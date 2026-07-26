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Городские истории: иммерсивный аудиоспектакль-экскурсия по Новороссийску

Аудиоэкскурсия по Новороссийску - Городские Истории
Городские Истории — это театральный проект нового формата; представитель актуального сегодня жанра «аудиопроменад». Он соединяет в себе элементы спектакля и экскурсии.

Зрители не сидят в креслах, они сами участвуют в действии, погружаясь в альтернативную реальность благодаря специальным аудио наушникам.
5
11 отзывов
Городские истории: иммерсивный аудиоспектакль-экскурсия по Новороссийску
Городские истории: иммерсивный аудиоспектакль-экскурсия по Новороссийску
Городские истории: иммерсивный аудиоспектакль-экскурсия по Новороссийску

Описание аудиогида

Городские истории — это события и люди Новороссийска, собранные из разных эпох. Мы соединили вместе факты, музыку, умение рассказывать и получились “Городские истории”. Аудиоспектакль на целый час отправит вас в мир, где вы встретитесь с жизнью города лицом к лицу. 12 героев придут к вам из прошлого, чтобы рассказать свои истории. 12 раз вы сами станете этим прошлым, его наблюдателем и участником. Вы узнаете, чем жил и дышал Новороссийск на протяжении ста лет. Романтическое приключение по центральным улицам города — отличный способ интересно и увлекательно провести время с семьей или второй половинкой, раскрывая себя и город с новой стороны. Каждый найдёт в нём что-то особенное и важное для себя.

по субботам в 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центральная библиотека
  • Дом Советов, 40
  • Вечный огонь
  • Набережная
  • Крейсер «Михаил Кутузов»
  • Фонтан Дарующая воду
  • Мемориальный комплекс Малая земля
  • Памятный знак «Передний край обороны Малой Земли»
  • Храм благоверных князей Петра и Февронии
  • Новая набережная
  • Места высадки первого освободительного десанта
  • Памятник самолету ИЛ-2
Что включено
  • Услуги гида
  • Уникальный аудио-спектакль, записанный профессиональными актерами
  • Аренда специального оборудования
  • Невероятный опыт и новые впечатления!
Что не входит в цену
  • Трансфер (вы самостоятельно добираетесь до места начала экскурсии)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советов 44 / фонтан на Новороссийской республике
Завершение: Фонтан дарующая воду/мемориальный комплекс малая земля
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Спасибо организаторам, отличная экскурсия. Не банальное перечисление дат, а настоящая история города, отраженная в судьбах живших в нем людей. Интересно было и взрослым, и детям. И ещё: благодаря индивидуальным наушникам не приходится постоянно крутиться вокруг гида, чтобы всё услышать, а просто слушаешь всю экскурсию. Спасибо гиду Любови, что подождали нашу задержавшуюся группу.
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М
Увидели прошлое время. С чего все начиналось и как события в Новороссийске развивались дальше. Было очень интересно. Понрарилось нам (подруги 60 лет) и нашей внучке 11 лет.
Необычно и интересно. Экскурсию провела Любовь. Очень интересная и приятная девушка. Спасибо!
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Т
Иммерсивная экскурсия, знакомящая с городом через архитектуру и интерьеры старинных зданий. Отличается от других аудиопроменадов тем, что можно зайти в старинные дома и почувствовать дух того времени.
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О
Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо большое.
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Н
Приехала с сыновьями (11 и 9 лет) в гости к дедушке в Анапу. Нужно было организовать заранее культурную программу для детей. Нашла аудио-экскурсию по Новороссийску, выбрала дату, онлайн забронировала (всё
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просто), в ответ пришло письмо-подтверждение. Оплатить можно по факту.
Теперь о самой экскурсии. Впервые принимаем участие в таком формате. Это что-то невероятное!!! Девушка, которая нас встретила… Любовь… Такая "тёплая" и приятная в общении! Спасибо Вам огромное за время, уделённое нам! Вы сделали наш день ярким и запоминающимся!
Было интересно всем - и детям, и взрослым. Мы узнали много интересного о городе-герое, заглянули в здания с богатой историей, прикоснулись к ней, под бархатный голос в наушниках даже как будто стали частью того времени.
Мы бежали, чтобы успеть… Мы почтили минутой молчания отдавших свои жизни ради нашей мирной жизни… Мы мечтали… Мы загадывали желание… Мы танцевали на глазах у изумленных прохожих… Тем, кто будет в Новороссийске, обязательно найдите время и познакомьтесь с городом на этой экскурсии!!! Ещё раз, ОГРОМНОЕ спасибо, Любовь!!!

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Н
Отличная лёгкая экскурсия! Все очень комфортно-наушники,маршрут,чудесный гид. Это такая лёгкая часовая прогулка по интересным местам города с приятной музыкой,отличной озвучкой. Если кому-то надо кучу исторических фактов,дат и событий то этот спектакль не для вас. Здесь такая лайт версия,но это то,что мы и хотели.
P S. Дети тоже вполне довольны и даже что-то отложилось в их головах
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