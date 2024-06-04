1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
«Затем мы посетим музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
«уникальный музей сибирской бересты,»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
«Затем сядете на электропоезд и отправитесь в Советский район, в музей железнодорожной техники на станции «Сеятель»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
«Возможно посещение Музея археологии и этнографии (100–200 руб»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Сузун за сибирской монетой
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Начало: В районе метро «Красный проспект»
«Все эти заводские памятники-музеи были воссозданы за последние несколько лет, но не в ущерб исторической достоверности»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
«, а также входной билет в музей — 100 руб»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
«Здесь же вы сможете посетить музей, где представлены личные вещи, относящиеся к творчеству композитора, баяниста и гармониста»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
«Побываете в Музее чатских татар и мечети»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по ключевым местам Новосибирска: от истории до уникальных снимков
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас
Начало: у театра «НОВАТ»
13 июня в 13:00
16 июня в 11:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Барнаул из Новосибирска
Начало: По согласованию с гостями
«Мы посетим руины завода, а также уникальный музей «Мир Камня»»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
23 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большая прогулка по Академгородку
Начало: По договорённости
«Затем мы сходим в музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока»
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Весь Новосибирск за один день
Начало: Красный проспект, 25
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Колывань историческая
Начало: Ул. Ленина 67
«Нетронутая история Мы прогуляемся по ровным и широким улицам Колывани, посетим музей истории в отреставрированном особняке городского головы купца Жернакова, осмотрим сохранившиеся до наших дней шедевры деревянного и каменного зодчества»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ново-Николаевск 100-летней давности
Начало: По согласованию с гидом
«Вы увидите купеческую застройку XIX столетия, осмотрите храмы и памятники архитектуры, познакомитесь с богатым культурным наследием края в музее «Сибирская береста»»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
- ЛЛюдмила29 мая 2024Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
- ППавел23 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
- ООхрименко23 мая 2024Спасибо большое за экскурсию Ларисе Федоровне. Очень познавательно и интересно 🥰🥰🥰
- ЕЕлена19 мая 2024Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек. Полюбовались красотами Сибири, прокатились на пароме, в процессе прогулки даже собрали грибы.
- ЮЮлия17 мая 2024Рекомендую. т. к. некоторые достопримечательности Новосибирска эффектнее и величественней выглядят с подсветкой. Экскурсия емкая. Виктор много может рассказать о своем городе
- ТТатьяна6 мая 2024Светлана очень интересный, разносторонний, грамотный и увлекательный рассказчик. Много нового подчеркнули из экскурсии, Хорошо построенный маршрут прогулки, Светлана учла все наши пожелания и ответила на все интересующие вопросы.
- ААнна3 мая 2024Экскурсию проводила Наталья. Нас было четыре человека, поэтому ездили с водителем на минивене. Водитель Ара, замечательный, добрейший человек. Машина безупречно
- ЛЛариса1 апреля 2024Отличная экскурсия. Спасибо Светлане. Хорошая подача материала, много интересных историй. Особенно хорошо, что Светлана живёт в Академгородке и знает его жизнь. А не просто экскурсовод.
- ООльга23 марта 2024Спасибо огромное Наталье, все продумано, интересные локации для фотографий и сама экскурсия познавательная. Очень довольны остались, обязательно вернемся еще раз на другие экскурсии😉
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Музеи»
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