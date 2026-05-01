Вы увидите храмы XII века — объекты ЮНЕСКО,
Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
07:06-10:42 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату (бронировать заранее).
Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин.
Сбор от гостиниц города:
- 11:00 гостиница «Волхов» 4*;
- 11:15 гостиница «Интурист» 3*;
- 11:30 гостиница «Садко» 3*.
Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.
11:30 «От места призвания летописного Рюрика к стенам Детинца». 5-ти часовая авто-пешеходная экскурсия.
Рюриково городище — живописный полуостров на истоке Волхова, где находилась резиденция князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, где каждая пядь земли таит находки и тайны.
Место, где провел своё детство Александр Невский. Городище было центром важнейших событий политической истории Новгорода. По пути знакомимся с церковью Спаса Преображения на Ковалеве XIV в. и Спаса Преображения на Нередице.
Объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Храм возвел в память об умерших сыновьях князь Ярослав Владимирович. XII в.
13:00 Прогулка по обновленной набережной Александра Невского, ц. Бориса и Глеба (внешний осмотр). Панорама Софийской набережной с противоположной стороны реки.
13:30 Обед в гастробаре «Невский».
15:00 Продолжение экскурсионной программы. Древний торг и Яролсавово дворище. Фото с «Новгородочкой».
Переход с Торговой стороны на Софийскую:
- «Детинец — Каменная летопись Великого Новгорода». Кремль — стены и 9 сохранившихся башен;
- «Памятник тысячалетию России»;
- Собор Святой Софии премудрости Божьей, 1045-1050 гг. — самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород» (заход самостоятельно);
- Софйская звонница, XV-XVII вв. (без захода).
16:30 Окончание программы в центре города. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.
Загородные экскурсии
Завтрак в отеле.
Сбор от гостиниц города:
- 11:00 гостиница «Садко» 3*;
- 11:15 гостиница «Интурист» 3*;
- 11:30 гостиница «Волхов» 4*.
Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.
11:30 «К звёздам синих куполов». 4-х часовая авто-экскурсионная программа по окрестностям Великого Новгорода. Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов.
На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.
Экскурсия в Чудесную деревню «Витославлицы» — узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».
Обед в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье».
15:30 Окончание программы, отъезд в центр города. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.
Желающие остаться могут вернуться на городском транспорте №7, №7а (остановка у МДЗ «Витославлицы»).
Валдай. Экскурсия с посещением Валдайского действующего Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря
Завтрак в отеле.
Сбор от гостиниц города.
- 08:00 гостиница «Волхов» 4*;
- 08:15 гостиница «Интурист» 3*;
- 08:30 гостиница «Садко» 3*.
Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.
08:40 Выездная программа: отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км), Путевая экскурсия.
На дороге между Петербургом и Москвой, проезжавший тут ранее А. С. Пушкина, А. Н. Радищев писал «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?».
10:30 Экскурсия с посещением Валдайского действующего Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря, расположенного на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая из обителей своего времени.
Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия. Рекомендуем взять с собой дамам платки, чтобы покрыть голову.
Свободное время на территории монастыря.
13:00 Обед.
14:00 Посещение Музея колоколов или Колокольного центра с экскурсией «Тайны валдайских колоколов».
Свободное время в центре города. Покупка сувениров.
15:30 Отъезд в В. Новгород.
~17:30 Прибытие в В. Новгород.
Старая Русса. Завершение программы
Завтрак в отеле.
Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля для туристов, убывающих на Московском поезде).
Сбор от гостиниц города.
- 08:00 гостиница «Садко» 3*;
- 08:15 гостиница «Интурист» 3*;
- 08:30 гостиница «Волхов» 4*.
Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.
08:40 Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути «Из варяг в греки» (100 км), информация по дороге.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе. Один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)
Экскурсия на Царицынский источник – вода, в котором очень соленая и холодная, достигает отметки всего лишь в 4 градуса, не замерзающая даже в сильные морозы. Она бьет ключом прямо из-под земли, обогащена бальнеологическими свойствами.
После экскурсии Вы сможете искупаться в источнике (по желанию и погодным условиям).
Экскурсия по Дому-музею Ф. М. Достоевского, где были написаны романы «Братья Карамазовы», «Бесы» и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.
13:00 Обед.
14:00 Экскурсия по Старорусскому курорту-парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
Свободное время.
15:30 Выезд в В. Новгород.
~17:30 Прибытие в В. Новгород. Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.
- 20:20 гостиница «Садко» 3*.
- 20:30 гостиница «Интурист» 3*.
- 20:40 гостиница «Волхов» 4*.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
Стоимость на праздничные даты отмечена *
|Гостиница
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Доп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)
|Доп. сутки проживание
|Садко 3* завтрак швед. стол
|30650 р. /33450* р.
|32850 р. /36450* р.
|27300 р. /28500* р.
|2750 р. /3300 р. /1900 р.
|Интурист 3* завтрак швед. стол
|33200 р. /36000* р.
|44150 р. /52150* р.
|25800 р.
|3400 р. /6150 р. /1550 р.
|Велком Инн 3* завтрак швед. стол
|34550 р. /34950* р.
|40700 р. /41500* р.
|29550 р.
|3650 р. /5200 р. /2400 р.
|Волхов 4* завтрак швед. стол
|39400 р. /42600* р.
|42600 р. /46150* р.
|30600 р.
|5650 р. /6650 р. /2500 р.
Береста Парк отель 4* завтрак швед. стол
в ст-ть входят утренняя сауна, бассейн с 8:00-12:00
|37500 р. /45100* р.
|50300 р. /62650* р.
|29150 р.
|4300 р. /7505 р. /2200 р.
*Цена тура на праздничные даты: 30-3 мая, 7-10 мая, 11-14 июня.
Скидка на ребенка до 14 лет при любом размещении – 1500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Садко»
Гостиница «Садко» расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане «Садко». Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы «Садко» во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Гостиница «Интурист»
Гостиница «Интурист» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Гостиница «Волхов»
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Береста Парк отель
Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
Гостиница «Welcome Inn»
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Питание, указанное в программе: 4 завтрака и 4 обеда
- Услуги гида
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Трансфер - встреча/проводы/автоэкскурсии
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Есть ли скидки на тур?
Да, всем детям до 14 лет скидка – 1500 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Внимание! Фирма оставляет за собой право менять: объекты показа на равнозначные, порядок и время начала экскурсий, в том числе по дням, не изменяя общего объема программы.