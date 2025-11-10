На пешеходной экскурсии по центру Новосибирска вы узнаете о деловых людях – первых жителях города, о тех новаторах, которые создали его облик в ранний советский период, а также о тех предпринимателях, кто отвечает за процветание сибирской столицы сегодня.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Предпринимательская деятельность и творческая активность – основа экономики и всей жизни Новосибирска. Так было в первые годы истории Сибирской столицы. Такова реальность и сегодня. Что вас ждёт? На экскурсии мы рассмотрим ансамбль площади Ленина через призму деловой и торговой активности. Городской торговый корпус, здание Госбанка, здание госучреждений, здание краевого союза кооператоров – все эти памятники архитектуры сыграли значимую роль в становлении Новосибирска как делового центра. В маршрут также входят здание коммерческого собрания, особняки известных купцов и значимые с точки зрения предпринимательства здания, созданные в наши дни. Мы обсудим особенности предпринимательства в начале XX века, а также современный деловой контекст. Мы поговорим об известных брендах, основанных в Новосибирске и известных далеко за его пределами, а также о том, как, когда и почему предпринимательство стало основой экономики сначала Ново-Николаевска, а затем Новосибирска. Обсудим различные этапы деловой жизни города в разные исторические периоды. Многие аспекты экскурсии гиды нашей команды пропускают через себя, так как некоторые из них сами являются представителями малого и микро-бизнеса и обладают обширными познаниями о сибирском предпринимательстве, как в прошлом, так и сегодня. Для кого эта экскурсия? Экскурсия подойдёт деловым и активным людям, студентам и старшеклассникам, выбирающим жизненный путь, искушённым путешественникам, желающим погрузиться в детали деловой жизни Новосибирска. Важная информация:
Экскурсия полностью пешеходная. Необходимо быть одетым по погоде и быть готовым пройти пешком 3-5 километров.
Ежедневно по договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль площади Ленина (здание торгового корпуса, Госбанка, облпотребсоюза, и т. д.)
- Здание бывшего коммерческого собрания
- Особняки купцов начала XX века
- Современные здания, связанные с предпринимателями и предпринимательством
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Площадь Свердлова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Новосибирска
