Заразилось 541 +27

Умерло 5

Выздоровело 117 +9

Болеют сейчас 419 +18

Летальность 0.92% около 9 чел. на 1000 заболевших

В Новгородской области, включая Великий Новгород, находится 0.23%, 541 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 117 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 419 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Великом Новгороде и Новгородской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Новгородской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.01 раза в Новгородской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 9 человек на 1000 зараженных.

, столько же в среднем умирает в Новгородской области В других регионах России , столько же

Карта распространения коронавируса в Новгородской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Великом Новгороде и Новгородской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Новгородской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 541 +27+5% 5 117 +9+8% ▲ 419+18 11 мая 2020 514 +17+3% 5 108 +6+6% ▲ 401+11 10 мая 2020 497 +28+6% 5 102 +21+26% ▲ 390+7 9 мая 2020 469 +12+3% 5 81 +12+17% — 383 8 мая 2020 457 +19+4% 5 69 +11+19% ▲ 383+8 7 мая 2020 438 +21+5% 5 58 +2+4% ▲ 375+19 6 мая 2020 417 +18+5% 5 +1+25% 56 +13+30% ▲ 356+4 5 мая 2020 399 +27+7% 4 +2+100% 43 ▲ 352+25 4 мая 2020 372 +24+7% 2 43 +4+10% ▲ 327+20 3 мая 2020 348 +26+8% 2 39 +8+26% ▲ 307+18 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Новгородской области по дням