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Колывань историческая

Ирина О.
Ирина О. – Гид из Новосибирска
Приглашаю вас съездить в старинное сибирское село Колывань.

Оно находится всего в 60 км от Новосибирска.

Мы прогуляемся вдоль реки Чаус, зайдем в музей 🖼 истории 📖 купца Жернакова, а в конце экскурсии 🧭 посетим женский монастырь во имя князя Александра Невского.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Колывань историческая
Колывань историческая

Что вы увидите

  • Село Колывань
  • Река Чаус
  • Музей истории (особняк купца Жернакова)
  • Покровский Александро-Невский женский монастырь
Старинное сибирское село
Приглашаем в увлекательную поездку в старинное сибирское село Колывань в 60 км от Новосибирска. Село живописно раскинулось на холмах над долиной реки Чаус.
Экономическое прошлое Колывани
Когда через Колывань проходил оживленный Московский тракт, село бурно развивалось. Здесь процветали различные ремесла, крестьяне поставляли на рынок первосортную продукцию. Колыванские купцы вели активную торговлю с европейскими странами. Но, с постройкой железнодорожного моста через Обь в 60 км выше по течению Оби, Колывань утратила свое историческое значение, купцы переехали в Новониколаевск, который стал впоследствии Новосибирском, и перевезли туда свои капиталы. Жизнь здесь остановилась. Но благодаря таким переменам в Колывани сохранилась историческая среда начала прошлого века, существуют в нетронутом виде более 30 памятников архитектуры регионального значения.
Нетронутая история
Мы прогуляемся по ровным и широким улицам Колывани, посетим музей 🖼 истории 📖 в отреставрированном особняке городского головы купца Жернакова, осмотрим сохранившиеся до наших дней шедевры деревянного и каменного зодчества. А в конце экскурсии 🧭 посетим знаменитый женский монастырь во имя святого правоверного князя Александра Невского, открытого по инициативе и с благословения патриарха всея Руси Алексия II.
Что входит
  • Услуги гида (стоимость договорная)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Красный проспект, 4
Колывань историческая
Колывань историческая
Колывань историческая
Колывань историческая

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина О.
Ирина О.
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