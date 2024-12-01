Горнолыжная тусовка в Шерегеше

Покататься по лучшим трассам и пухляку Сибири, пропариться в бане и устроить барбекю-вечеринку
С командой единомышленников, таких же весёлых и активных, вы побываете на крупнейшем горнолыжном курорте Сибири — в Шерегеше.

Накатаете километры по склонам Горной Шории среди хвойного леса! Здесь есть как учебные
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трассы, так и места для фрирайда.

Жить будем прямо на горе в пешей доступности от подъёмников, кафе, баров и ресторанов — в эпицентре горнолыжной тусовки! Сходим в баню, устроим барбекю-вечеринку, насладимся горячим глинтвейном и общением с новыми друзьями. Шерегеш ждёт вас!

Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.

Проживание. В 2-местных номерах в гостинично-банном комплексе «ПАРкoff`ка» на горе в пешей доступности от подъёмников. Семьи селим в 4-местные номера. Есть кухня.

Питание. В стоимость включены только барбекю-вечеринка и горячий глинтвейн (2 раза). Завтраки, обеды и ужины оплачиваются дополнительно. В гостинице есть кухня.

Дети. От 7 лет. Обращаем внимание, что программа скорее рассчитана на взрослых.

Уровень сложности. Тур активный. Подходит и начинающим, и профессионалам, так как комплекс оснащён трассами различного уровня сложности, включая учебный склон. Возможно воспользоваться услугами инструктора и арендовать снаряжение.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в снежный Шерегеш

Встречаемся в Новокузнецке до 08:00. Далее едем в Шерегеш (160 км). По пути остановимся подкрепиться в кафе.

После заселения в гостиницу отправимся знакомиться с горнолыжным комплексом. Будем жить прямо на горе в пешей доступности от подъёмников и ресторанов. Вся тусовка и вечеринки проходят именно здесь! Курорт оборудован 11 трассами, пунктом проката, более 20 подъёмниками, детской комнатой и игровым центром. Желающие смогут заняться фрирайдом, прокатиться на снегоходах, полетать на воздушном шаре, сходить в японскую баню (за доплату). Шерегешу есть что вам предложить для вашего лучшего отдыха!

Добро пожаловать в снежный ШерегешДобро пожаловать в снежный ШерегешДобро пожаловать в снежный ШерегешДобро пожаловать в снежный ШерегешДобро пожаловать в снежный Шерегеш
2 день

День катания

Сегодня весь день будем катать! Вы самостоятельно выберете для себя подходящие трассы и, когда захотите, вернётесь в гостиницу. Вечером с желающими пойдём в клубы и бары.

День катанияДень катанияДень катанияДень катания
3 день

День катания и баня

Пробуем новые склоны, накапливаем мастерство и наслаждаемся просторами вокруг. Вечером сходим вместе с баню.

День катания и баняДень катания и баняДень катания и баняДень катания и баня
4 день

День катания и дополнительные развлечения

Любой из дней вы можете разбавить дополнительными развлечениями (за доплату). Например, для желающих организуем фрирайд с забросками на снегоходах или ратраке. Вечером поделимся впечатлениями на барбекю-вечеринке.

День катания и дополнительные развлеченияДень катания и дополнительные развлеченияДень катания и дополнительные развлеченияДень катания и дополнительные развлечения
5 день

День катания

Продолжаем кататься по склонам Шерегеша. Вечером с желающими соберёмся дома поиграть в настольные игры, попеть песни и пообщаться.

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6 день

День катания

Шерегеш — крупнейший горнолыжный курорт Сибири. Здесь создано несколько секторов на четырёх горах. Везде свои подъёмники и скипассы. Мы будем жить у одного конкретного сектора. Однако, при желании, вы можете съездить в соседние и прокатиться по другим склонам.

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7 день

День катания

Сегодня завершающий день катания — оторвёмся по полной! А вечером соберёмся на прощальный ужин.

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8 день

Отъезд

Рано утром выезжаем в Новокузнецк. Проводим вас до аэропорта и ж. -д. вокзала.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет43 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Новокузнецка до Шерегеша и обратно
  • Проживание
  • Барбекю-вечеринка, горячий глинтвейн (2 раза)
  • Баня
  • Сопровождение гидом
  • Групповое обучение от инструктора по горным лыжам и сноуборду (2 часа)
  • Групповая аптечка
  • Подарок каждому
Что не входит в цену
  • Билеты до Новокузнецка и обратно
  • Скипассы
  • Питание
  • Аренда снаряжения
  • Дополнительные индивидуальные занятия с инструктором комплекса
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт/ж. - д. вокзал Новокузнецка, до 08:00
Завершение: Аэропорт/ж. - д. вокзал Новокузнецка, трансфер к утренним рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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