  1. Россия
  2. Экскурсии

Аудиопутешествие по центру Новороссийска "Городские Истории"

Городские И.
Городские И. – Гид из Новороссийска
Аудиопутешествие по центру Новороссийска "Городские Истории"
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🎫Онлайн билеты

  • 700 ₽ за человека

    Купить билеты
Аудиопутешествие по центру Новороссийска "Городские Истории"
Аудиопутешествие по центру Новороссийска "Городские Истории"

Что вы увидите

  • "Городские Истории"
  • Центральную Библиотеку
  • дом Советов 40
  • Вечный огонь
  • Набережная
  • Крейсер «Михаил Кутузов»
  • фонтан "Дарующая воду"
  • мемориальный комплекс "малая земля"
  • Памятный знак «Передний край обороны Малой Земли»
  • Храм благоверных князей Петра и Февронии
  • Новая набережная
  • места высадки первого освободительного десанта
  • Памятник самолету ИЛ-2
«Городские Истории» - это театральный проект нового формата: представитель актуального сегодня жанра «аудиопроменад». Он соединяет в себе элементы спектакля и экскурсии 🧭 не сидят в креслах, они сами участвуют в действии, погружаясь в альтернативную реальность благодаря специальным аудио наушникам
“Городские истории” - это события и люди Новороссийска, собранные из разных эпох. Мы соединили вместе факты, музыку, умение рассказывать и получились “Городские истории”. Аудиоспектакль на целый час отправит вас в мир, где вы встретитесь с жизнью города лицом к лицу.
12 героев придут к вам из прошлого, чтобы рассказать свои истории 📖. 12 раз вы сами станете этим прошлым, его наблюдателем и участником. Вы узнаете, чем жил и дышал Новороссийск на протяжении ста лет.
Романтическое приключение по центральным улицам города - отличный способ интересно и увлекательно провести время с семьей или второй половинкой, раскрывая себя и город 🏙️ с новой стороны. Каждый найдёт в нём что-то особенное и важное для себя.
Что входит
  • 1. Услуги гида
  • 2. уникальный аудио спектакль, записанный профессиональными актерами
  • 2. Аренда специального оборудования
  • 3. невероятный опыт и новые впечатления!
Что не входит
  • трансфер -вы самостоятельно добираетесь до места старта экскурсии
Начало
🚩 фонтан на бульваре Советов 44/им. Черняховского 12
Место завершения
🏁 фонтан дарующая воду/мемориальный комплекс малая земля
Аудиопутешествие по центру Новороссийска "Городские Истории"
Аудиопутешествие по центру Новороссийска "Городские Истории"
Аудиопутешествие по центру Новороссийска "Городские Истории"
Аудиопутешествие по центру Новороссийска "Городские Истории"

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Городские И.
Городские И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Новороссийске

Первая прогулка по Новороссийску
2 000
2 часа
Первая прогулка по Новороссийску
12 отзывов
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
Фотопрогулка по Новороссийску
2 600
3 часа
Фотопрогулка по Новороссийску
11 отзывов
Увидеть знаковые места южного города, услышать его историю и получить душевные снимки
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
3 900
4 часа
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
10 отзывов
Живописное озеро, история князя Голицына и завод шампанских вин на авто-пешеходной экскурсии
Новороссийск — имперский, советский и новейший
1 050
1.5 часа
Новороссийск — имперский, советский и новейший
7 отзывов
История и культура приморского города-порта на колоритном обзорном маршруте
К дольменам Геленджика из Новороссийска
6 500
6 часов
К дольменам Геленджика из Новороссийска
2 отзыва
Открыть тайны тысячелетних мегалитов, пройти по следам древних племен и искупаться в лагуне водопада
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо
3 900
4.5 часов
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо
2 отзыва