Во время этой экскурсии вас ждет настоящее чудо, сотворенное мыслью и руками человека!

Новосибирская ГЭС является первым гидротехническим сооружением за Уралом, которое входит в список охраняемых исторических и культурных памятников.

Во время прогулки по Новосибирску хочется гордиться героическими и трудолюбивыми людьми, создавшими этот прекрасный город!

Как свидетельство связи времен перед вами предстанет храм во имя Архистратига Михаила, восстановленный после затопления.

Вместе с гидом вы побываете на площади Ленина с театром Оперы и Балета, часовней Святого Николая и краеведческим музеем и пройдете по проспекту Лаврентьева - самой умной улице в мире с научными институтами.

Вы увидите институт цитологии и генетики с памятником лабораторной мыши, Технопарк и Ботанический сад, а также узнаете, где жили основатели Академгородка.

Истинной мощью инженерной мысли покоряет Новосибирская ГЭС, плотину и шлюзы которой вы увидите собственными глазами.

Профессиональный гид расскажет о самых интересных достопримечательностях Новосибирска, его истории и культуре. Вы побываете во всех знаковых местах города, связанных со всеми этапами его развития, и узнаете много занимательных фактов.