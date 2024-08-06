3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Новокузнецк: понять и полюбить
Получить объёмное представление об одном из старейших городов Сибири
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
14 800₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнать Новокузнецк за 3 часа
Классическая обзорная экскурсия в комфортном авто-пешеходном формате
Начало: У Драматического театра
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
от 2 500₽ за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева
Побывать там, где новокузнецкий дизайнер создавал уникальные объекты из металла
Начало: На проспекте Строителей
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлиана6 августа 2024Огромное спасибо за экскурсию. Мы делали для себя, так как первый раз в этом городе и для родственников,которые там живут
- ААлександр21 января 2024Замечательная экскурсия по Новокузнецку с гидом Ксенией. Прошла в комфортном формате: сначала чуть больше часа прогулялись пешком по городу, а
- ЕЕлена10 января 2024Ксения! Браво! Ваша прекрасная экскурсия останется в нашей памяти навсегда! Хочется вернуться в Ваш любимый город и продолжить знакомство и с городом, и с Вами.
Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Новокузнецку в сентябре 2024
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