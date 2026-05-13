Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Новосибирска. Вы увидите самое крупное и впечатляющее театральное здание в стране.



Полюбуетесь на Собор Александра Невского, пройдете по небольшим и уютным улочкам «тихого центра» и услышите захватывающую историю о том, как небольшой поселок мостостроителей стал крупнейшим городом Сибири. 5 17 отзывов

Ольга Ваш гид в Новосибирске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6500 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 17 отзывов 2.5 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Крупнейший город Сибири На нашей прогулке-экскурсии вы увидите впечатляющее колоссальное здание Новосибирского Государственного Академического Театра Оперы и Балета — самого крупного театрального здания в стране. А самым значительным и уникальным его элементом является купол, диаметр которого составляет 60 метров, а высота 35 метров. Средняя толщина купола — 8 см. Отношение его толщины к радиусу меньше, чем у куриного яйца. Сверху купол покрыт тысячей железных чешуек серебристого цвета. На Советской улице отыщем первое каменное здание Новосибирска — собор Александра Невского. Сооружению больше сотни лет. Во время борьбы с религиозными объектами его даже хотели взорвать, но динамита оказалось недостаточно. Некоторое время храм был хранилищем для зерна, позже использовался в качестве студии кинохроники. После перестройки его вернули православной церкви. Вы пройдете по небольшим и уютным улочкам "тихого центра" и полюбуетесь на редкие сохранившиеся памятники деревянного и кирпичного зодчества конца 19 — начала 20 века. И обязательно услышите захватывающую историю о том, как небольшой поселок мостостроителей стал крупнейшим городом Сибири. Вы увидите и впечатляющие здания в стиле конструктивизма или авангарда. которые столетие назад определили облик города до наших дней. Вы услышите рассказ не только об истории города, но узнаете очень много и о его сегодняшней жизни через призму разных аспектов, от бизнеса до образования и культуры.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Собор Алексадра Невского

Часовня Святителя Николая

НОВАТ, Новосибирский театр оперы и балета

Деревянные дома начала XX века

Памятники эпохи конструктивизма

Ансамбль площади Ленина и площади Свердлова Что включено Услуги гида

Общественный транспорт при необходимости Что не входит в цену Такси/личный автомобиль

Чаевые Место начала и завершения? По требованию и желанию гостей Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.