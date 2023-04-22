Представляем вашему вниманию эксклюзивное гедонистическое путешествие по Новороссийску, которое удивит даже искушенных гурманов и любителей изысканных пейзажей.Ваше приключение начнется с посещения уникальной фермы, где вы отведаете улиток по-бургундски с неповторимым

видом на французские ландшафты. Далее, маршрут приведет вас к лавандовым полям, напоминающим уголок Прованса, где можно насладиться освежающим лимонадом и сделать незабываемые фотографии. Завершится ваше путешествие в семейном ресторане под руководством известного шеф-повара, где вас ждут кулинарные шедевры из местных продуктов и вино с собственной винодельни. По пути гид поделится интересными фактами о культуре и быте местных жителей, а также рекомендациями по выбору гастрономических сувениров. Эта экскурсия не только познакомит вас с кулинарными традициями Новороссийска, но и позволит в полной мере ощутить красоту и гостеприимство этого удивительного края

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для гедонистического путешествия по окрестностям Новороссийска - июль и август. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет в полной мере насладиться видами и гастрономическими изысками. Май, июнь и сентябрь также подходят для поездки: меньше туристов, но всё ещё комфортно для прогулок. В другие месяцы погода может быть менее предсказуемой, но даже в это время можно насладиться уютом ресторанов и атмосферой местных достопримечательностей.

Сейчас август — это идеальное время.