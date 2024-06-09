Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Пшадским водопадам, где вас ждут впечатляющие природные красоты и незабываемые впечатления
Приготовьтесь к незабываемому путешествию по окрестностям села Пшада, где каждый шаг будет наполнен волшебством и красотой природы. Эта экскурсия станет незабываемым приключением для всех любителей природы, истории и культуры.

Вас ждет
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посещение водопада "Чаша любви" на реке Жане, где вы сможете насладиться его каскадной структурой и кристально чистой водой.

Прогулка к роднику "Наташа" позволит вам попробовать чистейшую горную воду с уникальными целебными свойствами.

Парк "Инь-Янь" откроет перед вами мир гармонии и баланса, где можно насладиться красотой живописных садов и познакомиться с философией урегулирования противоположностей.

Захватывающая поездка на легендарном ГАЗ 66 по руслу реки подарит вам незабываемые впечатления, а встреча с удивительными животными в "Дивномедье" позволит погрузиться в уникальный мир дикой природы.

Для тех, кто желает больше приключений, предлагается самостоятельная прогулка до водопада "Борода Черномора", окутанного легендами и обладающего неповторимой атмосферой.

Не забудьте взять с собой наличные деньги, купальные принадлежности и сменную одежду, питьевую воду, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным

Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 13:00

Что вас ожидает:

  • Река Жане
  • Водопад Чаша любви
  • Родник Наташа (святая вода)
  • Часовня Сергея Радонежского
  • Парк отдыха «Инь-Янь» (Дендрарий, более 600 видов растений)
  • Деревня Дольменов
  • Парк Дивномедье

Описание экскурсии

Откройте для себя волшебство Пшады Наше путешествие начнется на комфортабельном автобусе, который доставит нас к водопаду «Чаша любви» на реке Жане. Это впечатляющее природное чудо поразит вас своей изящной каскадной структурой и кристально чистой водой. Вы сможете насладиться прекрасными видами и даже побродить по окрестностям, наслаждаясь свежим воздухом и пением птиц. После этого мы отправимся к роднику «Наташа», где вы сможете попробовать чистейшую горную воду, обладающую уникальными целебными свойствами. Здесь вы сможете прочувствовать прикосновение природы и насладиться ее дарами. Следующая остановка — парк «Инь-Янь». В этом удивительном парке вы окунетесь в мир гармонии и баланса. Здесь вы сможете насладиться красотой живописных садов, прогуляться по живописным тропам и познакомиться с философией урегулирования противоположностей. После этого наш путь продолжится на легендарном ГАЗ 66 по руслу реки. Вы будете наслаждаться захватывающей поездкой, любуясь потрясающими видами природы и чистотой реки. Мы доберемся до «Дивномедья», где вы сможете погрузиться в уникальный мир дикой природы и встретиться с удивительными животными, включая медведей. И, конечно же, для тех, кто желает больше приключений, есть возможность самостоятельно прогуляться до водопада «Борода Черномора». Этот потрясающий водопад окутан легендами и обладает неповторимой атмосферой. Важная информация: Необходимо взять с собой: наличные деньги, купальные принадлежности и сменную одежду, питьевую воду.

Ежедневно в 8:00 и 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 900 ₽
Детский (от 4 до 17 лет)3 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Река Жане
  • Водопад Чаша любви
  • Родник Наташа (святая вода)
  • Часовня Сергея Радонежского
  • Парк отдыха «Инь-Янь» (Дендрарий, более 600 видов растений)
  • Деревня Дольменов
  • Парк Дивномедье
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Дегустация меда.
Что не входит в цену
  • Лечебные грязевые ванны
  • Пилинг рыбками
  • Винная бочка
  • Баня
  • Обед в кафе.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Необходимо взять с собой: наличные деньги
  • Купальные принадлежности и сменную одежду
  • Питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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