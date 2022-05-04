Меня зовут Юлия, я живу в Новороссийске 29 лет. Люблю этот город, знаю его вдоль и поперек, объездила все побережье Чёрного моря и готова знакомить вас с ним! Создала команду гидов для знакомства с родными краями и занимаюсь организацией авторских туров по черноморскому побережью.
Мне нравится бывать на природе, устраивать пикники и открывать красивые места. Веду здоровый образ жизни.
Мы с моей командой расскажем о жизни города и края, поделимся самыми зрелищными локациями и самыми вкусными местами.
Ждём вас в гости, друзья!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Экскурсию мы начнем из Новороссийска и живописной дрогой отправимся к первой локации, где вы отведаете улиток по-бургундски, выращенных на собственной ферме ресторана. А виды открывающиеся с веранды заведения на время перенесут вас в ландшафты французской провинции Бордо.
Затем вам откроется настоящий уголок Прованса с лавандовым полем, ласковыми южными котиками, прекрасной фотозоной и освежающим лавандовым лимонадом.
И в завершение вы посетите прекрасный семейный ресторан, где для вас будут готовить под чутким руководством президента гильдии шеф-поваров Черноморского побережья. Черноморские рапаны, нежнейшая рыба пеленгас, томленые говяжьи щечки и вино с собственной винодельни владельцев ресторана добавят гастрономических эмоций вашему дню. А вишенкой на торте станет выход к виноградному полю, обрамляющему территорию ресторана.
В путешествии гид расскажет об особенностях региона, культуре и быте местных жителей, а также даст рекомендации о приобретении гастрономических сувениров и поделится другими проверенными заведениями побережья.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Land Cruiser Prado
За дополнительную плату мы можем встретить вас в Анапе, Геленджике или Кабардинке
Заказы в ресторанах оплачиваются отдельно — средний чек 1500 руб. /чел. + один входной билет — 350 руб. /чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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