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Последние новости коронавируса в Новгородской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 541+27
  • Умерло 5
  • Выздоровело 117+9
  • Болеют сейчас 419+18
  • Летальность 0.92%около 9 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Новгородской области, включая Великий Новгород, находится 0.23%, 541 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 117 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 419 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Великом Новгороде и Новгородской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Новгородской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.01 разав Новгородской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
9 человекв среднем умирает в Новгородской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, столько же

Карта распространения коронавируса в Новгородской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Великом Новгороде и Новгородской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Новгородской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020541+27+5%5117+9+8%419+18
11 мая 2020514+17+3%5108+6+6%401+11
10 мая 2020497+28+6%5102+21+26%390+7
9 мая 2020469+12+3%581+12+17%383
8 мая 2020457+19+4%569+11+19%383+8
7 мая 2020438+21+5%558+2+4%375+19
6 мая 2020417+18+5%5+1+25%56+13+30%356+4
5 мая 2020399+27+7%4+2+100%43352+25
4 мая 2020372+24+7%243+4+10%327+20
3 мая 2020348+26+8%239+8+26%307+18
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Новгородской области по дням

Новгородская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Новгородской области

Цифровизация решила проблему с нехваткой учителей в российском регионе
Цифровизация решила проблему с нехваткой учителей в российском регионе
lenta.ru
29.04.2020 13:33
Переход на цифровые образовательные платформы для налаживания дистанционного обучения в условиях распространения коронавируса помог решить проблему с нехваткой учителей-предметников в сельских школах Новгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
В российском регионе по прошествии пандемии торжественно откроют виртуальный зал
В российском регионе по прошествии пандемии торжественно откроют виртуальный зал
lenta.ru
28.04.2020 17:38
В 2020 году в Новгородской области откроются шесть виртуальных концертных залов. Один из них уже подготовлен и будет торжественно открыт после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Библиотека в Валдайском муниципальном районе уже приобрела необходимое оборудование.
В российском монастыре 48 монахинь заразились коронавирусом
В российском монастыре 48 монахинь заразились коронавирусом
lenta.ru
25.04.2020 19:57
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре под Нижним Новгородом 48 монахинь заразились коронавирусом. Отмечается, что въезд в село Дивеево временно ограничили. Зараженные изолированы в обители. Сообщается, что в Нижегородской митрополии в курсе ситуации, однако официальных комментариев пока нет.
Пожилым жителям российского города в самоизоляции покажут телеверсии тренировок
Пожилым жителям российского города в самоизоляции покажут телеверсии тренировок
lenta.ru
13.04.2020 17:46
В Нижнем Новгороде для пожилых людей, которые находятся в самоизоляции из-за распространения коронавируса, начнут транслировать телеверсии тренировок на местном телеканале в рамках проекта «Ни дня без спорта». Тренировки будут выходить утром два раза в неделю. Пожилым нижегородцам также доступны онлайн-тренировки.
В Новгородской области умер первый больной с коронавирусом
В Новгородской области умер первый больной с коронавирусом
РБК
06.04.2020 22:26
В России умер еще один пациент с коронавирусом
В России умер еще один пациент с коронавирусом
lenta.ru
06.04.2020 22:01
В России умер еще один пациент с коронавирусом. Пациент скончался в инфекционной больнице в Новгородской области. Известно, что у россиянина был ряд сопутствующих заболеваний, кроме того, он перенес инсульт. Окончательная причина смерти станет известна 7 апреля, заверил губернатор региона Андрей Никитин.
Россия возобновила вывоз застрявших за границей граждан
Россия возобновила вывоз застрявших за границей граждан
lenta.ru
06.04.2020 19:59
Россия возобновила вывоз российских граждан, застрявших за границей из-за ситуации с распространением коронавируса. Таким образом, в понедельник, 6 апреля, будут совершены два рейса: из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород.
Еще один российский регион ограничил продажу алкоголя
Еще один российский регион ограничил продажу алкоголя
lenta.ru
04.04.2020 17:25
Власти Новгородской области ограничили продажу алкоголя из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Андрей Никитин. Начиная с субботы, 4 апреля, спиртное в магазинах области продается с 10:00 до 20:00. Ограничение будет действовать до 30 апреля.
Оценена положительная роль военных строителей в ситуации с коронавирусом
Оценена положительная роль военных строителей в ситуации с коронавирусом
lenta.ru
03.04.2020 14:43
По всей стране спокойно, без лишнего медийного шума, возводятся 16 инфекционных центров от коронавируса, а стационар в Нижнем Новгороде должен быть полностью построен уже в середине апреля. Из необходимых Вооруженным Силам 140 лечебных учреждений до 2030 года осталось построить 23, 9 — в текущем году.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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