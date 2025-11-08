Индивидуальная
до 3 чел.
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
Завтра в 10:30
20 янв в 10:30
5900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Новороссийск, я люблю тебя!» экскурсия и мастер-класс
Начало: Стелла мемориала «Малая Земля»
5950 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам
Начало: Ваш адрес в Новороссийске
Расписание: 6:00
9900 ₽ за человека
Водная прогулка
Дайвинг в Геленджике с опытными инструкторами
Начало: Геленджик
3500 ₽ за человека
Водная прогулка
Экотропа и сап-серфинг на озере Абрау
Начало: Новороссийск, Советов, 40
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ШШепелева8 ноября 2025Спасибо большое, Александр, за чудесную и насыщенную поездку!
- ВВероника18 сентября 2025Александр забрал нас в шаговой доступности от нашего места проживания и привез обратно через 5 часов. Во время дороги он
- ААлексей17 февраля 2025Все прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволен
- ММаксим2 января 2024Огромное спасибо Александру за высокий профессионализм, любовь к своей работе, производодит глубокое впечатление в знании истории, умение контактировать с людьми!
- ЕЕлена22 ноября 2023Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться.
- ИИгорь19 сентября 2023Всё было замечено. . Спасибо.
- ККира25 августа 2023Большое спасибо, всё прошло прекрасно. Отличная, интересная экскурсия, участие принимали люди с ограниченными возможностями, и им было так же интересно и без малейших неудобств.
- ИИрина21 июля 2023Большое спасибо организатору поездки Александру. Забрал нас от дома вовремя. Поездка была комфортной. Александр показал красивые места и помог сориентироваться на месте. Помог сделать хорошие фото. Дал рекомендации. В результате поездка оставила приятные впечатления.
- ЕЕкатерина22 июня 2023Все было супер👍
Следующий раз возьмём ещё и другие экскурсия ☺️
Благодарим за экскурсию и за впечатление!!!
- ААнатолий27 мая 2023Очень интересная экскурсия, Александру большое спасибо. Завараживающие места, впечатлил завод Абрау-Дюрсо.
