Экскурсия по Новосибирску предлагает увлекательное путешествие по знаковым местам города.
Участники увидят железнодорожный вокзал, площадь Ленина, театр оперы и балета, часовню Святого Николая и многое другое.
Завершится день посещением Музея мировой погребальной культуры, где можно узнать о ритуалах и традициях разных народов. Это уникальная возможность прикоснуться к философским вопросам и ощутить связь с прошлым
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный»
- Площадь Ленина
- Новосибирский театр оперы и балета
- Часовня Святого Николая
- Дом с часами
- Стоквартирный дом
- Собор Александра Невского
- Первый мост через Обь
- Октябрьский район
- Дзержинский район
- Новосибирский авиационный завод ИМ.В.П. Чкалова
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Новосибирску
Вас ждёт не просто знакомство с достопримечательностями, а увлекательный диалог о жизни Новосибирска! Вы увидите:
- Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» — одно из крупнейших вокзальных зданий страны
- Площадь Ленина и Новосибирский театр оперы и балета — сердце города
- Часовню Святого Николая. Есть мнение, что она расположена в географическом центре России
- Дом с часами — образец конструктивизма, построенный автором Останкинской телебашни
- Стоквартирный дом — мировой шедевр архитектуры
- Собор Александра Невского — одна из первых каменных построек Новосибирска
- Первый мост через Обь — символ города, соединивший его берега
- Октябрьский и Дзержинский районы — жилые кварталы, где кипит повседневная жизнь новосибирцев
- Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова. Гид расскажет о заводе и выдающихся лётчиках — Александре Покрышкине и Валерии Чкалове
Музей мировой погребальной культуры
Вас ждёт путешествие по уникальному музею, где смерть перестаёт быть пугающей тайной, а открывается как часть вечного жизненного цикла. Несмотря на название, этот музей — не о мраке, а о жизни.
Вы прикоснётесь к глубоким философским вопросам, узнаете о взглядах разных народов на то, что находится за гранью земного существования, и почувствуете связь с теми, кто жил до нас. Вы рассмотрите:
- Тысячи экспонатов, которые раскрывают тайны погребальных обрядов, символов и традиций со всего мира
- Траурные платья, ювелирные украшения, живопись и графику
- Старинные модели катафалков и посмертные маски
- Редкие диорамы с детализированными сценами похорон 19 века
- Экспозицию, посвящённую мировым эпидемиям — от чумы до испанки
Примерный тайминг экскурсии:
- Экскурсия по Новосибирску — 1 ч. 45 мин.
- Дорога к музею — 30–40 мин.
Экскурсия по музею — 2 часа (с гидом музея)
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn
- Программа подойдёт взрослым и детям от 14 лет
- Дополнительно оплачивается входной билет в музей: взрослый — 2000 ₽, льготный — 1600 ₽
- Экскурсию по городу проведёт один из гидов нашей команды — сопровождение гида заканчивается по прибытии в музей
- Экскурсию в музее погребальной культуры проведёт сотрудник музея
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 1089 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем экскурсии и приём групп, в том числе детских. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
29 июл 2025
Галина, огромное спасибо за шикарную организацию и интересное времяпровождение! Мне повезло дважды: обычно у гидов одновременно несколько туристов, а в моём случае в качестве туриста меня окружали 4 шикарных гида и каждая поделилась своим видением тех ли иных событий. Отдельно спасибо за «музей смерти». Впечатлил))
Наталья
15 апр 2025
Спасибо огромное умничкам - гидам, в особенности Галине, за мой насыщенный и познавательный день в их компании! Экскурсия в музей - это нечто👍 однозначно рекомендую всем🔝
