Необычные экскурсии по Новороссийску

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Новороссийске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
Пешая
6 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Йога и медитация на мысе Любви
Наслаждайтесь морским воздухом и духовными практиками на мысе Любви в Новороссийске. Группа до 10 человек
Начало: Возле набережной
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3350 за человека
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
На машине
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
10 000 за всё до 3 чел.
Городские истории: аудиопутешествие по центру Новороссийска
Пешая
6 отзывов
1 час
Аудиогид
Аудиопутешествие «Городские Истории»: живая история Новороссийска
Вас ждет часовое путешествие по историческому центру Новороссийска, где каждый шаг открывает новую страницу прошлого
Начало: Советов 44 / фонтан на Новороссийской республике
Расписание: по субботам в 16:00
1 мар в 16:00
от 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    21 июля 2024
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    На данную медитацию я хотела уже давно. В октябре нашла её, но никак не могла попасть. Спасибо большое Екатерине за 3ёх часовую медитацию. Я не думала, что когда-либо смогу встать на гвозди, но смогла! Мне очень понравилось. Рекомендую всем ❤️
  • Е
    Елена
    19 июля 2024
    Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
    Здравствуйте, были на экскурсии вместе с Екатериной. Она нас встретила и сопроводила, поделилась интересными историями и легендами, существующими на Кубани. Сумела нас впечатлить красивыми и живописными местами. В общем, день с гидом оставил много ярких эмоций. 😊
  • Я
    Яна
    25 июня 2024
    Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
    Это отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошло легко и непринужденно. На память остались замечательные фото, к сожалению прикрепляются только 10 штук. Будем рекомендовать всем друзьям собирающимся на юг!
    Это отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошло
  • С
    Светлана
    24 июня 2024
    Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
    Сразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гид. От экскурсии получили все,
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    что заявлено и даже больше)) Огромный ворох фотографий и массу впечатлений, которые будем еще долго смаковать. Не буду подробно описывать поездку, лучше сами выберите тур и убедитесь в том, насколько это заметно, когда человек любит свое дело🤍 Огромное спасибо Елене от всей нашей семьи, и когда будем планировать новые экскурсии, будем знать к кому обращаться и кого рекомендовать💯

    Сразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гид
  • А
    Алиса
    13 марта 2024
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Прекрасная экскурсия с Екатериной! 4 часа пролетели, как 5 минут) Расслабились, загадали желание! Рекомендую)))
  • О
    Олеся
    22 ноября 2023
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Путешествие в Новороссийск оставило незабываемое впечатление и восторг!!!!! Особую роль в этом сыграла гид Екатерина, которая провела для меня две
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    потрясающе интересных экскурсии и медитацию на Мысе Любви!!! А с какой любовью, теплотой и особой чуткостью вела свой увлекательнейший рассказ о Новороссийске Екатерина! Не влюбиться в этот город было просто невозможно!!! Атмосфера на её экскурсиях очень тёплая и душевная! Я получила огромное удовольствие от экскурсий и общения с Екатериной и до сих пор пребываю в восхищении от созданных ею образов мест в Абрау Дюрсо и в Новороссийске. Екатерина, большое Вам спасибо!!! Олеся.

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Необычные»

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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Мыс Любви
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  5. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в феврале 2025
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