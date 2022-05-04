Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска

Ландшафты Бордо, уголок Прованса и виноградные поля - в авторском туре по изысканным местам региона

Индивидуальная
Опыт работы в ресторанном деле помог мне сформировать личный рейтинг лучших местных заведений.

Они и легли в основу маршрута, который удачно сочетает стильную гастрономию и природную эстетику.

В компании одного из гидов нашей команды вы посетите три атмосферных локации, насладитесь пейзажами края, а по пути послушаете о его культуре и быте.
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

  • Экскурсию мы начнем из Новороссийска и живописной дрогой отправимся к первой локации, где вы отведаете улиток по-бургундски, выращенных на собственной ферме ресторана. А виды открывающиеся с веранды заведения на время перенесут вас в ландшафты французской провинции Бордо.
  • Затем вам откроется настоящий уголок Прованса с лавандовым полем, ласковыми южными котиками, прекрасной фотозоной и освежающим лавандовым лимонадом.
  • И в завершение вы посетите прекрасный семейный ресторан, где для вас будут готовить под чутким руководством президента гильдии шеф-поваров Черноморского побережья. Черноморские рапаны, нежнейшая рыба пеленгас, томленые говяжьи щечки и вино с собственной винодельни владельцев ресторана добавят гастрономических эмоций вашему дню. А вишенкой на торте станет выход к виноградному полю, обрамляющему территорию ресторана.

В путешествии гид расскажет об особенностях региона, культуре и быте местных жителей, а также даст рекомендации о приобретении гастрономических сувениров и поделится другими проверенными заведениями побережья.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Land Cruiser Prado
  • За дополнительную плату мы можем встретить вас в Анапе, Геленджике или Кабардинке
  • Заказы в ресторанах оплачиваются отдельно — средний чек 1500 руб. /чел. + один входной билет — 350 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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