История Левобережья Новосибирска

Так сложилось, что Левобережье Новосибирска – это не только промышленная и «спальная» окраина. В советские годы именно здесь, на центральной улице этой части города расположились два вуза: Торговый институт (ныне Сибирский университет потребительской кооперации) и знаменитый Новосибирский электротехнический институт (сейчас Новосибирский Государственный технический университет). Последний не только считался одним из крупнейших технических вузов Советского Союза, но и стал заметным явлением в общественной и культурной жизни столицы ⭐️ Сибири. Так, именно НЭТИ можно считать колыбелью новосибирской рок-музыки: отсюда вышли такие группы как «Калинов Мост» и «Промышленная архитектура», в знаменитой «копейке» (общежитии №1) записывала свои последние песни Янка Дягилева.

Проспект Маркса

Сейчас проспект Маркса — это не только студенческая, но ещё и главная торговая улица Левобережья. Все первые этажи жилых домов здесь заняты магазинчиками и небольшими офисами. Рядом с проспектом Маркса (как раз в районе НЭТИ) не так давно появился торговый центр «Амстердам», имитирующий тесную застройку знаменитого европейского города. А заканчивается проспект настоящим «Вавилоном», стихийно застроенной на стыке двух веков площадью Маркса, на которой значимые для города памятники монументального искусства (памятник А. Покрышкину) и архитектуры (водонапорная башня, или просто «Башня») соседствуют с многолетними долгостроями, а также торговыми и офисными центрами разной высоты и престижности.

Сквер Сибиряков-Гвардейцев

Кроме самой площади мы посетим замечательный сквер Сибиряков-Гвардейцев сразу за ней, пройдём немного по одноимённой улице и прогуляемся по реконструированному не так давно бульвару улицы Вертковской.