1 день

Старая Ладога

Прибытие в Новгород (встречаем только поезд из Москвы 07:06 № 42, гостей из Спб просим прибывать до 08:00). Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

08:30 Экскурсия в Старую Ладогу (193 км). Может быть, первую столицу Древней Руси. Старая Ладога является самым древним городом на территории России. Именно здесь находился замок легендарного Рюрика, основателя Руси.

Посещение древней Староладожской крепости, возвышающейся на мысу у реки Волхов. Считается, что первая постройка была сделана легендарным князем Рюриком. Вы пройдете по стенам, осмотрите башни, посетите музейную экспозицию, посвященную истории Старой Ладоги.

Полюбуетесь прекрасным Георгиевским собором. Осмотр археологической экспозиции. В городе Старая Ладога вы увидите Варяжскую улицу – древнейшую улицу России.

Посещение Успенского монастыря. Эта обитель известна, прежде всего, своей насельницей – Евдокией Лопухиной – первой жены Петра I. Тем не менее, о его древней истории напоминает Собор Успения Пресвятой Богородицы XII века постройки.

Посещение церкви Рождества Иоанна Предтечи. Вы увидите необычный по архитектуре и внутреннему оформлению храм. Он остается единственным напоминанием о богатой Ладожской ярмарке и Иоанновском монастыре, к которому благоволила семья Бориса Годунова.

Или

Посещение Никольского мужского монастыря (XII–XIII вв. первоначальной постройки). Монастырь расположен в полукилометре от Староладожской крепости. Местность, где располагается монастырь, необычная, прямо на левом берегу реки Волхов, под холмом.

Возвращение в Великий Новгород.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160