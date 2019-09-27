4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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О жизни сибирского народа век назад — авто-экскурсия в некогда процветающий купеческий город

Андрей
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Андрей – ваш гид
На этой экскурсии вы познакомитесь с удивительным поселком, когда-то считавшимся городом, который будто застыл в самом начале XX века.

Вы увидите купеческие особняки и деревянные дома того времени, прогуляетесь по кусочку исторического Московского тракта и посетите Церковь Александра Невского, расположенную в одноименном монастыре.
От 5500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро "Красный проспект"
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск

Колывань — это райцентр в 50 км. от Новосибирска. Основанная в начале XVIII века как Чаусский острог, спустя полтора столетия она стала одним из ключевых пунктов на Московском (он же Сибирский) тракте. Бурный расцвет Колывани пришелся на вторую половину XIX века, однако строительство Транссиба перечеркнуло историческую судьбу купеческого города. Берега Оби в этом месте оказались слишком топкими для строительства моста, поэтому его воздвигли южнее на полсотни километров — слишком близко для того, чтобы Колывань развивалась как самостоятельный центр, и слишком далеко, чтобы передать свою историю новому поселению, будущему Новосибирску.

Программа

Я предлагаю вам встретиться в центре Новосибирска, около станции метро “Красный проспект”. Час-полтора (в зависимости от напряженности городского трафика) нам потребуется, чтобы попасть в Колывань. Дорога интересная — ее значительная часть пролегает через великолепный сосновый бор.

В Колывани мы пройдем по основным улицам (а городок строился по утвержденному плану, и потому имеет четкие кварталы и прямые улицы): Советская, Революционный проспект, Карла Маркса… Мы увидим перестроенный и почти заброшенный кафедральный собор и сохранившуюся до наших дней почтовую контору, в которой останавливался А.П. Чехов в своей поездке на Сахалин, пройдем через целые кварталы деревянных и каменных домов, полюбуемся на обские просторы, помешавшие строительству здесь железнодорожного моста, услышим историю колыванского восстания, вспыхнувшего уже после победы над колчаковцами, когда советская власть в Сибири, казалось, окрепла и утвердилась навсегда. После небольшой прогулки по городку мы с вами отправимся к Покровскому Александро-Невскому монастырю, где посетим действующий храм.

Колывань — это очень небольшой городок, но глядя на ее домики, гуляя по ее, почти сельским улицам, заросшим травой, можно окунуться в атмосферу прошлого, буквально собственными глазами увидеть жизнь сибирского города вековой давности.

Организационные детали

В стоимость включен проезд автомобилем до Колывани и назад из центра Новосибирска (до 4 человек). Большим группам — скидки, но потребуется автобус.

Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро "Красный проспект".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Маркетолог, журналист. В Новосибирске живу с даты его столетия, а в 2023 году городу «стукнет» всего 130 лет.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 сентября 2019
Был в Новосибирске всего два дня. Гидом был Андрей. За два дня он успел показать главные достопримечательности города и Академгородка. Рассказать о главных исторических событиях Новоникалаевска, ныне Новосибирска. Было очень интересно. Андрей настоящий профи. Видно, что он очень любит свой город. Открыт в общении. Всегда идет на встречу. Рекомендую!
11 января 2018
Экскурсия, гид,общение с ним - всё очень понравилось. Рекомендую
5 июля 2016
Нам очень понравилось. Андрей - прекрасный собеседник и интересный рассказчик.
На всякий случай не могу не отметить, что экскурсия в Колывань - скорее своеобразный экскурс в прошлое, очень интересный с исторической точки зрения, но не стоит ждать большого количества архитектурных изысков.
Однако же если вы четко понимаете зачем вы хотите именно сюда, то не пожалеете.
11 ноября 2015
Андрей, спасибо за очередную интересную экскурсию!
Отличный вариант, если есть всего полдня свободного времени и хочется посмотреть интересные места - это то, что нужно. Легко и комфортно добраться на машине, погулять по Колывани и в районе 15 часов вернуться обратно в город. Главное, что нужно учесть - берите с собой термос с чаем-кофе, особенно в прохладную погоду. С кафешками в Колывани напряжёнка :) зато обалденно вкусные калачи!

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