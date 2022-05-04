Юлия — ваша команда гидов в Новороссийске

Провели 253 экскурсии для 252 туристов

Меня зовут Юлия, я живу в Новороссийске 29 лет. Люблю этот город, знаю его вдоль и поперек, объездила все побережье Чёрного моря и готова знакомить вас с ним! Создала команду гидов для знакомства с родными краями и занимаюсь организацией авторских туров по черноморскому побережью. Мне нравится бывать на природе, устраивать пикники и открывать красивые места. Веду здоровый образ жизни. Мы с моей командой расскажем о жизни города и края, поделимся самыми зрелищными локациями и самыми вкусными местами. Ждём вас в гости, друзья!