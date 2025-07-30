М Морева

Ксения - суперэкскурсовод!!! Профессионал своего дела! Я была в Новокузнецке первый раз. Приехала из Новосибирска специально, чтобы посмотреть на этот город. Не ожидала, что в маленьком городе (по сравнению с Новосибирском) так много интересного!!! Мне всё очень понравилось. Рекомендую всем!!!