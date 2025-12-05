Вас ждет путешествие сквозь время: от резиденции Рюрика в Старой Ладоге до вечевого колокола Великого Новгорода.
Насладитесь колоритом русской зимы: от монументальной истории у стен Софийского собора до уюта деревянных храмов и целебных источников курорта Старая Русса.
Программа тура по дням
Старая Ладога
Прибытие в Новгород (встречаем только поезд из Москвы 07:06 № 42, гостей из Спб просим прибывать до 08:00). Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
08:30 Экскурсия в Старую Ладогу (193 км). Может быть, первую столицу Древней Руси. Старая Ладога является самым древним городом на территории России. Именно здесь находился замок легендарного Рюрика, основателя Руси.
Посещение древней Староладожской крепости, возвышающейся на мысу у реки Волхов. Считается, что первая постройка была сделана легендарным князем Рюриком. Вы пройдете по стенам, осмотрите башни, посетите музейную экспозицию, посвященную истории Старой Ладоги.
Полюбуетесь прекрасным Георгиевским собором. Осмотр археологической экспозиции. В городе Старая Ладога вы увидите Варяжскую улицу – древнейшую улицу России.
Посещение Успенского монастыря. Эта обитель известна, прежде всего, своей насельницей – Евдокией Лопухиной – первой жены Петра I. Тем не менее, о его древней истории напоминает Собор Успения Пресвятой Богородицы XII века постройки.
Посещение церкви Рождества Иоанна Предтечи. Вы увидите необычный по архитектуре и внутреннему оформлению храм. Он остается единственным напоминанием о богатой Ладожской ярмарке и Иоанновском монастыре, к которому благоволила семья Бориса Годунова.
Или
Посещение Никольского мужского монастыря (XII–XIII вв. первоначальной постройки). Монастырь расположен в полукилометре от Староладожской крепости. Местность, где располагается монастырь, необычная, прямо на левом берегу реки Волхов, под холмом.
Возвращение в Великий Новгород.
Ярославово Дворище, «Витославлицы» и Кремлевский комплекс
Завтрак в гостинице.
Интерактивная программа «Великий гость» Во славном городе да Великом Новгороде, рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина.
Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».
Мы посетим удивительное место – Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь.
Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.
Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным! Продолжительность: 3 часа.
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым – стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание – Лихудов корпус.
Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI-XVII вв.).
Памятник «Тысячелетие России» – энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Свободное время для сувениров.
Старая Русса. Посещение дома-музея Ф.М. Достоевского
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт — обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.
Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 350 руб.).
Возвращение в Великий Новгород.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
Место в
2-местном номере
Место в
1-местном номере
|3-ий взр. на доп. месте
Пакет обеды
(3 обеда)
Пакет ужины
(3 ужина в отеле)
Вишневый рояль 4*
Шведский стол
|Стандарт
|41399
|60535
|-
|2100
|-
«Бианки» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|43767
|56055
|-
|2100
|-
|Комфорт
|50300
|77600
«Береста Парк Отель» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|-
|-
|-
|2100
|-
|Бизнес
|-
|-
«Волхов» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|32503
|34807
|27895
|2100
|2700
|Комфорт
|36000
|40100
«Волхов» 4*
Шведский стол
07-09.01.2026
|Стандарт
|28919
|31479
|27895
|2100
|2700
|Комфорт
|32300
|35100
«Садко» 3*
Шведский стол
|Стандарт или улучшенный
|28663
|29943
|24823
|2100
|1950
|Комфорт
|30500
|41800
«Интурист» 3*
Шведский стол
|Стандарт
|29303
|37879
|23287
|2100
|2100
|Комфорт
|31100
|41300
Скидка на ребенка до 14лет при любом варианте размещения – 400 руб.
Варианты проживания
Интурист 3
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Садко 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Волхов 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Береста Парк Отель 4
Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.
В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.
Бианки 4
Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.
На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.
В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.
Отель «Вишневый рояль»
Отель «Вишневый рояль» располагается на Торговой стороне Великого Новгорода недалеко от реки Волхов.
Номерной фонд отеля представлен разнообразными номерами, оснащёнными как двуспальными, так и двумя односпальными кроватями, комфортабельной мебелью и техникой. Интерьер выполнен в современном эргономичном дизайне. В номерах имеется просторная ванная комната. На территории отеля также работает Wi-Fi.
Отель располагает собственным рестораном, где гостям предоставляется завтрак по системе «Шведский стол».
В шаговой доступности от отеля находятся различные заведения и магазины. Рядом - Церковь апостола Филиппа, Славенская роща, а также река Волхов. Расстояние до железнодорожного вокзала «Новгород» составляет 3.1 км, до аэропорта «Пулково» - 187 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- «усадьба средневекового Рушанина» - 350 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 400 руб.