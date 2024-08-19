Мемориал «Малая земля» – экскурсии в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Мемориал «Малая земля»» в Новороссийске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
В память о погибших воинах
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В память о погибших воинах
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5900 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску на автомобиле
Пешая
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску на автомобиле
Начало: Заберем вас в вашем отеле в Новороссийске
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
8500 за всё до 4 чел.
Городские истории: аудиопутешествие по центру Новороссийска
Пешая
6 отзывов
1 час
Аудиогид
Аудиопутешествие «Городские Истории»: живая история Новороссийска
Вас ждет часовое путешествие по историческому центру Новороссийска, где каждый шаг открывает новую страницу прошлого
Начало: Советов 44 / фонтан на Новороссийской республике
Расписание: по субботам в 16:00
1 мар в 16:00
от 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    19 августа 2024
    Городские истории: аудиопутешествие по центру Новороссийска
    Приехала с сыновьями (11 и 9 лет) в гости к дедушке в Анапу. Нужно было организовать заранее культурную программу для
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    детей. Нашла аудио-экскурсию по Новороссийску, выбрала дату, онлайн забронировала (всё просто), в ответ пришло письмо-подтверждение. Оплатить можно по факту. Теперь о самой экскурсии. Впервые принимаем участие в таком формате. Это что-то невероятное!!! Девушка, которая нас встретила… Любовь… Такая "тёплая" и приятная в общении! Спасибо Вам огромное за время, уделённое нам! Вы сделали наш день ярким и запоминающимся! Было интересно всем - и детям, и взрослым. Мы узнали много интересного о городе-герое, заглянули в здания с богатой историей, прикоснулись к ней, под бархатный голос в наушниках даже как будто стали частью того времени. Мы бежали, чтобы успеть… Мы почтили минутой молчания отдавших свои жизни ради нашей мирной жизни… Мы мечтали… Мы загадывали желание… Мы танцевали на глазах у изумленных прохожих… Тем, кто будет в Новороссийске, обязательно найдите время и познакомьтесь с городом на этой экскурсии!!! Ещё раз, ОГРОМНОЕ спасибо, Любовь!!!

  • О
    Оксана
    21 июля 2024
    Городские истории: аудиопутешествие по центру Новороссийска
    Очень понравилась экскурсия, очень приятная девушка-гид. Интересная подача, интересные истории. Ребята молодцы.
  • Е
    Елена
    9 июля 2024
    В память о погибших воинах
    Замечательная экскурсия! Подробно осмотрели батарею Зубкова (плата отдельно с прекрасным местнвм гидом!), увидели разрушенный дом времен ВОв в Новороссийске, посетили
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    "Малую землю" и крейсер "М. Кутузов" (плата отдельно), посетили ряд других памятников, коими богат Новороссийск. Спасибо гиду Владимиру Власовичу за интеллигентность, ненавязчивый рассказ и мягкость общения! Все было интересно!

  • Н
    Наталья
    4 июля 2024
    Городские истории: аудиопутешествие по центру Новороссийска
    Отличная лёгкая экскурсия! Все очень комфортно-наушники,маршрут,чудесный гид. Это такая лёгкая часовая прогулка по интересным местам города с приятной музыкой,отличной озвучкой.
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    Если кому-то надо кучу исторических фактов,дат и событий то этот спектакль не для вас. Здесь такая лайт версия,но это то,что мы и хотели. P S. Дети тоже вполне довольны и даже что-то отложилось в их головах

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Мемориал «Малая земля»»

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  1. В память о погибших воинах
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  3. Городские истории: аудиопутешествие по центру Новороссийска
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  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Крейсер Михаил Кутузов
  4. Мыс Любви
  5. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в феврале 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Мемориал «Малая земля»" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 8500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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