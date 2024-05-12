Экскурсии на автобусе в Новосибирске

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» в Новосибирске, цены от 2 550 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Путешествие по историческому городку Новосибирской ГЭС
Погрузитесь в историю советской эпохи, посетив уникальный городок энергетиков и Новосибирскую ГЭС, символ научных достижений
Начало: Ст. метро Студенческая
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия. Новосибирск - краса Сибири
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Групповая экскурсия. Новосибирск - краса Сибири
Начало: Дмитрия Шамшурина, 43 (возле Пригородных касс)
Расписание: вторник, четверг и суббота в 10:00 и в 13:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
30002 550 за человека
Колывань историческая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Колывань историческая
Начало: Ул. Ленина 67
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по городу: «Свидание с ночным Новосибирском»
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по городу: «Свидание с ночным Новосибирском»
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Групповая экскурсия. Новосибирск - краса Сибири
    Познакомилась с сердцем Сибири - городом Новосибирск. Экскурсовод Владимир рассказал об истории родного города и показал в центре все достопримечательности:
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    Театр оперы и балета, Стоквартирный дом, памятник архитектору А. Д. Крячкову, Александру ll и В. Ленину, скульптуру Городовому, Михайловскую набережную, Метромост, Колесо обозрения, Краеведческий музей, Библиотеку и много других театров и объектов. Проехали по Красному проспекту и Площади Ленина. Экскурсия оказалась разнообразной, насыщенной и интересной. И с погодой повезло - немного ветрено, но тепло и солнечно!

  • С
    Светлана
    19 августа 2023
    Путешествие по Советскому району + Академгородок
    Ездили на экскурсию в Академгородок Новосибирска с гидом Ириной. Прекрасно провели время, посмотрели главные достопримечательности научного центра Сибири. Очень интересная
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    и познавательная экскурсия. Для тех, кто первый раз оказался в Новосибирске и хотел бы начать с ним знакомство, очень рекомендую эту экскурсию.

  • О
    Оксана
    8 апреля 2023
    Колывань историческая
    Отличная экскурсия! Прогулялись с Ириной по Колывани мимо колоритных домов, большинство из которых - памятники архитектуры 19 века. Посетили изящный
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    и светлый Александро-Невский монастырь. Зашли на почту, с которой отправлял письма сам А. П. Чехов. Прошли по берёзовой рощице с воронами. Попробовали ароматных вкусняшек в местной пекарне. Бонусом был оригинальный дом из бутылок!

  • Е
    Евгений
    15 ноября 2022
    Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС
    Ирина - отличный знаток локальных красот и особенностей города. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС
  2. Групповая экскурсия. Новосибирск - краса Сибири
  3. Колывань историческая
  4. Вечерняя экскурсия по городу: «Свидание с ночным Новосибирском»
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 2 550 до 9 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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