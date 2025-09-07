Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Новочеркасска

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Новочеркасске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новочеркасск столичный и станичный
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
«Вы прогуляетесь по старинным провинциальным улочкам и широким столичным проспектам, пройдёте по булыжной мостовой и подниметесь на колокольню собора, чтобы полюбоваться городом с высоты птичьего полёта»
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Путешествие по донским степям обещает незабываемые виды и уникальные природные объекты. Отдохните на пляжах и насладитесь видами скал
Начало: В центре города
«Наше путешествие начнется на одном из самых высоких холмов старого правого берега Дону — на Соборной площади в Новочеркасске с выездом в Усть-Донецкий район»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Погрузитесь в историю Новочеркасска: Вознесенский собор, Ермак и древние артефакты. История оживает на улицах города
Начало: В центре города
«Вознесенский собор — третий по величию храм России»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    7 сентября 2025
    Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
    Дата посещения: 5 сентября 2025
    Огромное спасибо Анастасии за интересную экскурсию. 05.09.2025г. мы посетили Новочеркасск. 2 часа пешей экскурсии пролетели как одно мгновение. Живой увлекательный
    читать дальше

    рассказ о становлении казачества и развитии города ,в котором переплелись исторические факты, легенды,интересные истории из жизни знаменитых людей. Ещё раз огромное спасибо Вам, Анастасия.

  • И
    Иван
    20 июня 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Дата посещения: 11 июня 2025
    Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск
    читать дальше

    пал неслучайно. По работе был в этом городе неоднократно, но в какой-то момент понял, что хочу узнать об этом месте больше. Сайт "Хорошо там" познакомил меня с замечательным экскурсоводом Надеждой. Она оперативно вышла на связь, подтвердив бронирование, а за день до события напомнила о нашей встрече. Мы с нетерпением ждали этого дня, собирая информацию о Новочеркасске, готовя вопросы по теме. За день до встречи Надежда напомнила нам о нашем рандеву, что было очень приятно. И вот настал час "Х". Мы встретились в назначенном месте и понеслось... Время нашего общения пролетело незаметно, и после фотосессии у собора мы поняли, что ошиблись с выбором... Мы выбрали обзорную экскурсию, а надо было выбирать "всё включено"! Поскольку даже за то непродолжительное время, что Надежда была с нами, мы узнали очень много занимательных и удивительных историй из жизни Донского казачества в целом и его столицы в частности. Думаю, что мы ещё вернёмся в этот замечательный город, ведь теперь мы знаем, кто нас проведёт по уютным улочкам казачьей столицы. Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо Надежде!

  • Е
    Екатерина
    2 ноября 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Все просто замечательно
  • А
    Анастасия
    12 октября 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Прекрасная экскурсия! Спасибо большое! Были с родителями и с детьми-всем было интересно!!! Однозначно рекомендую! 🤗
  • С
    Соломатина
    21 августа 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Благодарю Надежду за увлекательный и интересный рассказ об истории Новочеркасска!
  • Г
    Галина
    16 июня 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Были на экскурсии с Надеждой. Полностью удовлетворены выбранной темой и информацией, полученной от экскурсовода. Хотелось бы отметить ее коммуникативные навыки,а также историческую составляющую и глубину материала. Время экскурсии просто "пролетело". Слова искренней благодарности в адрес Надежды.
  • И
    Ирина
    21 мая 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Прекрасный познавательный маршрут. Много исторических Фастов, интересных историй. Чувствуется любовь экскурсовода к истории города и глубокие знания. 2,5 часа прошли в интересной беседе и дружественной атмосфере.

