После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.

Проживание. В 2-местных номерах в гостинично-банном комплексе «ПАРкoff`ка» на горе в пешей доступности от подъёмников. Семьи селим в 4-местные номера. Есть кухня.

Питание. В стоимость включены только барбекю-вечеринка и горячий глинтвейн (2 раза). Завтраки, обеды и ужины оплачиваются дополнительно. В гостинице есть кухня.

Дети. От 7 лет. Обращаем внимание, что программа скорее рассчитана на взрослых.

Уровень сложности. Тур активный. Подходит и начинающим, и профессионалам, так как комплекс оснащён трассами различного уровня сложности, включая учебный склон. Возможно воспользоваться услугами инструктора и арендовать снаряжение.