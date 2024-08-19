3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В память о погибших воинах
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5900₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску на автомобиле
Начало: Заберем вас в вашем отеле в Новороссийске
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
8500₽ за всё до 4 чел.
1 час
Аудиогид
Аудиопутешествие «Городские Истории»: живая история Новороссийска
Вас ждет часовое путешествие по историческому центру Новороссийска, где каждый шаг открывает новую страницу прошлого
Начало: Советов 44 / фонтан на Новороссийской республике
Расписание: по субботам в 16:00
1 мар в 16:00
от 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда19 августа 2024Приехала с сыновьями (11 и 9 лет) в гости к дедушке в Анапу. Нужно было организовать заранее культурную программу для
- ООксана21 июля 2024Очень понравилась экскурсия, очень приятная девушка-гид. Интересная подача, интересные истории. Ребята молодцы.
- ЕЕлена9 июля 2024Замечательная экскурсия! Подробно осмотрели батарею Зубкова (плата отдельно с прекрасным местнвм гидом!), увидели разрушенный дом времен ВОв в Новороссийске, посетили
- ННаталья4 июля 2024Отличная лёгкая экскурсия! Все очень комфортно-наушники,маршрут,чудесный гид. Это такая лёгкая часовая прогулка по интересным местам города с приятной музыкой,отличной озвучкой.
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Мемориал «Малая земля»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в феврале 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Мемориал «Малая земля»" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 8500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Новороссийске на 2025 год по теме «Мемориал «Малая земля»», 8 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель