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Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса

Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
Мы прогуляемся по проспекту Маркса и я расскажу вам, где зарождалась новосибирская рок-музыка и в каком общежитии записывала свои последние песни Янка Дягилева.

После ностальгии об СССР мы пройдём по главной торговой улице Левобережья, побываем около настоящего «Вавилона» — место где стихийная застройка соседствует с памятниками монументального искусства.

В конце нашей прогулки мы посетим замечательный сквер Сибиряков-Гвардейцев и бульвар улицы Вертковской.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1 300 ₽ за экскурсию

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Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса

Что вы увидите

  • Площадь Маркса
  • Проспект Маркса
  • Сквер Сибиряков-Гвардейцев
  • Бульвар улицы Вертковской
История Левобережья Новосибирска
Так сложилось, что Левобережье Новосибирска – это не только промышленная и «спальная» окраина. В советские годы именно здесь, на центральной улице этой части города расположились два вуза: Торговый институт (ныне Сибирский университет потребительской кооперации) и знаменитый Новосибирский электротехнический институт (сейчас Новосибирский Государственный технический университет). Последний не только считался одним из крупнейших технических вузов Советского Союза, но и стал заметным явлением в общественной и культурной жизни столицы ⭐️ Сибири. Так, именно НЭТИ можно считать колыбелью новосибирской рок-музыки: отсюда вышли такие группы как «Калинов Мост» и «Промышленная архитектура», в знаменитой «копейке» (общежитии №1) записывала свои последние песни Янка Дягилева.
Проспект Маркса
Сейчас проспект Маркса — это не только студенческая, но ещё и главная торговая улица Левобережья. Все первые этажи жилых домов здесь заняты магазинчиками и небольшими офисами. Рядом с проспектом Маркса (как раз в районе НЭТИ) не так давно появился торговый центр «Амстердам», имитирующий тесную застройку знаменитого европейского города. А заканчивается проспект настоящим «Вавилоном», стихийно застроенной на стыке двух веков площадью Маркса, на которой значимые для города памятники монументального искусства (памятник А. Покрышкину) и архитектуры (водонапорная башня, или просто «Башня») соседствуют с многолетними долгостроями, а также торговыми и офисными центрами разной высоты и престижности.
Сквер Сибиряков-Гвардейцев
Кроме самой площади мы посетим замечательный сквер Сибиряков-Гвардейцев сразу за ней, пройдём немного по одноимённой улице и прогуляемся по реконструированному не так давно бульвару улицы Вертковской.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 Метро Студенческая
Место завершения
🏁 По договорённости
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса

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Андрей П.
Андрей П.
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