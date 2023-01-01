Старинное сибирское село

Приглашаем в увлекательную поездку в старинное сибирское село Колывань в 60 км от Новосибирска. Село живописно раскинулось на холмах над долиной реки Чаус.

Экономическое прошлое Колывани

Когда через Колывань проходил оживленный Московский тракт, село бурно развивалось. Здесь процветали различные ремесла, крестьяне поставляли на рынок первосортную продукцию. Колыванские купцы вели активную торговлю с европейскими странами. Но, с постройкой железнодорожного моста через Обь в 60 км выше по течению Оби, Колывань утратила свое историческое значение, купцы переехали в Новониколаевск, который стал впоследствии Новосибирском, и перевезли туда свои капиталы. Жизнь здесь остановилась. Но благодаря таким переменам в Колывани сохранилась историческая среда начала прошлого века, существуют в нетронутом виде более 30 памятников архитектуры регионального значения.

Нетронутая история

Мы прогуляемся по ровным и широким улицам Колывани, посетим музей 🖼 истории 📖 в отреставрированном особняке городского головы купца Жернакова, осмотрим сохранившиеся до наших дней шедевры деревянного и каменного зодчества. А в конце экскурсии 🧭 посетим знаменитый женский монастырь во имя святого правоверного князя Александра Невского, открытого по инициативе и с благословения патриарха всея Руси Алексия II.