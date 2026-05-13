Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Новосибирска. Вы увидите самое крупное и впечатляющее театральное здание в стране.
Полюбуетесь на Собор Александра Невского, пройдете по небольшим и уютным улочкам «тихого центра» и услышите захватывающую историю о том, как небольшой поселок мостостроителей стал крупнейшим городом Сибири.
Полюбуетесь на Собор Александра Невского, пройдете по небольшим и уютным улочкам «тихого центра» и услышите захватывающую историю о том, как небольшой поселок мостостроителей стал крупнейшим городом Сибири.
Описание экскурсииКрупнейший город Сибири На нашей прогулке-экскурсии вы увидите впечатляющее колоссальное здание Новосибирского Государственного Академического Театра Оперы и Балета — самого крупного театрального здания в стране. А самым значительным и уникальным его элементом является купол, диаметр которого составляет 60 метров, а высота 35 метров. Средняя толщина купола — 8 см. Отношение его толщины к радиусу меньше, чем у куриного яйца. Сверху купол покрыт тысячей железных чешуек серебристого цвета. На Советской улице отыщем первое каменное здание Новосибирска — собор Александра Невского. Сооружению больше сотни лет. Во время борьбы с религиозными объектами его даже хотели взорвать, но динамита оказалось недостаточно. Некоторое время храм был хранилищем для зерна, позже использовался в качестве студии кинохроники. После перестройки его вернули православной церкви. Вы пройдете по небольшим и уютным улочкам "тихого центра" и полюбуетесь на редкие сохранившиеся памятники деревянного и кирпичного зодчества конца 19 — начала 20 века. И обязательно услышите захватывающую историю о том, как небольшой поселок мостостроителей стал крупнейшим городом Сибири. Вы увидите и впечатляющие здания в стиле конструктивизма или авангарда. которые столетие назад определили облик города до наших дней. Вы услышите рассказ не только об истории города, но узнаете очень много и о его сегодняшней жизни через призму разных аспектов, от бизнеса до образования и культуры.
Вы сами выбираете дату и время
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Алексадра Невского
- Часовня Святителя Николая
- НОВАТ, Новосибирский театр оперы и балета
- Деревянные дома начала XX века
- Памятники эпохи конструктивизма
- Ансамбль площади Ленина и площади Свердлова
Что включено
- Услуги гида
- Общественный транспорт при необходимости
Что не входит в цену
- Такси/личный автомобиль
- Чаевые
Место начала и завершения?
По требованию и желанию гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Был всего один день на осмотр достопримечательностей Новосибирска. Гид Раиса Леонидовна Шамина, несмотря на нелегкие погодные условия, провела по основным достопримечательностям города, как старинным, так и современным. Экскурсия получилась интересной и содержательной.
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р
Мы посетили обзорную экскурсию по городу со Светланой, очень понравилось, за 3 ч. Светлана рассказала и показала очень многое, город с разных сторон и истории и архитектуры, рассказ был очень интересный, показала и стрит-арт и кофейни и гастродворы, особенная благодарность за рекомендацию музея Счастья, куда мы потом сходили и получили незабываемое удовольствие! Экскурсию советуем, Новосибирск интересный город!
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Р
Мы посетили обзорную экскурсию по городу со Светланой, очень понравилось, за 3 ч. Светлана рассказала и показала очень многое, город с разных сторон и истории и архитектуры, рассказ был очень интересный, показала и стрит-арт и кофейни и гастродворы, особенная благодарность за рекомендацию музея Счастья, куда мы потом сходили и получили незабываемое удовольствие! Экскурсию советуем, Новосибирск интересный город!
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E
Прекрасная пешеходная экскурсия по центру Новосибирска. После нее у меня сформировалось четкое понимание истории возникновения города и знакомство с самыми знаменитыми деятелями, участвовавшими в его создании.
Очень понравилась экскурсовод Раиса Шамина, показала высочайшее владение материалом, поделилась множеством интересных фактов и заразила искренней теплотой и любовью к своему городу.
Очень понравилась экскурсовод Раиса Шамина, показала высочайшее владение материалом, поделилась множеством интересных фактов и заразила искренней теплотой и любовью к своему городу.
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Е
Прекрасная пешеходная экскурсия по центру Новосибирска. После нее у меня сформировалось четкое понимание истории возникновения города и знакомство с самыми знаменитыми деятелями, участвовавшими в его создании.
Очень понравилась экскурсовод Раиса Шамина, показала высочайшее владение материалом, поделилась множеством интересных фактов и заразила искренней теплотой и любовью к своему городу.
Очень понравилась экскурсовод Раиса Шамина, показала высочайшее владение материалом, поделилась множеством интересных фактов и заразила искренней теплотой и любовью к своему городу.
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Ю
Ходили семьей, понравилось. Несмотря на погоду +35, экскурсовод Раиса увлекла интересными фактами и историей. Это помогло лучше понять Новосибирск, его жителей и его дух!!!
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