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По центру Новосибирска пешком

Ольга Т.
Ольга Т. – Гид из Новосибирска
По центру Новосибирска пешком
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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По центру Новосибирска пешком
По центру Новосибирска пешком

Что вы увидите

  • Собор Алексадра Невсеого
  • Вознесенский кафедральный собор
  • Часовня Святителя Николая
  • НОВАТ, Новосибирский театр оперы и балета
  • Набережная реки Оби
  • Деревянные дома начала 20 века
На этой прогулке-экскурсии по историческому центру Новосибирска вы увидите впечатляющее колоссальное здание НОВАТа - самого крупного театрального знадия в стране, Собор Александра Невского - одно из первых каменных зданий города; вы пройдете по небольшим и уютным улочкам "тихого центра" и полюбуетесь на редкие сохранившиеся памятники деревянного зодчества конца 19 - начала 20 века и услышите захватывающую историю 📖 о том, как небольшой поселок мостостроителей стал крупнейшим городом Сибири.
Вы побываете на ярком и шумном Центральном рынке и познакомитесь с местной продукцией.
Вы полюбуетесь на красавицу-Обь, одну из самых полноводных рек России.
Что входит
  • Услуги гида
  • общественный транспорт при необходимости.
Что не входит
  • Такси/личный автомобиль
  • входные билеты
  • чаевые.
Начало и место завершения
🚩 По требованию и желанию гостей.
По центру Новосибирска пешком
По центру Новосибирска пешком
По центру Новосибирска пешком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Т.
Ольга Т.
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