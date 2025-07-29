Экскурсия по Новосибирску предлагает увлекательное путешествие по знаковым местам города. Участники увидят железнодорожный вокзал, площадь Ленина, театр оперы и балета, часовню Святого Николая и многое другое. Завершится день посещением Музея мировой погребальной культуры, где можно узнать о ритуалах и традициях разных народов. Это уникальная возможность прикоснуться к философским вопросам и ощутить связь с прошлым

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Новосибирску

Вас ждёт не просто знакомство с достопримечательностями, а увлекательный диалог о жизни Новосибирска! Вы увидите:

Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» — одно из крупнейших вокзальных зданий страны

Площадь Ленина и Новосибирский театр оперы и балета — сердце города

Часовню Святого Николая. Есть мнение, что она расположена в географическом центре России

Дом с часами — образец конструктивизма, построенный автором Останкинской телебашни

Стоквартирный дом — мировой шедевр архитектуры

Собор Александра Невского — одна из первых каменных построек Новосибирска

Первый мост через Обь — символ города, соединивший его берега

Октябрьский и Дзержинский районы — жилые кварталы, где кипит повседневная жизнь новосибирцев

Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова. Гид расскажет о заводе и выдающихся лётчиках — Александре Покрышкине и Валерии Чкалове

Музей мировой погребальной культуры

Вас ждёт путешествие по уникальному музею, где смерть перестаёт быть пугающей тайной, а открывается как часть вечного жизненного цикла. Несмотря на название, этот музей — не о мраке, а о жизни.

Вы прикоснётесь к глубоким философским вопросам, узнаете о взглядах разных народов на то, что находится за гранью земного существования, и почувствуете связь с теми, кто жил до нас. Вы рассмотрите:

Тысячи экспонатов, которые раскрывают тайны погребальных обрядов, символов и традиций со всего мира

Траурные платья, ювелирные украшения, живопись и графику

Старинные модели катафалков и посмертные маски

Редкие диорамы с детализированными сценами похорон 19 века

Экспозицию, посвящённую мировым эпидемиям — от чумы до испанки

Примерный тайминг экскурсии:

Экскурсия по Новосибирску — 1 ч. 45 мин.

Дорога к музею — 30–40 мин.

Экскурсия по музею — 2 часа (с гидом музея)

Организационные детали