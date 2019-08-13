9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по центральному району города

Ирина
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Ирина – ваш гид
Вы познакомитесь с архитектурой города, и я расскажу вам, как научиться видеть в стилях зданий отражение истории – самые важные эпохи и переломные моменты.

В результате, вам удастся взглянуть на Новосибирск, распознав в его облике цепь исторических причин и следствий.

Приятным дополнением к программе станет знакомство с лучшей местной кухней и посещение уникального музея бересты.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
4.78
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска

Что вас ожидает

Эпохи города в его постройках. Вы осмотрите здание оперного театра в стиле конструктивизма и узнаете непростую, временами трагическую, историю его строительства. Прогуляетесь по площади Ленина, пройдете по центральным улицам к реке Обь. В сквере Героев Революции поговорим о событиях белочешского мятежа в Новониколаевске в 1918-1919 гг, когда в городе пала советская власть. Посмотрите на дом Ленина, построенный на добровольные пожертвования горожан, историческое здание торгового корпуса, в котором была провозглашена власть Советов в Новониколаевске (теперь в здании находится краеведческий музей), молодежный театр “Глобус”. Познакомитесь с купеческими особняками из красного кирпича на улицах, построенных еще в конце 19 века.

Кроме того, в нашей программе:

  • уникальный музей сибирской бересты,
  • истории проектирования и строительства знаменитого “стоквартирного дома”, получившего Гран-при на международной выставке в Париже,
  • первый каменный храм в Новониколаевске – собор Александра Невского,
  • купеческие кварталы “тихого центра”, где сохранилась уникальная деревянная застройка,
  • лучшие рестораны города, где вы сможете познакомиться с кулинарными шедеврами сибирских поваров.

Организационные детали

  • Данную экскурсию можно заказать в сокращенном варианте, подробности узнавайте в переписке с гидом
  • С удовольствием сфотографирую вас на свой фотоаппарат на фоне городских достопримечательностей и отправлю фото на указанный адрес электронной почты.
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер - строитель. С увлечением изучаю историю и архитектуру города Новосибирска, в котором родилась и живу. Хочу, чтобы гости нашего города узнали его поближе, познакомились с его улицами и площадями, парками и историческими зданиями, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному туристу.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 августа 2019
Мы с сестрой побывали на интереснейшей экскурсии по Новосибирску. Ирина истинный ценитель и знаток своего города. Мы увидели не только разные архитектурные шедевры, но услышали их историю, общую историю города и многих мест вокруг Новосибирска. Захотелось приехать сюда на неделю, чтобы все это увидеть. Ирина, большое спасибо.
28 июня 2019
Экскурсия очень понравилась. Ирина рассказала много интересного об архитектуре, истории и известных людях Новосибирска, показала знаковые места в центре города. Четыре часа пронеслись незаметно - всё началось от оперного театра и легендарных зданий в центре, продолжилось в стареньком квартале и музее Рериха, потом вкусный обед и прогулка по красивой набережной Новосибирска, где и началась когда-то история всего города. Рекомендую!
25 марта 2019
Экскурсия по Новосибирску была очень информативная. Гид Ирина смогла своим рассказом о достопримечательностях города заинтересовать всех членов нашей семьи. Маршрут составлен грамотно и не был утомителен вне зависимости от погодных условий. Были довольны полученной информацией, и дополнили ее вечерним походом в Оперный театр. И от города и от экскурсии остались теплые, незабываемые впечатления.
17 сентября 2018
В целом экскурсия понравилась. Хорошо, что зашли в мэрию и костел, мемориальный парк за Домом Ленина - сами мы бы туда не пошли, достаточно подробный интересный рассказ о почетных жителях Новосибирска. Посетили музей бересты - на мой взгляд дорого для такой экскурсии. Как ознакомительная экскурсия с центром города вполне устроила, Ирина очень доброжелательный гид, учла все наши пожелания по маршруту.
Сергей
14 августа 2018
Выбирал экскурсию по отзывам других клиентов Ирины и не прогадал. Познавательно и интересно. Захотелось вернуться в Новосибирск и узнать гораздо больше о городе, чем получилось в наш сжатый однодневный срок. Спасибо!
2 июня 2018
С удовольствием рекомендую Ирину как интеллигентного, эрудированного и пунктуального гида. В истории и архитектуре разбирается на отлично, рассказ очень увлекательный и структурированный, маршрут удобный и продуманный, начинается и заканчивается станциями метро. По маршруту экскурсии проходит музей бересты ( не нужно тратить время отдельно, тем более, музей не так просто будет найти самому). Также по пути есть знаковое место для гурманов- пельменная, которой уже 60 лет. Приятным бонусом стали фото, сделанные Ириной во время экскурсии на свой фотоаппарат с лучших ракурсов и присланные мне на электронную почту. Благодарю!
5 мая 2018
Спасибо Ирине за интересную экскурсию - прекрасная прогулка по городу!
6 ноября 2017
Пока мои впечатления свежие, хочеться написать несколько тёплых слов об Ирине и её замечательной и позновательной экскурсии по Новосибирску. За очень непродолжительное время я смог не только познакомиться с жизнью самого большого города Сибири , но и совершить путешествие в историческое прошлое города. Красный проспект, с его длиной в 7 километров, величественная Обь с её мостами и набережной, купеческие дома, где сейчас распалагаются уютные кафе, рестораны и бары, старенькие деревянные дома, рядом с которыми находятся современные гиганты. Несколько часов пролетают очень быстро. Сегодня мы можем достигнуть любую точку планеты и посетить желаемое место, увидеть что то новое, но забываем о том что и у себя в стране мы видели еще не все и часто не обращаем на это внимание. Огромное спасибо Ирине за её рассказы и маленькие истории о Новосибирске, за те несколько часов, в которые она смогла показать очень много мест, сопровождая свои рассказы интересными шутками и упоминаниями из прошлых лет.
16 сентября 2017
Позавчера мы были на экскурсии "Архитектурные эпохи Новосибирска". Мы из Москвы, заинтересовала тема экскурсии, и не пожалели, что выбрали ее. Хотим выразить благодарность Ирине, она оказалась опытным и знающим экскурсоводом. Интересные истории, рассказы и легенды, и все это изложено живым доступным языком. Теперь мы не только имеем представление о городе, как архитектурном ансамбле, но и погрузились в его живую атмосферу и познакомились с его богатым прошлым и не менее достойным настоящим. Марина

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