«Городские Истории» - это театральный проект нового формата: представитель актуального сегодня жанра «аудиопроменад». Он соединяет в себе элементы спектакля и экскурсии 🧭 не сидят в креслах, они сами участвуют в действии, погружаясь в альтернативную реальность благодаря специальным аудио наушникам

“Городские истории” - это события и люди Новороссийска, собранные из разных эпох. Мы соединили вместе факты, музыку, умение рассказывать и получились “Городские истории”. Аудиоспектакль на целый час отправит вас в мир, где вы встретитесь с жизнью города лицом к лицу.

12 героев придут к вам из прошлого, чтобы рассказать свои истории 📖. 12 раз вы сами станете этим прошлым, его наблюдателем и участником. Вы узнаете, чем жил и дышал Новороссийск на протяжении ста лет.

Романтическое приключение по центральным улицам города - отличный способ интересно и увлекательно провести время с семьей или второй половинкой, раскрывая себя и город 🏙️ с новой стороны. Каждый найдёт в нём что-то особенное и важное для себя.