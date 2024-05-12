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Театр оперы и балета, Стоквартирный дом, памятник архитектору А. Д. Крячкову, Александру ll и В. Ленину, скульптуру Городовому, Михайловскую набережную, Метромост, Колесо обозрения, Краеведческий музей, Библиотеку и много других театров и объектов. Проехали по Красному проспекту и Площади Ленина. Экскурсия оказалась разнообразной, насыщенной и интересной. И с погодой повезло - немного ветрено, но тепло и солнечно!