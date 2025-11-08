Мои заказы

Развлечения в Новороссийске

Найдено 5 экскурсий в категории «Развлечения» в Новороссийске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
На машине
4 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
Завтра в 10:30
20 янв в 10:30
5900 ₽ за всё до 3 чел.
«Новороссийск, я люблю тебя!» экскурсия и мастер-класс
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Новороссийск, я люблю тебя!» экскурсия и мастер-класс
Начало: Стелла мемориала «Малая Земля»
5950 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам
20 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам
Начало: Ваш адрес в Новороссийске
Расписание: 6:00
9900 ₽ за человека
Дайвинг в Геленджике с опытными инструкторами
1 час
2 отзыва
Водная прогулка
Дайвинг в Геленджике с опытными инструкторами
Начало: Геленджик
3500 ₽ за человека
Экотропа и сап-серфинг на озере Абрау
Пешая
SUP-прогулки
Сёрфинг
4 часа
Водная прогулка
Экотропа и сап-серфинг на озере Абрау
Начало: Новороссийск, Советов, 40
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ш
    Шепелева
    8 ноября 2025
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Спасибо большое, Александр, за чудесную и насыщенную поездку!
  • В
    Вероника
    18 сентября 2025
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Александр забрал нас в шаговой доступности от нашего места проживания и привез обратно через 5 часов. Во время дороги он
    читать дальше

    комментировал те места по которым мы проезжали. В Абрау Дюрсо мы погуляли по парковому комплексу, спустились к озеру, Александр всегда был с нами рядом и рассказывал об этом уникальном месте. Мы посетили экскурсию по винному дому, были на световом шоу и в кинозале посмотрели фильм про образование винодельни. Наша группа была 2 человека, спасибо Александру за этот день,

    Александр забрал нас в шаговой доступности от нашего места проживания и привез обратно через 5 часовАлександр забрал нас в шаговой доступности от нашего места проживания и привез обратно через 5 часовАлександр забрал нас в шаговой доступности от нашего места проживания и привез обратно через 5 часовАлександр забрал нас в шаговой доступности от нашего места проживания и привез обратно через 5 часовАлександр забрал нас в шаговой доступности от нашего места проживания и привез обратно через 5 часов
  • А
    Алексей
    17 февраля 2025
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Все прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволен
    Все прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволенВсе прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволенВсе прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволенВсе прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволенВсе прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволенВсе прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволен
  • М
    Максим
    2 января 2024
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Огромное спасибо Александру за высокий профессионализм, любовь к своей работе, производодит глубокое впечатление в знании истории, умение контактировать с людьми!
  • Е
    Елена
    22 ноября 2023
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться.
    Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться
  • И
    Игорь
    19 сентября 2023
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Всё было замечено. . Спасибо.
  • К
    Кира
    25 августа 2023
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Большое спасибо, всё прошло прекрасно. Отличная, интересная экскурсия, участие принимали люди с ограниченными возможностями, и им было так же интересно и без малейших неудобств.
  • И
    Ирина
    21 июля 2023
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Большое спасибо организатору поездки Александру. Забрал нас от дома вовремя. Поездка была комфортной. Александр показал красивые места и помог сориентироваться на месте. Помог сделать хорошие фото. Дал рекомендации. В результате поездка оставила приятные впечатления.
  • Е
    Екатерина
    22 июня 2023
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Все было супер👍
    Следующий раз возьмём ещё и другие экскурсия ☺️
    Благодарим за экскурсию и за впечатление!!!
    Все было супер👍Все было супер👍
  • А
    Анатолий
    27 мая 2023
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Очень интересная экскурсия, Александру большое спасибо. Завараживающие места, впечатлил завод Абрау-Дюрсо.

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо;
  2. «Новороссийск, я люблю тебя!» экскурсия и мастер-класс;
  3. Экскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам;
  4. Дайвинг в Геленджике с опытными инструкторами;
  5. Экотропа и сап-серфинг на озере Абрау.
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Крейсер Михаил Кутузов;
  2. Самое главное;
  3. Мыс Любви;
  4. Абрау-Дюрсо;
  5. Набережная;
  6. Озеро Абрау;
  7. Лаго-Наки.
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в январе 2026
Сейчас в Новороссийске в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Новороссийске на 2026 год по теме «Развлечения», 66 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март