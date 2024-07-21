3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Йога и медитация на мысе Любви
Наслаждайтесь морским воздухом и духовными практиками на мысе Любви в Новороссийске. Группа до 10 человек
Начало: Возле набережной
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3350₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
1 час
Аудиогид
Аудиопутешествие «Городские Истории»: живая история Новороссийска
Вас ждет часовое путешествие по историческому центру Новороссийска, где каждый шаг открывает новую страницу прошлого
Начало: Советов 44 / фонтан на Новороссийской республике
Расписание: по субботам в 16:00
1 мар в 16:00
от 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера21 июля 2024На данную медитацию я хотела уже давно. В октябре нашла её, но никак не могла попасть. Спасибо большое Екатерине за 3ёх часовую медитацию. Я не думала, что когда-либо смогу встать на гвозди, но смогла! Мне очень понравилось. Рекомендую всем ❤️
- ЕЕлена19 июля 2024Здравствуйте, были на экскурсии вместе с Екатериной. Она нас встретила и сопроводила, поделилась интересными историями и легендами, существующими на Кубани. Сумела нас впечатлить красивыми и живописными местами. В общем, день с гидом оставил много ярких эмоций. 😊
- ЯЯна25 июня 2024Это отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошло легко и непринужденно. На память остались замечательные фото, к сожалению прикрепляются только 10 штук. Будем рекомендовать всем друзьям собирающимся на юг!
- ССветлана24 июня 2024Сразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гид. От экскурсии получили все,
- ААлиса13 марта 2024Прекрасная экскурсия с Екатериной! 4 часа пролетели, как 5 минут) Расслабились, загадали желание! Рекомендую)))
- ООлеся22 ноября 2023Путешествие в Новороссийск оставило незабываемое впечатление и восторг!!!!! Особую роль в этом сыграла гид Екатерина, которая провела для меня две
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Необычные»
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