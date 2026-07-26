Городские Истории — это театральный проект нового формата; представитель актуального сегодня жанра «аудиопроменад». Он соединяет в себе элементы спектакля и экскурсии.
Зрители не сидят в креслах, они сами участвуют в действии, погружаясь в альтернативную реальность благодаря специальным аудио наушникам.
Зрители не сидят в креслах, они сами участвуют в действии, погружаясь в альтернативную реальность благодаря специальным аудио наушникам.
Описание аудиогидаГородские истории — это события и люди Новороссийска, собранные из разных эпох. Мы соединили вместе факты, музыку, умение рассказывать и получились “Городские истории”. Аудиоспектакль на целый час отправит вас в мир, где вы встретитесь с жизнью города лицом к лицу. 12 героев придут к вам из прошлого, чтобы рассказать свои истории. 12 раз вы сами станете этим прошлым, его наблюдателем и участником. Вы узнаете, чем жил и дышал Новороссийск на протяжении ста лет. Романтическое приключение по центральным улицам города — отличный способ интересно и увлекательно провести время с семьей или второй половинкой, раскрывая себя и город с новой стороны. Каждый найдёт в нём что-то особенное и важное для себя.
по субботам в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная библиотека
- Дом Советов, 40
- Вечный огонь
- Набережная
- Крейсер «Михаил Кутузов»
- Фонтан Дарующая воду
- Мемориальный комплекс Малая земля
- Памятный знак «Передний край обороны Малой Земли»
- Храм благоверных князей Петра и Февронии
- Новая набережная
- Места высадки первого освободительного десанта
- Памятник самолету ИЛ-2
Что включено
- Услуги гида
- Уникальный аудио-спектакль, записанный профессиональными актерами
- Аренда специального оборудования
- Невероятный опыт и новые впечатления!
Что не входит в цену
- Трансфер (вы самостоятельно добираетесь до места начала экскурсии)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советов 44 / фонтан на Новороссийской республике
Завершение: Фонтан дарующая воду/мемориальный комплекс малая земля
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Спасибо организаторам, отличная экскурсия. Не банальное перечисление дат, а настоящая история города, отраженная в судьбах живших в нем людей. Интересно было и взрослым, и детям. И ещё: благодаря индивидуальным наушникам не приходится постоянно крутиться вокруг гида, чтобы всё услышать, а просто слушаешь всю экскурсию. Спасибо гиду Любови, что подождали нашу задержавшуюся группу.
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М
Увидели прошлое время. С чего все начиналось и как события в Новороссийске развивались дальше. Было очень интересно. Понрарилось нам (подруги 60 лет) и нашей внучке 11 лет.
Необычно и интересно. Экскурсию провела Любовь. Очень интересная и приятная девушка. Спасибо!
Необычно и интересно. Экскурсию провела Любовь. Очень интересная и приятная девушка. Спасибо!
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Т
Иммерсивная экскурсия, знакомящая с городом через архитектуру и интерьеры старинных зданий. Отличается от других аудиопроменадов тем, что можно зайти в старинные дома и почувствовать дух того времени.
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О
Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо большое.
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Н
Приехала с сыновьями (11 и 9 лет) в гости к дедушке в Анапу. Нужно было организовать заранее культурную программу для детей. Нашла аудио-экскурсию по Новороссийску, выбрала дату, онлайн забронировала (всё
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Н
Отличная лёгкая экскурсия! Все очень комфортно-наушники,маршрут,чудесный гид. Это такая лёгкая часовая прогулка по интересным местам города с приятной музыкой,отличной озвучкой. Если кому-то надо кучу исторических фактов,дат и событий то этот спектакль не для вас. Здесь такая лайт версия,но это то,что мы и хотели.
P S. Дети тоже вполне довольны и даже что-то отложилось в их головах
P S. Дети тоже вполне довольны и даже что-то отложилось в их головах
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Входит в следующие категории Новороссийска
700 ₽ за человека