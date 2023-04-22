Представляем вашему вниманию эксклюзивное гедонистическое путешествие по Новороссийску, которое удивит даже искушенных гурманов и любителей изысканных пейзажей.
Ваше приключение начнется с посещения уникальной фермы, где вы отведаете улиток по-бургундски с неповторимым
Ваше приключение начнется с посещения уникальной фермы, где вы отведаете улиток по-бургундски с неповторимым
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Эксклюзивные дегустации местных деликатесов
- 🏞 Живописные виды и фотозоны
- 🍇 Посещение виноградного поля
- 👨🍳 Мастер-классы от шеф-поваров
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🎁 Рекомендации по гастрономическим сувенирам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для гедонистического путешествия по окрестностям Новороссийска - июль и август. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет в полной мере насладиться видами и гастрономическими изысками. Май, июнь и сентябрь также подходят для поездки: меньше туристов, но всё ещё комфортно для прогулок. В другие месяцы погода может быть менее предсказуемой, но даже в это время можно насладиться уютом ресторанов и атмосферой местных достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ферма улиток
- Лавандовое поле
- Виноградное поле
Описание экскурсии
- Экскурсию мы начнем из Новороссийска и живописной дрогой отправимся к первой локации, где вы отведаете улиток по-бургундски, выращенных на собственной ферме ресторана. А виды открывающиеся с веранды заведения на время перенесут вас в ландшафты французской провинции Бордо.
- Затем вам откроется настоящий уголок Прованса с лавандовым полем, ласковыми южными котиками, прекрасной фотозоной и освежающим лавандовым лимонадом.
- В завершение вы посетите замечательный семейный ресторан, где для вас будут готовить под чутким руководством президента гильдии шеф-поваров Черноморского побережья. Черноморские рапаны, нежнейшая рыба пеленгас, томленые говяжьи щечки и вино с собственной винодельни владельцев ресторана добавят гастрономических эмоций вашему дню. А вишенкой на торте станет выход к виноградному полю, обрамляющему территорию ресторана.
В путешествии гид расскажет об особенностях региона, культуре и быте местных жителей, а также даст рекомендации по приобретению гастрономических сувениров и поделится другими проверенными заведениями побережья.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- За дополнительную плату мы можем встретить вас в Анапе, Геленджике или Кабардинке
- Экскурсия предназначена для путешественников от 14 лет
Дополнительные расходы:
— Дегустация улиток — 650 руб. /6 шт.
— Вход на территорию — 500 руб. /чел.,
— Заказ в ресторане (средний чек — 1500 руб. /чел.
— При желании можно заказать экскурсию на винодельню — 1650-2300 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1810 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу! Большую часть жизни провела на юге России и собрала там команду
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наконец созрела для отзыва. Эта экскурсия, действительно ПУТЕШЕСТВИЕ! Сначала мы были в Мысхако, так уж получилось, что Дом трав еще не открылся-не сезон. Но мы хотели в Мысхако и то,
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Провели прекрасный день в окрестностях Новороссийска с гидом Любовью. Любовь хорошо владеет информацией, дружелюбный и интересный рассказчик, а также спокойный уверенный водитель. Ездили на большой машине, где четверым взрослым было
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Отличный получился день! И очень атмосферная прогулка! Спасибо Ксении! Прекрасно знает места, владеет материалом, на все предложения реагирует, все учитывает. И беседа, и дорога, и локации - все на высочайшем уровне! У нас в этот день была годовщина свадьбы, в связи с чем Ксения ещё и с букетом для жены помогла!
Всем рекомендуем эту поездку! Впечатления яркие, сочные, запоминающиеся!!!
Всем рекомендуем эту поездку! Впечатления яркие, сочные, запоминающиеся!!!
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С
Экскурсию проводила Любовь. Хорошо владеет информацией. Авто водит уверенно. Узнали много нового о крае, его жителях и виноделии. День пролетел незаметно, а впечатлений масса….
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Хотелось бы больше информации на экскурсии.
Юлия
Ответ организатора:
Светлана, добрый день Гедонизм подразумевает под собой в первую очередь - получение наслаждения от путешествия. Очень сожалею, что гид не
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