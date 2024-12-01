Накатаете километры по склонам Горной Шории среди хвойного леса! Здесь есть как учебные
Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.
Проживание. В 2-местных номерах в гостинично-банном комплексе «ПАРкoff`ка» на горе в пешей доступности от подъёмников. Семьи селим в 4-местные номера. Есть кухня.
Питание. В стоимость включены только барбекю-вечеринка и горячий глинтвейн (2 раза). Завтраки, обеды и ужины оплачиваются дополнительно. В гостинице есть кухня.
Дети. От 7 лет. Обращаем внимание, что программа скорее рассчитана на взрослых.
Уровень сложности. Тур активный. Подходит и начинающим, и профессионалам, так как комплекс оснащён трассами различного уровня сложности, включая учебный склон. Возможно воспользоваться услугами инструктора и арендовать снаряжение.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в снежный Шерегеш
Встречаемся в Новокузнецке до 08:00. Далее едем в Шерегеш (160 км). По пути остановимся подкрепиться в кафе.
После заселения в гостиницу отправимся знакомиться с горнолыжным комплексом. Будем жить прямо на горе в пешей доступности от подъёмников и ресторанов. Вся тусовка и вечеринки проходят именно здесь! Курорт оборудован 11 трассами, пунктом проката, более 20 подъёмниками, детской комнатой и игровым центром. Желающие смогут заняться фрирайдом, прокатиться на снегоходах, полетать на воздушном шаре, сходить в японскую баню (за доплату). Шерегешу есть что вам предложить для вашего лучшего отдыха!
День катания
Сегодня весь день будем катать! Вы самостоятельно выберете для себя подходящие трассы и, когда захотите, вернётесь в гостиницу. Вечером с желающими пойдём в клубы и бары.
День катания и баня
Пробуем новые склоны, накапливаем мастерство и наслаждаемся просторами вокруг. Вечером сходим вместе с баню.
День катания и дополнительные развлечения
Любой из дней вы можете разбавить дополнительными развлечениями (за доплату). Например, для желающих организуем фрирайд с забросками на снегоходах или ратраке. Вечером поделимся впечатлениями на барбекю-вечеринке.
День катания
Продолжаем кататься по склонам Шерегеша. Вечером с желающими соберёмся дома поиграть в настольные игры, попеть песни и пообщаться.
День катания
Шерегеш — крупнейший горнолыжный курорт Сибири. Здесь создано несколько секторов на четырёх горах. Везде свои подъёмники и скипассы. Мы будем жить у одного конкретного сектора. Однако, при желании, вы можете съездить в соседние и прокатиться по другим склонам.
День катания
Сегодня завершающий день катания — оторвёмся по полной! А вечером соберёмся на прощальный ужин.
Отъезд
Рано утром выезжаем в Новокузнецк. Проводим вас до аэропорта и ж. -д. вокзала.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Новокузнецка до Шерегеша и обратно
- Проживание
- Барбекю-вечеринка, горячий глинтвейн (2 раза)
- Баня
- Сопровождение гидом
- Групповое обучение от инструктора по горным лыжам и сноуборду (2 часа)
- Групповая аптечка
- Подарок каждому
Что не входит в цену
- Билеты до Новокузнецка и обратно
- Скипассы
- Питание
- Аренда снаряжения
- Дополнительные индивидуальные занятия с инструктором комплекса