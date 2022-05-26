9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Архитектурные эпохи Новосибирска

Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Индивидуальная экскурсия "Архитектурные эпохи Новосибирска" приглашает вас в увлекательное путешествие по ключевым архитектурным памятникам города. Вас ожидает знакомство с оперным театром, символом конструктивизма, и его захватывающей историей.

Мы пройдем по площади
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Ленина, узнаем о событиях белочешского мятежа в сквере Героев Революции и оценим красоту дома Ленина.

Посетим исторический торговый корпус, где была провозглашена власть Советов, и молодежный театр "Глобус". Откроем для вас купеческие особняки и уникальные кварталы с деревянной застройкой.

Не обойдем стороной и уникальный музей сибирской бересты, истории проектирования знаменитого "стоквартирного дома" и первый каменный храм города - собор Александра Невского. Для полного погружения в атмосферу города предложим вам отведать блюда местной кухни.

Фотографии с экскурсии станут приятным бонусом, ведь мы с удовольствием запечатлим вас на фоне величественных зданий Новосибирска и отправим фото на вашу электронную почту

4.9
29 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура разных эпох
  • 📜 Исторические факты и события
  • 🍲 Лучшая местная кухня
  • 🎭 Посещение театров и музеев
  • 📸 Профессиональные фотографии на память

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посетить экскурсию в Новосибирске в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок по городу. В это время можно насладиться тёплыми днями и длинными вечерами, что делает осмотр достопримечательностей особенно приятным. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать холодные зимние условия, которые могут ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска
Архитектурные эпохи Новосибирска

Что можно увидеть

  • Здание оперного театра
  • Площадь Ленина
  • Сквер Героев Революции
  • Дом Ленина
  • Историческое здание торгового корпуса
  • Молодежный театр Глобус
  • Купеческие особняки
  • Музей сибирской бересты
  • Стоквартирный дом
  • Собор Александра Невского
  • Купеческие кварталы

Описание экскурсии

Эпохи города в его постройках. Вы осмотрите здание оперного театра в стиле конструктивизма и узнаете непростую, временами трагическую, историю его строительства. Прогуляетесь по площади Ленина, пройдёте по центральным улицам к реке Обь. Посмотрите на дом Ленина, построенный на добровольные пожертвования горожан, историческое здание торгового корпуса, в котором была провозглашена власть Советов в Новониколаевске (теперь в здании находится краеведческий музей), молодёжный театр «Глобус». Познакомитесь с купеческими особняками из красного кирпича на улицах, построенных ещё в конце 19 века.

Кроме того, в нашей программе:

  • дом-комбинат НКВД — жилой комплекс, построенный в городе на заре советской власти и отражающий градостроительные концепции своей эпохи
  • история проектирования и строительства знаменитого «стоквартирного дома», получившего Гран-при на международной выставке в Париже
  • первый каменный храм в Новониколаевске — собор Александра Невского

Организационные детали

С удовольствием сфотографирую вас на свой фотоаппарат на фоне городских достопримечательностей и отправлю фото на указанный адрес электронной почты.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 579 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель, и вот уже много лет вместе со своей командой мы знакомим гостей нашего города с его достопримечательностями, памятниками истории и архитектуры, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному путешественнику!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
5
3
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1
Ирина
Когда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, про который так много интересного слышал, то, зайдя на tripster.ru, невольно теряешься - как же
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выбрать того экскурсовода, который максимально совпадет с тобой по интересам и духу. Плюс очень хотелось посмотреть и Академгородок, а такой плотности экскурсий ни у кого не было.
Тогда решено было взять экскурсию "Архитектурные эпохи Новосибирска" (экскурсовод Ирина), т. к. архитектура всегда напрямую связана с историей. И какое же это оказалось верное решение и выбор экскурсовода в целом!
Поскольку знаний о городе у меня не было совсем, то Ирине был "выдан" карт-бланш. И она его использовала на все 200%. и я, как турист, получила всё готовое - заранее составленный разнообразный маршрут - мы и походили, и покатались на электричке/маршрутке, что быстро погружает тебя полностью в обычную жизнь обычных горожан. Под интересный и, главное!, структурный рассказ мы смотрели и прикасались (в прямом смысле слова) к настоящей истории - дома, улицы, дороги - настоящие свидетели многих исторических событий. И мое желание, не входившее в программу! - посмотреть Академгородок - было тоже выполнено.
Экскурсия получилась, как я и хотела, насыщенная. Был продуман и обед (мы бюджетно и очень вкусно пообедали). и перекус (потому что я опять проголодалась) и перерывчики на замечательный кофе. И при этом мы всё успели. потому что, повторюсь, тайминг и маршрут были заранее продуманы и Ирина держала всё под контролем. Пока турист "ахает" и смотрит по сторонам, кто-то должен быть четким организатором и Ирина именно такой экскурсовод. Плюс - общение было легким и дружеским.
По ходу экскурсии с помощью Ирины я составила себе список на будущее - что интересного "досмотреть" в Новосибирске и окрестностях, и заручилась её согласием, что она мне поможет-организует:) Это, мне кажется, лучший критерий оценки работы экскурсовода - когда понимаешь, что это тот человек, который всё умеет организовать, обо всем интересно рассказать и все твои придумки сумеет выполнить..
Теперь у меня в Новосибирске есть свой человек:) и, конечно, всем, кто собирается в этот замечательный город, я рекомендую обращаться к Ирине. Вы будете в надежных руках.

Когда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, про
Когда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, про
Когда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, про
Когда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, про
Когда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, про
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OLGA
Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
Вадим провел великолепную экскурсию по Новосибирску!
Большая, увлекательная экскурсия по центру города, Вадим прекрасно владеет информацией, показал и рассказал архитектурные эпохи города.
Отлично спланированный маршрут, насыщенная интересная экскурсия!
Спасибо!
Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!+2
Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
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Людмила
Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным достопримечательностям, а также изучить архитектурные особенности города. Отдельно хотелось бы поблагодарить за подробные инструкции касательно того, что стоит пометка Новосибирске вне рамок экскурсии, а также за готовность ответить на все интересующие нас вопросы.
Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о
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Наталья
Сложная экскурсия для тех, кто не является архитектором, в принципе, интересно, но очень затянуто…
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Р
Спасибо Ирине за профессионализм и любовь к Новосибирску. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет познакомиться с городом глубже.
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Наталья
Были в Новосибирске 2 и 3 февраля, решили познакомиться с городом получше, взяли экскурсию "Архитектурные эпохи Новосибирска", экскурсовод - Ирина. Нам очень понравилось, было нас трое человек. Маршрут построен грамотно,
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посмотрели здания различных годов постройки - от дореволюционных до современных. Чувствуются, что Ирина хорошо знает историю своего города, отвечала на все наши вопросы, показала фотографии различных эпох, в дополнении скинула ссылку на фильм о Новосибирске. Не смотря на мороз в -15 градусов, было интересно пройтись по городу, заходили несколько раз на обогрев и на обед, так что никто не замерз и не простыл, время прошло достаточно быстро и интересно. Так же Ирина дала нам рекомендации куда можно сходить самостоятельно, так что мы потом еще и прогулялись по Набережной р. Оби, а вечером посмотрели Новогодние иллюминации Новосибирска. Так что всем рекомендую сходить на такую экскурсию, узнаете много полезного, и увидите Новосибирск другими глазами.

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