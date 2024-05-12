1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по историческому городку Новосибирской ГЭС
Погрузитесь в историю советской эпохи, посетив уникальный городок энергетиков и Новосибирскую ГЭС, символ научных достижений
Начало: Ст. метро Студенческая
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия. Новосибирск - краса Сибири
Начало: Дмитрия Шамшурина, 43 (возле Пригородных касс)
Расписание: вторник, четверг и суббота в 10:00 и в 13:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
30002 550₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Колывань историческая
Начало: Ул. Ленина 67
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по городу: «Свидание с ночным Новосибирском»
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина12 мая 2024Познакомилась с сердцем Сибири - городом Новосибирск. Экскурсовод Владимир рассказал об истории родного города и показал в центре все достопримечательности:
- ССветлана19 августа 2023Путешествие по Советскому району + АкадемгородокЕздили на экскурсию в Академгородок Новосибирска с гидом Ириной. Прекрасно провели время, посмотрели главные достопримечательности научного центра Сибири. Очень интересная
- ООксана8 апреля 2023Отличная экскурсия! Прогулялись с Ириной по Колывани мимо колоритных домов, большинство из которых - памятники архитектуры 19 века. Посетили изящный
- ЕЕвгений15 ноября 2022Ирина - отличный знаток локальных красот и особенностей города. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На автобусе»
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