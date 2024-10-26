1 день

6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расчётный час в 14.00), завтрак. Для туристов прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице.

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия и КВЕСТ «Тайны старого города». Участники получают заранее карту - маршрут по улицам исторического центра. Игровой вариант знакомства с уникальными местами и фактами из истории города заинтересует даже молодое поколение. Если внимательно слушать экскурсовода, то разгадав загадки квеста, участники смогут найти подготовленный для них клад.

А экскурсионная пешеходная программа: Детинец - «каменная летопись Новгорода» с осмотром территории Кремля, места сходок знаменитого новгородского веча, Софийского собора, звонницы, памятника 1000 - летию России поможет найти ответы на многие из вопросов квеста.

13:00 Путешествие в историю на электромобиле по южной части Новгородского Кремля с мальчиком Онфимом (при хороших погодных условиях). Героем аудиогида стал средневековый мальчик, озвучил которого новгородец Александр Максимов, победитель суперфинала Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Во время комфортной поездки, через историю жизни мальчика, жившего здесь века тому назад, вы услышите любопытные факты о строительстве древней крепости, о башнях и событиях, с ними связанных.

Маршрут пролегает через: Златоустовскую и Покровскую башни, фрагменты построек Воеводского двора, башни Кокуй, Княжая, Спасская, Дворцовая, восточную стену - (боевой ход), фундамент Борисоглебской башни, ц. Андрея Стратилата, здание Присутственных мест, Судейский городок.

14:00 Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее).

15:30 Посещение интерактивной выставки “Город глазами мальчика Онфима”.

16:30 Свободное время. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

2 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

11;00 Посещение Музея игрушек с экскурсией. Экспозиция выстроена как «Город игрушек», в который ведут тематические ворота. Представлены народные, авторские художественные, советские и индустриальные игрушки разных стран.

12:30 Рекомендуем сделать кофе-паузу в старинном особняке, принадлежавшем купцу 2-й гильдии Эмилию Ивановичу Бергу с нежнейшим авторским десертом «Рахманиновская сирень» (любимый цветок композитора С. В. Рахманинова) (доп. плата).

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее).

14:00 Музыкальная экскурсия – звуки музыки. Как понимали звук и музыку люди средневековья? Какая связь между Древним Новгородом и шаманами Австралии? Гусли, сопели, варганы – что это и как они звучат? Вы узнаете, побывав на экскурсии «Звучащий мир древнего Новгорода», где посетителей познакомят с уникальными материалами по истории звучащего мира древней археологии, который до сих пор хранит в себе множество тайн и загадок.

16:00 Продолжаем путешествие во времени и перед нами Советский Новгород в «Красном уголке». Посещение Киномузея в Доме мещанки Бутузовой, XIX века, где можно потрогать руками экспонаты. Просмотр старинного кинофильма.

17:00 Свободное время в центре города.

~17-00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20.00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.