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Дзержинский район: от «Берёзовой рощи» к авиазаводу

Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
В каждом крупном городе есть район со множеством заводов.

Большая часть из них были построены во времена Второй мировой войны.

Со временем промышленные уголки городов превратились в жилые районы.

Новосибирск не является исключением.

Дзержинский район появился вместе со строительством машиностроительного завода и трикотажного комбината.

Они и стали основой нового района.

Со временем эта часть города обросла жилыми домами и уютными парками.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1 300 ₽ за экскурсию

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Дзержинский район: от «Берёзовой рощи» к авиазаводу
Дзержинский район: от «Берёзовой рощи» к авиазаводу

Что вы увидите

  • Проспект Дзержинского
  • Парк «Берёзовая роща»
  • Сквер Авиаторов
  • Сад Дзержинского
Промышленный район города
Дзержинский район — это восточная часть Новосибирска, промышленный район, в котором базировались как флагманы советской «оборонки» (авиазавод имени В. Чкалова, завод точного машиностроения), так и «простые» предприятия: комбинат ЖБИ, трест «Гипроуголь» и многое другое.
Центральная улица района, проспект Дзержинского – это магистраль смешанной застройки: среди обычных кирпичных «хрущёвок» встречаются настоящие шедевры «сталинского ампира». Кроме того, на проспекте располагается один из лучших новосибирских парков 🌳 «Берёзовая роща». Здесь помимо традиционных аттракционов 🎡, прогулочных аллей и оригинальных скульптур, располагается захоронение советских воинов, скончавшихся от ран в годы Великой Отечественной войны.
Однако кроме «Берёзовой рощи» есть в Дзержинке и другие приятные зелёные уголки – так, в районе проходной авиазавода разбит сквер Авиаторов, а через дорогу от него расположился недавно реконструированный Сад Дзержинского.
Собственно, наша прогулка 👣 такой и будет: из одного парка («Берёзовой рощи») в другой (Сад Дзержинского) по проспекту, полному жемчужин послевоенной советской архитектуры. По дороге мы узнаем про двух великих советских авиаконструкторов, живших в Новосибирске – Сергее Алексеевиче Чаплыгине и Роберте Людвиговиче Бартини. Причём биография второго – это настоящий роман, который мог случиться только в беспокойном и беспощадном XX веке.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 Метро «Берёзовая роща»
Место завершения
🏁 По договорённости
Дзержинский район: от «Берёзовой рощи» к авиазаводу
Дзержинский район: от «Берёзовой рощи» к авиазаводу
Дзержинский район: от «Берёзовой рощи» к авиазаводу
Дзержинский район: от «Берёзовой рощи» к авиазаводу

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Андрей П.
Андрей П.
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