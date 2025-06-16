4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Колывань, некогда процветающий торговый городок на Московском тракте, сегодня предстает перед гостями во всей своей исторической красе.
Экскурсия в Колывань из
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность окунуться в атмосферу начала XX века
- 🏛️ Осмотр исторических купеческих особняков и деревянных домов
- 🚶 Прогулка по историческому Московскому тракту
- ⛪ Посещение Церкви Александра Невского в монастыре
- 🌲 Дорога через живописный сосновый бор
- 📜 Узнаете историю колыванского восстания
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Купеческие особняки
- Деревянные дома
- Московский тракт
- Церковь Александра Невского
- Почтовая контора
- Кафедральный собор
Описание экскурсии
Колывань — это райцентр в 50 км. от Новосибирска. Основанная в начале XVIII века как Чаусский острог, спустя полтора столетия она стала одним из ключевых пунктов на Московском (он же Сибирский) тракте. Бурный расцвет Колывани пришелся на вторую половину XIX века, однако строительство Транссиба перечеркнуло историческую судьбу купеческого города. Берега Оби в этом месте оказались слишком топкими для строительства моста, поэтому его воздвигли южнее на полсотни километров — слишком близко для того, чтобы Колывань развивалась как самостоятельный центр, и слишком далеко, чтобы передать свою историю новому поселению, будущему Новосибирску.
Программа
Я предлагаю вам встретиться в центре Новосибирска, около станции метро “Красный проспект”. Час-полтора (в зависимости от напряженности городского трафика) нам потребуется, чтобы попасть в Колывань. Дорога интересная — ее значительная часть пролегает через великолепный сосновый бор.
В Колывани мы пройдем по основным улицам (а городок строился по утвержденному плану, и потому имеет четкие кварталы и прямые улицы): Советская, Революционный проспект, Карла Маркса… Мы увидим перестроенный и почти заброшенный кафедральный собор и сохранившуюся до наших дней почтовую контору, в которой останавливался А. П. Чехов в своей поездке на Сахалин, пройдем через целые кварталы деревянных и каменных домов, полюбуемся на обские просторы, помешавшие строительству здесь железнодорожного моста, услышим историю колыванского восстания, вспыхнувшего уже после победы над колчаковцами, когда советская власть в Сибири, казалось, окрепла и утвердилась навсегда. После небольшой прогулки по городку мы с вами отправимся к Покровскому Александро-Невскому монастырю, где посетим действующий храм.
Колывань — это очень небольшой городок, но глядя на ее домики, гуляя по ее, почти сельским улицам, заросшим травой, можно окунуться в атмосферу прошлого, буквально собственными глазами увидеть жизнь сибирского города вековой давности.
Организационные детали
В стоимость включен проезд автомобилем до Колывани и назад из центра Новосибирска (до 4 человек). Большим группам — скидки, но потребуется автобус.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Отличный вариант, если есть всего полдня свободного времени и хочется посмотреть интересные места - это то, что нужно. Легко и комфортно добраться на машине, погулять
На всякий случай не могу не отметить, что экскурсия в Колывань - скорее своеобразный экскурс в прошлое, очень интересный с исторической точки зрения, но не стоит ждать большого количества архитектурных изысков.
Однако же если вы четко понимаете зачем вы хотите именно сюда, то не пожалеете.