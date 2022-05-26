9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пройдем по площади
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура разных эпох
- 📜 Исторические факты и события
- 🍲 Лучшая местная кухня
- 🎭 Посещение театров и музеев
- 📸 Профессиональные фотографии на память
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Здание оперного театра
- Площадь Ленина
- Сквер Героев Революции
- Дом Ленина
- Историческое здание торгового корпуса
- Молодежный театр Глобус
- Купеческие особняки
- Музей сибирской бересты
- Стоквартирный дом
- Собор Александра Невского
- Купеческие кварталы
Описание экскурсии
Эпохи города в его постройках. Вы осмотрите здание оперного театра в стиле конструктивизма и узнаете непростую, временами трагическую, историю его строительства. Прогуляетесь по площади Ленина, пройдёте по центральным улицам к реке Обь. Посмотрите на дом Ленина, построенный на добровольные пожертвования горожан, историческое здание торгового корпуса, в котором была провозглашена власть Советов в Новониколаевске (теперь в здании находится краеведческий музей), молодёжный театр «Глобус». Познакомитесь с купеческими особняками из красного кирпича на улицах, построенных ещё в конце 19 века.
Кроме того, в нашей программе:
- дом-комбинат НКВД — жилой комплекс, построенный в городе на заре советской власти и отражающий градостроительные концепции своей эпохи
- история проектирования и строительства знаменитого «стоквартирного дома», получившего Гран-при на международной выставке в Париже
- первый каменный храм в Новониколаевске — собор Александра Невского
Организационные детали
С удовольствием сфотографирую вас на свой фотоаппарат на фоне городских достопримечательностей и отправлю фото на указанный адрес электронной почты.
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Отзывы и рейтинг
Вадим провел великолепную экскурсию по Новосибирску!
Большая, увлекательная экскурсия по центру города, Вадим прекрасно владеет информацией, показал и рассказал архитектурные эпохи города.
Отлично спланированный маршрут, насыщенная интересная экскурсия!
Спасибо!