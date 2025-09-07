Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
«Уютный храм Александра Невского»
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Путешествие по донским степям обещает незабываемые виды и уникальные природные объекты. Отдохните на пляжах и насладитесь видами скал
Начало: В центре города
«Наше путешествие начнется на одном из самых высоких холмов старого правого берега Дону — на Соборной площади в Новочеркасске с выездом в Усть-Донецкий район»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Погрузитесь в историю Новочеркасска: Вознесенский собор, Ермак и древние артефакты. История оживает на улицах города
Начало: В центре города
«Вознесенский собор — третий по величию храм России»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана7 сентября 2025Сѣрдцѣ стараго НовочеркасскаДата посещения: 5 сентября 2025Огромное спасибо Анастасии за интересную экскурсию. 05.09.2025г. мы посетили Новочеркасск. 2 часа пешей экскурсии пролетели как одно мгновение. Живой увлекательный
- ИИван20 июня 2025Новочеркасск столичный и станичныйДата посещения: 11 июня 2025Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск
- ЕЕкатерина2 ноября 2025Все просто замечательно
- ААнастасия12 октября 2025Прекрасная экскурсия! Спасибо большое! Были с родителями и с детьми-всем было интересно!!! Однозначно рекомендую! 🤗
- ССоломатина21 августа 2025Благодарю Надежду за увлекательный и интересный рассказ об истории Новочеркасска!
- ГГалина16 июня 2025Были на экскурсии с Надеждой. Полностью удовлетворены выбранной темой и информацией, полученной от экскурсовода. Хотелось бы отметить ее коммуникативные навыки,а также историческую составляющую и глубину материала. Время экскурсии просто "пролетело". Слова искренней благодарности в адрес Надежды.
- ИИрина21 мая 2025Прекрасный познавательный маршрут. Много исторических Фастов, интересных историй. Чувствуется любовь экскурсовода к истории города и глубокие знания. 2,5 часа прошли в интересной беседе и дружественной атмосфере.
Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новочеркасске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в декабре 2025
Сейчас в Новочеркасске в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 12 800. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Новочеркасске на 2025 год по теме «Святые места», 8 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль