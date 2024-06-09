посещение водопада "Чаша любви" на реке Жане, где вы сможете насладиться его каскадной структурой и кристально чистой водой. Прогулка к роднику "Наташа" позволит вам попробовать чистейшую горную воду с уникальными целебными свойствами. Парк "Инь-Янь" откроет перед вами мир гармонии и баланса, где можно насладиться красотой живописных садов и познакомиться с философией урегулирования противоположностей. Захватывающая поездка на легендарном ГАЗ 66 по руслу реки подарит вам незабываемые впечатления, а встреча с удивительными животными в "Дивномедье" позволит погрузиться в уникальный мир дикой природы. Для тех, кто желает больше приключений, предлагается самостоятельная прогулка до водопада "Борода Черномора", окутанного легендами и обладающего неповторимой атмосферой. Не забудьте взять с собой наличные деньги, купальные принадлежности и сменную одежду, питьевую воду, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным

Описание экскурсии

Откройте для себя волшебство Пшады Наше путешествие начнется на комфортабельном автобусе, который доставит нас к водопаду «Чаша любви» на реке Жане. Это впечатляющее природное чудо поразит вас своей изящной каскадной структурой и кристально чистой водой. Вы сможете насладиться прекрасными видами и даже побродить по окрестностям, наслаждаясь свежим воздухом и пением птиц. После этого мы отправимся к роднику «Наташа», где вы сможете попробовать чистейшую горную воду, обладающую уникальными целебными свойствами. Здесь вы сможете прочувствовать прикосновение природы и насладиться ее дарами. Следующая остановка — парк «Инь-Янь». В этом удивительном парке вы окунетесь в мир гармонии и баланса. Здесь вы сможете насладиться красотой живописных садов, прогуляться по живописным тропам и познакомиться с философией урегулирования противоположностей. После этого наш путь продолжится на легендарном ГАЗ 66 по руслу реки. Вы будете наслаждаться захватывающей поездкой, любуясь потрясающими видами природы и чистотой реки. Мы доберемся до «Дивномедья», где вы сможете погрузиться в уникальный мир дикой природы и встретиться с удивительными животными, включая медведей. И, конечно же, для тех, кто желает больше приключений, есть возможность самостоятельно прогуляться до водопада «Борода Черномора». Этот потрясающий водопад окутан легендами и обладает неповторимой атмосферой. Важная информация: Необходимо взять с собой: наличные деньги, купальные принадлежности и сменную одежду, питьевую воду.