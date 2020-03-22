Последние новости коронавируса в Новгородской области на сегодня со статистикой
Заразилось 541+27
Умерло 5
Выздоровело 117+9
Болеют сейчас 419+18
Летальность 0.92%около 9 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Новгородской области, включая Великий Новгород, находится 0.23%, 541 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 117 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 419 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Великом Новгороде и Новгородской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Новгородской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Новгородской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Великом Новгороде и Новгородской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Новгородской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
541+27+5%
5
117+9+8%
▲419+18
11 мая 2020
514+17+3%
5
108+6+6%
▲401+11
10 мая 2020
497+28+6%
5
102+21+26%
▲390+7
9 мая 2020
469+12+3%
5
81+12+17%
—383
8 мая 2020
457+19+4%
5
69+11+19%
▲383+8
7 мая 2020
438+21+5%
5
58+2+4%
▲375+19
6 мая 2020
417+18+5%
5+1+25%
56+13+30%
▲356+4
5 мая 2020
399+27+7%
4+2+100%
43
▲352+25
4 мая 2020
372+24+7%
2
43+4+10%
▲327+20
3 мая 2020
348+26+8%
2
39+8+26%
▲307+18
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Новгородской области по дням
Новгородская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Новгородской области
Переход на цифровые образовательные платформы для налаживания дистанционного обучения в условиях распространения коронавируса помог решить проблему с нехваткой учителей-предметников в сельских школах Новгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
В 2020 году в Новгородской области откроются шесть виртуальных концертных залов. Один из них уже подготовлен и будет торжественно открыт после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Библиотека в Валдайском муниципальном районе уже приобрела необходимое оборудование.
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре под Нижним Новгородом 48 монахинь заразились коронавирусом. Отмечается, что въезд в село Дивеево временно ограничили. Зараженные изолированы в обители. Сообщается, что в Нижегородской митрополии в курсе ситуации, однако официальных комментариев пока нет.
В Нижнем Новгороде для пожилых людей, которые находятся в самоизоляции из-за распространения коронавируса, начнут транслировать телеверсии тренировок на местном телеканале в рамках проекта «Ни дня без спорта». Тренировки будут выходить утром два раза в неделю. Пожилым нижегородцам также доступны онлайн-тренировки.
В России умер еще один пациент с коронавирусом. Пациент скончался в инфекционной больнице в Новгородской области. Известно, что у россиянина был ряд сопутствующих заболеваний, кроме того, он перенес инсульт. Окончательная причина смерти станет известна 7 апреля, заверил губернатор региона Андрей Никитин.
Россия возобновила вывоз российских граждан, застрявших за границей из-за ситуации с распространением коронавируса. Таким образом, в понедельник, 6 апреля, будут совершены два рейса: из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород.
Власти Новгородской области ограничили продажу алкоголя из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Андрей Никитин. Начиная с субботы, 4 апреля, спиртное в магазинах области продается с 10:00 до 20:00. Ограничение будет действовать до 30 апреля.
По всей стране спокойно, без лишнего медийного шума, возводятся 16 инфекционных центров от коронавируса, а стационар в Нижнем Новгороде должен быть полностью построен уже в середине апреля. Из необходимых Вооруженным Силам 140 лечебных учреждений до 2030 года осталось построить 23, 9 — в текущем году.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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