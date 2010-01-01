Промышленный район города

Дзержинский район — это восточная часть Новосибирска, промышленный район, в котором базировались как флагманы советской «оборонки» (авиазавод имени В. Чкалова, завод точного машиностроения), так и «простые» предприятия: комбинат ЖБИ, трест «Гипроуголь» и многое другое.

Центральная улица района, проспект Дзержинского – это магистраль смешанной застройки: среди обычных кирпичных «хрущёвок» встречаются настоящие шедевры «сталинского ампира». Кроме того, на проспекте располагается один из лучших новосибирских парков 🌳 «Берёзовая роща». Здесь помимо традиционных аттракционов 🎡, прогулочных аллей и оригинальных скульптур, располагается захоронение советских воинов, скончавшихся от ран в годы Великой Отечественной войны.

Однако кроме «Берёзовой рощи» есть в Дзержинке и другие приятные зелёные уголки – так, в районе проходной авиазавода разбит сквер Авиаторов, а через дорогу от него расположился недавно реконструированный Сад Дзержинского.

Собственно, наша прогулка 👣 такой и будет: из одного парка («Берёзовой рощи») в другой (Сад Дзержинского) по проспекту, полному жемчужин послевоенной советской архитектуры. По дороге мы узнаем про двух великих советских авиаконструкторов, живших в Новосибирске – Сергее Алексеевиче Чаплыгине и Роберте Людвиговиче Бартини. Причём биография второго – это настоящий роман, который мог случиться только в беспокойном и беспощадном XX веке.