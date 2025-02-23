7 дней
Шерегеш: горнолыжный тур для новичков и продвинутых
Обкатать сибирские склоны, насладиться закатами в горах и опробовать другие развлечения курорта
Начало: Новокузнецк, ж/д вокзал и аэропорт, 7:30-8:30
23 фев в 07:30
2 мар в 07:30
63 600₽ за человека
3 дня
Выходные в снежном Шерегеше
Начало: Россия, Кемеровская область, Прокопьевский муницип...
Завтра в 10:00
24 янв в 10:00
19 850₽ за человека
8 дней
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Покататься по лучшим трассам и пухляку Сибири, пропариться в бане и устроить барбекю-вечеринку
Начало: Аэропорт/ж. - д. вокзал Новокузнецка, до 8:00
5 мар в 08:00
6 мар в 08:00
48 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Из аэропорта»
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