  1. Россия
  2. Экскурсии

Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо

3.5
2 отзыва
Александр Б.
Александр Б. – Гид из Новороссийска
Мы с вами проедем по горной дороге из Новороссийска в Абрау, где посетим великолепный природный уголок, одноименное озеро Абрау.

Преодолев горный серпантин, мы увидим уникальный водоем и озеро с изумрудно-голубой водой, вокруг которого раскинулись виноградники, а на берегу старейший винзавод России по производству шампанских вин.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо

Что вы увидите

  • Абрау. Озеро Абрау. Парк. Винзавод шампанских вин Абрау.
Мы с вами проедем по горной дороге из Новороссийска в Абрау, где посетим великолепный природный уголок, одноименное озеро Абрау. Преодолев горный серпантин, мы увидим уникальный водоем и озеро с изумрудно-голубой водой, вокруг которого раскинулись виноградники, а на берегу старейший винзавод России по производству шампанских вин. Я расскажу как связан завод и князь Голицын. Какое отношение он имеет к шампанскому Абрау-Дюрсо.
Здешний климат — настолько мягкий, тёплый и практически безветренный — создаёт подходящие условия для выращивания даже самых требовательных сортов. Название завода и торговой марки, под которой выпускается его продукция образовано из названий двух посёлков. Ведь фактически Абрау и Дюрсо — это два разных населённых пункта, входящих в состав города Новороссийска. Абрау находится на берегу озера, а Дюрсо — вблизи моря 🌊. Вокруг озера оборудованы видовые площадки, на которых вы сможете сделать замечательные фотографии 📸 для своих коллекций.
Мы погуляем по берегу, на котором раскинулся парк 🌳. Абрау-Дюрсо — поистине живописный край виноградников, горных долин, прохладных рек и игристого вина. Здесь на лоне природы или в уютных местных кафе, в окружении не-вероятной красоты, можно насладиться бокалом отменного шампанского, попробовать настоящую черкесскую и горскую кухню 🥧. Я расскажу легенды об этом удивительном местечке.
После прогулки мы посетим сам вин завод. Пройдем по подвалам. Увидим процесс изготовления вина и шаманского. Узнаем тонкости приготовления замечательных напитков. И завершит нашу экскурсию ⛳ по заводу дегустация. Экскурсия начинается в Новороссийске. Мы заберем вас на комфортабельном автомобиле 🚘 у отеля или где договоримся.
Что входит
  • Транспорт. Услуги гида
Что не входит
  • Экскурсия и дегустация по винзаводу Абрау. В зависимости от типа экскурсии от 850 рублей с человека
Начало
🚩 Новороссийк
Место завершения
🏁 Новороссийск
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Б.
Александр Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

Александр Б. проводит ещё 5 экскурсий

Вокруг Цемесской бухты. Винодельня Мысхако, мыс Дооб и Малая Земля
4 500
6 часов
Вокруг Цемесской бухты. Винодельня Мысхако, мыс Дооб и Малая Земля
1 отзыв
Фототур по улочкам Новороссийска
2 600
3 часа
Фототур по улочкам Новороссийска
1 отзыв
Грязевый вулкан Шуго
5 000
5 часов
Грязевый вулкан Шуго
1 отзыв
Из Новороссийска в Геленджик и Кабардинку
5 200
5 часов
Из Новороссийска в Геленджик и Кабардинку
1 отзыв
Дольмены. Курганы и водопады. Экскурсия на речку Пшада и Жане.
6 500
6 часов
Дольмены. Курганы и водопады. Экскурсия на речку Пшада и Жане.

Еще несколько необычных экскурсий в Новороссийске

Первая прогулка по Новороссийску
2 000
2 часа
Первая прогулка по Новороссийску
11 отзывов
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
Фотопрогулка по Новороссийску
2 600
3 часа
Фотопрогулка по Новороссийску
11 отзывов
Увидеть знаковые места южного города, услышать его историю и получить душевные снимки
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
3 900
4 часа
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
9 отзывов
Живописное озеро, история князя Голицына и завод шампанских вин на авто-пешеходной экскурсии
Новороссийск — имперский, советский и новейший
1 050
1.5 часа
Новороссийск — имперский, советский и новейший
7 отзывов
История и культура приморского города-порта на колоритном обзорном маршруте
К дольменам Геленджика из Новороссийска
6 500
6 часов
К дольменам Геленджика из Новороссийска
1 отзыв
Открыть тайны тысячелетних мегалитов, пройти по следам древних племен и искупаться в лагуне водопада
Из Новороссийска — в Крым!
12 000
11 часов
Из Новороссийска — в Крым!
1 отзыв
Крымский мост, Керчь, древний город Пантикапей и Аджимушкайские каменоломни