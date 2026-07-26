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просто), в ответ пришло письмо-подтверждение. Оплатить можно по факту.

Теперь о самой экскурсии. Впервые принимаем участие в таком формате. Это что-то невероятное!!! Девушка, которая нас встретила… Любовь… Такая "тёплая" и приятная в общении! Спасибо Вам огромное за время, уделённое нам! Вы сделали наш день ярким и запоминающимся!

Было интересно всем - и детям, и взрослым. Мы узнали много интересного о городе-герое, заглянули в здания с богатой историей, прикоснулись к ней, под бархатный голос в наушниках даже как будто стали частью того времени.

Мы бежали, чтобы успеть… Мы почтили минутой молчания отдавших свои жизни ради нашей мирной жизни… Мы мечтали… Мы загадывали желание… Мы танцевали на глазах у изумленных прохожих… Тем, кто будет в Новороссийске, обязательно найдите время и познакомьтесь с городом на этой экскурсии!!! Ещё раз, ОГРОМНОЕ спасибо, Любовь!!!