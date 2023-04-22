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Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска

Погрузитесь в мир вкуса и красоты Новороссийска, где каждая остановка раскрывает новую страницу культурного и гастрономического наследия
Представляем вашему вниманию эксклюзивное гедонистическое путешествие по Новороссийску, которое удивит даже искушенных гурманов и любителей изысканных пейзажей.

Ваше приключение начнется с посещения уникальной фермы, где вы отведаете улиток по-бургундски с неповторимым
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видом на французские ландшафты.

Далее, маршрут приведет вас к лавандовым полям, напоминающим уголок Прованса, где можно насладиться освежающим лимонадом и сделать незабываемые фотографии.

Завершится ваше путешествие в семейном ресторане под руководством известного шеф-повара, где вас ждут кулинарные шедевры из местных продуктов и вино с собственной винодельни.

По пути гид поделится интересными фактами о культуре и быте местных жителей, а также рекомендациями по выбору гастрономических сувениров.

Эта экскурсия не только познакомит вас с кулинарными традициями Новороссийска, но и позволит в полной мере ощутить красоту и гостеприимство этого удивительного края

4.6
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Эксклюзивные дегустации местных деликатесов
  • 🏞 Живописные виды и фотозоны
  • 🍇 Посещение виноградного поля
  • 👨‍🍳 Мастер-классы от шеф-поваров
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🎁 Рекомендации по гастрономическим сувенирам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для гедонистического путешествия по окрестностям Новороссийска - июль и август. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет в полной мере насладиться видами и гастрономическими изысками. Май, июнь и сентябрь также подходят для поездки: меньше туристов, но всё ещё комфортно для прогулок. В другие месяцы погода может быть менее предсказуемой, но даже в это время можно насладиться уютом ресторанов и атмосферой местных достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска

Что можно увидеть

  • Ферма улиток
  • Лавандовое поле
  • Виноградное поле

Описание экскурсии

  • Экскурсию мы начнем из Новороссийска и живописной дрогой отправимся к первой локации, где вы отведаете улиток по-бургундски, выращенных на собственной ферме ресторана. А виды открывающиеся с веранды заведения на время перенесут вас в ландшафты французской провинции Бордо.
  • Затем вам откроется настоящий уголок Прованса с лавандовым полем, ласковыми южными котиками, прекрасной фотозоной и освежающим лавандовым лимонадом.
  • В завершение вы посетите замечательный семейный ресторан, где для вас будут готовить под чутким руководством президента гильдии шеф-поваров Черноморского побережья. Черноморские рапаны, нежнейшая рыба пеленгас, томленые говяжьи щечки и вино с собственной винодельни владельцев ресторана добавят гастрономических эмоций вашему дню. А вишенкой на торте станет выход к виноградному полю, обрамляющему территорию ресторана.

В путешествии гид расскажет об особенностях региона, культуре и быте местных жителей, а также даст рекомендации по приобретению гастрономических сувениров и поделится другими проверенными заведениями побережья.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • За дополнительную плату мы можем встретить вас в Анапе, Геленджике или Кабардинке
  • Экскурсия предназначена для путешественников от 14 лет

Дополнительные расходы:
— Дегустация улиток — 650 руб. /6 шт.
— Вход на территорию — 500 руб. /чел.,
— Заказ в ресторане (средний чек — 1500 руб. /чел.
— При желании можно заказать экскурсию на винодельню — 1650-2300 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1810 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу! Большую часть жизни провела на юге России и собрала там команду
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гидов, которые с удовольствием делятся с нашими гостями красивейшими природными локациями, рассказывают о героическом прошлом, показывают секретные места побережья и подсказывают лучшие гастрономические остановки региона. География нашей команды разнообразна, я знакомлю гостей с Москвой, Любовь и Дмитрий — с Новороссийском, Мария и Яна — с секретными местами Геленджика, Наталья — эксперт по гастроэкскурсиям, а Юлия отвечает за Анапу. Периодически мы проводим авторские туры в Абхазию, Крым и по южным шато и фермам. Мы будем рады знакомству и постараемся сделать ваш отдых особенным!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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Елена
Наконец созрела для отзыва. Эта экскурсия, действительно ПУТЕШЕСТВИЕ! Сначала мы были в Мысхако, так уж получилось, что Дом трав еще не открылся-не сезон. Но мы хотели в Мысхако и то,
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что нам его предложили, как замену-это было замечательно! Очень познавательная экскурсия и дегустация с 8 видами вина. Потом мы поехали в Шато Пино. Там мы пообедали в ресторане с панорамным видом. Правда весь вид был в тумане☺️, но нас это не расстроило (дегустация и обед сделали свое дело!). Потом заехали в магазин маленькой винодельни Фервино. И там тоже была дегустация😉 А после ужин в ресторане Винотеррия (извиняюсь, если неточно пишу названия). Все путешествие на машине, не утомительно, расстояния не большие, виды (когда погода позволяла) прекрасные! Гид Екатерина-хороший собеседник. Информацию давала достаточную и не навязчиво. Нам все очень понравилось!!! Может приедем снова в сентябре, сказали, что туристов уже меньше, погода лучше. А вино всегда прекрасно!!!

Наконец созрела для отзыва. Эта экскурсия, действительно ПУТЕШЕСТВИЕ! Сначала мы были в Мысхако, так уж получилось,
Наконец созрела для отзыва. Эта экскурсия, действительно ПУТЕШЕСТВИЕ! Сначала мы были в Мысхако, так уж получилось,
Наконец созрела для отзыва. Эта экскурсия, действительно ПУТЕШЕСТВИЕ! Сначала мы были в Мысхако, так уж получилось,
Наконец созрела для отзыва. Эта экскурсия, действительно ПУТЕШЕСТВИЕ! Сначала мы были в Мысхако, так уж получилось,
Наконец созрела для отзыва. Эта экскурсия, действительно ПУТЕШЕСТВИЕ! Сначала мы были в Мысхако, так уж получилось,
Наконец созрела для отзыва. Эта экскурсия, действительно ПУТЕШЕСТВИЕ! Сначала мы были в Мысхако, так уж получилось,
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Елена
Провели прекрасный день в окрестностях Новороссийска с гидом Любовью. Любовь хорошо владеет информацией, дружелюбный и интересный рассказчик, а также спокойный уверенный водитель. Ездили на большой машине, где четверым взрослым было
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вполне комфортно разместиться.
По предварительной договоренности, поскольку не сезон лаванды, попросили сначала привезти нас на экскурсию на винодельню "Мысхако", потом - дегустация улиток в "Шато Пино" (лучший вид на Новороссийск и Цемесскую бухту, улитки тоже вкусные:)), затем - поездка в волшебное Семигорье, окруженное виноградниками разных виноделен и ужин в лучшем ресторане региона -"Винотеррии". Вне программы Любовь также завезла нас в центр города, полюбоваться на аллею розовых каштанов в самом цвету. Для любителей виноделен, вкусной еды и красивых видов - очень рекомендую! P.S. Рассчитывайте на то, что экскурсия +/- на весь день.

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Алексей
Отличный получился день! И очень атмосферная прогулка! Спасибо Ксении! Прекрасно знает места, владеет материалом, на все предложения реагирует, все учитывает. И беседа, и дорога, и локации - все на высочайшем уровне! У нас в этот день была годовщина свадьбы, в связи с чем Ксения ещё и с букетом для жены помогла!
Всем рекомендуем эту поездку! Впечатления яркие, сочные, запоминающиеся!!!
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С
Экскурсию проводила Любовь. Хорошо владеет информацией. Авто водит уверенно. Узнали много нового о крае, его жителях и виноделии. День пролетел незаметно, а впечатлений масса….
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Светлана
Хотелось бы больше информации на экскурсии.
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Светлана, добрый день Гедонизм подразумевает под собой в первую очередь - получение наслаждения от путешествия. Очень сожалею, что гид не
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угадала ваше настроение и не увидела тягу к получению большого количества информации. Вы сами проявили себя, как человек обладающий обширными знаниями в винодельческой отрасли, а так же днём ранее вы посетили обзорную экскурсию по городу с другим гидом и знаниями о городе вас было не удивить. Гид всё время путешествия поддерживала активную беседу, но стараясь соблюдать баланс, чтобы данная поездка осталась в вашей памяти именно, как гедонистическое путешествие, а не экскурсия в музей. К тому же во многих локациях вы бывали ранее, может быть поэтому вы не получили удовольствия и оценили работу гида в 3

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