4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Колывани - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по городу и осмотра достопримечательностей. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, город приобретает особую атмосферу, однако длительные прогулки могут быть затруднены из-за снега и низких температур.

Представьте себе место, где время будто остановилось в начале XX века.Колывань, некогда процветающий торговый городок на Московском тракте, сегодня предстает перед гостями во всей своей исторической красе.Экскурсия в Колывань из

Новосибирска откроет вам мир купеческих особняков, деревянных домов и исторических улиц, которые расскажут о былой величии и утраченных возможностях. Посещение Церкви Александра Невского добавит духовности вашему путешествию, а прогулка по историческому Московскому тракту позволит ощутить связь времен. Эта экскурсия - уникальная возможность окунуться в атмосферу прошлого и увидеть жизнь сибирского города вековой давности

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колывань — это райцентр в 50 км. от Новосибирска. Основанная в начале XVIII века как Чаусский острог, спустя полтора столетия она стала одним из ключевых пунктов на Московском (он же Сибирский) тракте. Бурный расцвет Колывани пришелся на вторую половину XIX века, однако строительство Транссиба перечеркнуло историческую судьбу купеческого города. Берега Оби в этом месте оказались слишком топкими для строительства моста, поэтому его воздвигли южнее на полсотни километров — слишком близко для того, чтобы Колывань развивалась как самостоятельный центр, и слишком далеко, чтобы передать свою историю новому поселению, будущему Новосибирску.

Программа

Я предлагаю вам встретиться в центре Новосибирска, около станции метро “Красный проспект”. Час-полтора (в зависимости от напряженности городского трафика) нам потребуется, чтобы попасть в Колывань. Дорога интересная — ее значительная часть пролегает через великолепный сосновый бор.

В Колывани мы пройдем по основным улицам (а городок строился по утвержденному плану, и потому имеет четкие кварталы и прямые улицы): Советская, Революционный проспект, Карла Маркса… Мы увидим перестроенный и почти заброшенный кафедральный собор и сохранившуюся до наших дней почтовую контору, в которой останавливался А. П. Чехов в своей поездке на Сахалин, пройдем через целые кварталы деревянных и каменных домов, полюбуемся на обские просторы, помешавшие строительству здесь железнодорожного моста, услышим историю колыванского восстания, вспыхнувшего уже после победы над колчаковцами, когда советская власть в Сибири, казалось, окрепла и утвердилась навсегда. После небольшой прогулки по городку мы с вами отправимся к Покровскому Александро-Невскому монастырю, где посетим действующий храм.

Колывань — это очень небольшой городок, но глядя на ее домики, гуляя по ее, почти сельским улицам, заросшим травой, можно окунуться в атмосферу прошлого, буквально собственными глазами увидеть жизнь сибирского города вековой давности.

Организационные детали

В стоимость включен проезд автомобилем до Колывани и назад из центра Новосибирска (до 4 человек). Большим группам — скидки, но потребуется автобус.