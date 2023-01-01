На этой прогулке-экскурсии по историческому центру Новосибирска вы увидите впечатляющее колоссальное здание НОВАТа - самого крупного театрального знадия в стране, Собор Александра Невского - одно из первых каменных зданий города; вы пройдете по небольшим и уютным улочкам "тихого центра" и полюбуетесь на редкие сохранившиеся памятники деревянного зодчества конца 19 - начала 20 века и услышите захватывающую историю 📖 о том, как небольшой поселок мостостроителей стал крупнейшим городом Сибири.

Вы побываете на ярком и шумном Центральном рынке и познакомитесь с местной продукцией.

Вы полюбуетесь на красавицу-Обь, одну из самых полноводных рек России.