4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Колывань. Несостоявшийся Новосибирск

Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Представьте себе место, где время будто остановилось в начале XX века.

Колывань, некогда процветающий торговый городок на Московском тракте, сегодня предстает перед гостями во всей своей исторической красе.

Экскурсия в Колывань из
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Новосибирска откроет вам мир купеческих особняков, деревянных домов и исторических улиц, которые расскажут о былой величии и утраченных возможностях.

Посещение Церкви Александра Невского добавит духовности вашему путешествию, а прогулка по историческому Московскому тракту позволит ощутить связь времен.

Эта экскурсия - уникальная возможность окунуться в атмосферу прошлого и увидеть жизнь сибирского города вековой давности

4.9
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность окунуться в атмосферу начала XX века
  • 🏛️ Осмотр исторических купеческих особняков и деревянных домов
  • 🚶 Прогулка по историческому Московскому тракту
  • ⛪ Посещение Церкви Александра Невского в монастыре
  • 🌲 Дорога через живописный сосновый бор
  • 📜 Узнаете историю колыванского восстания

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
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Лучшее время для посещения Колывани - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по городу и осмотра достопримечательностей. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, город приобретает особую атмосферу, однако длительные прогулки могут быть затруднены из-за снега и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск

Что можно увидеть

  • Купеческие особняки
  • Деревянные дома
  • Московский тракт
  • Церковь Александра Невского
  • Почтовая контора
  • Кафедральный собор

Описание экскурсии

Колывань — это райцентр в 50 км. от Новосибирска. Основанная в начале XVIII века как Чаусский острог, спустя полтора столетия она стала одним из ключевых пунктов на Московском (он же Сибирский) тракте. Бурный расцвет Колывани пришелся на вторую половину XIX века, однако строительство Транссиба перечеркнуло историческую судьбу купеческого города. Берега Оби в этом месте оказались слишком топкими для строительства моста, поэтому его воздвигли южнее на полсотни километров — слишком близко для того, чтобы Колывань развивалась как самостоятельный центр, и слишком далеко, чтобы передать свою историю новому поселению, будущему Новосибирску.

Программа

Я предлагаю вам встретиться в центре Новосибирска, около станции метро “Красный проспект”. Час-полтора (в зависимости от напряженности городского трафика) нам потребуется, чтобы попасть в Колывань. Дорога интересная — ее значительная часть пролегает через великолепный сосновый бор.

В Колывани мы пройдем по основным улицам (а городок строился по утвержденному плану, и потому имеет четкие кварталы и прямые улицы): Советская, Революционный проспект, Карла Маркса… Мы увидим перестроенный и почти заброшенный кафедральный собор и сохранившуюся до наших дней почтовую контору, в которой останавливался А. П. Чехов в своей поездке на Сахалин, пройдем через целые кварталы деревянных и каменных домов, полюбуемся на обские просторы, помешавшие строительству здесь железнодорожного моста, услышим историю колыванского восстания, вспыхнувшего уже после победы над колчаковцами, когда советская власть в Сибири, казалось, окрепла и утвердилась навсегда. После небольшой прогулки по городку мы с вами отправимся к Покровскому Александро-Невскому монастырю, где посетим действующий храм.

Колывань — это очень небольшой городок, но глядя на ее домики, гуляя по ее, почти сельским улицам, заросшим травой, можно окунуться в атмосферу прошлого, буквально собственными глазами увидеть жизнь сибирского города вековой давности.

Организационные детали

В стоимость включен проезд автомобилем до Колывани и назад из центра Новосибирска (до 4 человек). Большим группам — скидки, но потребуется автобус.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Красный проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2717 туристов
Команда гидов под руководством Андрея, краеведа, маркетолога и социолога, которая работает по его авторским программам. Чаще всего экскурсии проводит Виктор, иногда к нему присоединяются Наталья, Софья и Елена. Все новосибирцы с огромным опытом жизни в городе и прекрасными знаниями о его достопримечательностях и особенностях. Иногда к проведению экскурсий может присоединиться и сам Андрей.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
1
2
1
Екатерина
Экскурсия в Колывань понравилась! Уютный городок с интересными историческими местами. Гидом был Виктор. Очень интересно рассказывает, видно, что любит свое дело! Рекомендую!
Экскурсия в Колывань понравилась! Уютный городок с интересными историческими местами. Гидом был Виктор. Очень интересно рассказывает,
Экскурсия в Колывань понравилась! Уютный городок с интересными историческими местами. Гидом был Виктор. Очень интересно рассказывает,
Экскурсия в Колывань понравилась! Уютный городок с интересными историческими местами. Гидом был Виктор. Очень интересно рассказывает,
Экскурсия в Колывань понравилась! Уютный городок с интересными историческими местами. Гидом был Виктор. Очень интересно рассказывает,
Экскурсия в Колывань понравилась! Уютный городок с интересными историческими местами. Гидом был Виктор. Очень интересно рассказывает,
Экскурсия в Колывань понравилась! Уютный городок с интересными историческими местами. Гидом был Виктор. Очень интересно рассказывает,
Экскурсия в Колывань понравилась! Уютный городок с интересными историческими местами. Гидом был Виктор. Очень интересно рассказывает,
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а
Про Колывань можно говорить как много, так и мало. Много,потому что это чудесное место с глубокой историей, которая имеет значение для всей России. Мало, так как место не,,раскрученное,, Но Виктор
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смог очень красиво преподнести всю информацию, мы прогулялись по городку, заглянули в церковь на территории женского монастыря, побывали в местном музее. Виктор удивительный, знающий рассказчик, чувствуется его неравнодушие к нашей истории

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Яна
Андрей, спасибо за очередную интересную экскурсию!
Отличный вариант, если есть всего полдня свободного времени и хочется посмотреть интересные места - это то, что нужно. Легко и комфортно добраться на машине, погулять
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по Колывани и в районе 15 часов вернуться обратно в город. Главное, что нужно учесть - берите с собой термос с чаем-кофе, особенно в прохладную погоду. С кафешками в Колывани напряжёнка:) зато обалденно вкусные калачи!

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М
Нам очень понравилось. Андрей - прекрасный собеседник и интересный рассказчик.
На всякий случай не могу не отметить, что экскурсия в Колывань - скорее своеобразный экскурс в прошлое, очень интересный с исторической точки зрения, но не стоит ждать большого количества архитектурных изысков.
Однако же если вы четко понимаете зачем вы хотите именно сюда, то не пожалеете.
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Александр
Был в Новосибирске всего два дня. Гидом был Андрей. За два дня он успел показать главные достопримечательности города и Академгородка. Рассказать о главных исторических событиях Новоникалаевска, ныне Новосибирска. Было очень интересно. Андрей настоящий профи. Видно, что он очень любит свой город. Открыт в общении. Всегда идет на встречу. Рекомендую!
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И
Добрый день! 18.11.22 были проездом в городе Новосибирске и взяли экскурсию в Колывань. Нашим гидом был Виктор, очень интересный мужчина как внешне так и внутренне))). Экскурсия была информативной и увлекательной, получили массу удовольствия от интересного рассказа и тематических анекдотов😂. Всем рекомендуем ВИКТОРА. Красноярск, две Тани и Ира.
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