Предпринимательская деятельность и творческая активность – основа экономики и всей жизни Новосибирска. Так было в первые годы истории Сибирской столицы. Такова реальность и сегодня. Что вас ждёт? На экскурсии мы рассмотрим ансамбль площади Ленина через призму деловой и торговой активности. Городской торговый корпус, здание Госбанка, здание госучреждений, здание краевого союза кооператоров – все эти памятники архитектуры сыграли значимую роль в становлении Новосибирска как делового центра. В маршрут также входят здание коммерческого собрания, особняки известных купцов и значимые с точки зрения предпринимательства здания, созданные в наши дни. Мы обсудим особенности предпринимательства в начале XX века, а также современный деловой контекст. Мы поговорим об известных брендах, основанных в Новосибирске и известных далеко за его пределами, а также о том, как, когда и почему предпринимательство стало основой экономики сначала Ново-Николаевска, а затем Новосибирска. Обсудим различные этапы деловой жизни города в разные исторические периоды. Многие аспекты экскурсии гиды нашей команды пропускают через себя, так как некоторые из них сами являются представителями малого и микро-бизнеса и обладают обширными познаниями о сибирском предпринимательстве, как в прошлом, так и сегодня. Для кого эта экскурсия? Экскурсия подойдёт деловым и активным людям, студентам и старшеклассникам, выбирающим жизненный путь, искушённым путешественникам, желающим погрузиться в детали деловой жизни Новосибирска. Важная информация:

Экскурсия полностью пешеходная. Необходимо быть одетым по погоде и быть готовым пройти пешком 3-5 километров.