9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Эпохи города в его постройках. Вы осмотрите здание оперного театра в стиле конструктивизма и узнаете непростую, временами трагическую, историю его строительства. Прогуляетесь по площади Ленина, пройдете по центральным улицам к реке Обь. В сквере Героев Революции поговорим о событиях белочешского мятежа в Новониколаевске в 1918-1919 гг, когда в городе пала советская власть. Посмотрите на дом Ленина, построенный на добровольные пожертвования горожан, историческое здание торгового корпуса, в котором была провозглашена власть Советов в Новониколаевске (теперь в здании находится краеведческий музей), молодежный театр “Глобус”. Познакомитесь с купеческими особняками из красного кирпича на улицах, построенных еще в конце 19 века.

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