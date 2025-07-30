Мои заказы

Увидеть самое главное в Новокузнецке

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Новокузнецке, цены от 899 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новокузнецк: понять и полюбить
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Новокузнецк: понять и полюбить
Откройте для себя Новокузнецк через его историю и культуру. Узнайте о знаменитых местах и событиях, которые формировали облик города
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
14 800 ₽ за всё до 10 чел.
Мобильный квест «Таинственные символы города N»
Пешая
1 час
1 отзыв
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Таинственные символы города N»
Что скрывается за символами Новокузнецка? Узнайте тайны города, разгадывая загадки и исследуя интересные места в интерактивном квесте
Начало: На Театральной площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
899 ₽ за всё до 6 чел.
Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева
Посетите двухуровневую студию Виктора Ерофеева в Новокузнецке, где металл и стекло превращаются в искусство
Начало: На проспекте Строителей
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Морева
    30 июля 2025
    Новокузнецк: понять и полюбить
    Ксения - суперэкскурсовод!!! Профессионал своего дела! Я была в Новокузнецке первый раз. Приехала из Новосибирска специально, чтобы посмотреть на этот город. Не ожидала, что в маленьком городе (по сравнению с Новосибирском) так много интересного!!! Мне всё очень понравилось. Рекомендую всем!!!
  • Ю
    Юлиана
    6 августа 2024
    Новокузнецк: понять и полюбить
    Огромное спасибо за экскурсию. Мы делали для себя, так как первый раз в этом городе и для родственников,которые там живут
    читать дальше

    более 40 лет и благодаря Ксении, наши родственники узнали очень много нового, а мы соответственно все новое) Все было структурировано,с примерами прошлых лет фото, было очень интересно. Ксению рекомендуем,не пожалеете

  • А
    Александр
    21 января 2024
    Новокузнецк: понять и полюбить
    Замечательная экскурсия по Новокузнецку с гидом Ксенией. Прошла в комфортном формате: сначала чуть больше часа прогулялись пешком по городу, а
    читать дальше

    оставшееся время перемещались на автомобиле по удаленным достопримечательностям. Благодаря живому и интересному рассказу Ксении миссия «понять и полюбить» город была успешно выполнена. Также получил много полезных рекомендаций относительно дальнейшего времяпровождения в городе. Всем настоятельно рекомендую посетить Новокузнецк и взять данную экскурсию для быстрого, но довольно объемного и обстоятельного знакомства с городом.

  • Е
    Елена
    10 января 2024
    Новокузнецк: понять и полюбить
    Ксения! Браво! Ваша прекрасная экскурсия останется в нашей памяти навсегда! Хочется вернуться в Ваш любимый город и продолжить знакомство и с городом, и с Вами.

Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Самое главное»

