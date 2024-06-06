1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура
Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Атмосферный Новосибирск: экспресс-прогулка по ярким местам
Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Новосибирску, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: В районе площади Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
16 июня в 11:00
17 июня в 11:00
5 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Первомайский сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В гостях у животных Новосибирского зоопарка: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с животными со всех уголков мира в одном из крупнейших зоопарков России. Откройте для себя мир дикой природы в компании опытного гида
Начало: В зоопарке
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
Завтра в 00:30
10 июня в 00:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе Центрального и Железнодорожного района
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия
Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сердечный привет из Ново-Николаевска: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Ново-Николаевска, прогуливаясь вдоль Оби и узнавая о его превращении в Новосибирск
Начало: На Михайловской набережной
Завтра в 20:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Академгородок Новосибирска: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Загляните в сердце российской науки с экскурсией в Академгородок Новосибирска, где история и будущее сливаются воедино
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
25 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
Завтра в 10:00
11 июня в 13:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Контрасты Левобережья
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
Начало: В районе «Сада Кирова»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Сузун за сибирской монетой
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Начало: В районе метро «Красный проспект»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
12 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по деревянному кружеву Новониколаевска: путешествие в прошлое
Окунитесь в мир деревянного зодчества Новосибирска, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Площадь Ленина»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первомайка в Новосибирске: криминал, железная дорога и уникальные истории
Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь
Начало: В районе станции электрички «Первомайская»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Незабываемый полет над Новосибирском: экскурсия на самолете Cessna 172
Полетайте над Новосибирском на самолёте Cessna 172 и откройте для себя новые горизонты. Незабываемые виды и возможность почувствовать себя пилотом
Начало: аэродром Мочище
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
Приезжайте в Новосибирск с комфортом! Наш трансфер из аэропорта Толмачёво обеспечит вам безопасную и удобную поездку по городу
10 июня в 22:00
11 июня в 00:30
2 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: на Красном проспекте
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске
Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новосибирск: историческая пешая прогулка - от посёлка до мегаполиса за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, узнайте его историю и секреты в увлекательной пешей экскурсии. Исследуйте город с новой стороны
Начало: на площади Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
30 минут
Полет над Новосибирском на самолете: уникальный опыт управления и панорамы
Представьте себя в роли пилота, управляя самолетом над Новосибирском. Захватывающие виды и мастер-класс по управлению ждут вас
Начало: В аэропорту «Северный»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по ключевым местам Новосибирска: от истории до уникальных снимков
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас
Начало: у театра «НОВАТ»
13 июня в 13:00
16 июня в 11:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Вспомнить историю сибирской столицы и поговорить о её великих днях
Начало: В Первомайском сквере
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Сибирскую Швейцарию: уникальный Маслянинский район
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Сибирской Швейцарии с посещением музеев и парков
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
18 500₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
30 минут
Аудиоэкскурсия по вокзалу Новосибирск-Главный: погружение в историю
Познакомьтесь с историей вокзала Новосибирск-Главный, слушая увлекательные рассказы через наушники. Уникальный формат знакомства с культурным наследием
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерние огни Новосибирска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета6 июня 2024Прекрасный гид. Показала и рассказала все в подробностях. По факту экскурсия выдалась намного длиннее чем заявленые 2.5 часа.
- ННадежда6 июня 2024Экскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончилась на правом берегу Оби.
- MMIKHAIL4 июня 2024Спасибо Софии за отличную экскурсию.
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
- OOlga2 июня 2024Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
- ННаталья2 июня 2024Первый раз была в Новосибирске. Проездом. Экскурсия была проведена для меня одной. Скорректирована под мои временные параметры и под мои интересы. Экскурсия очень интересная и познавательная! Получила огромное удовольствие! Рекомендую всем.
- ООльга31 мая 2024Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия по зоопарку с гидом Ниной Федоровной. Была в Новосибирске транзитом. Взять индивидуальную экскурсию было лучшим
- ААнтонина29 мая 2024Наталья - прекрасный экскурсовод. Интересный материал, а конфета врученная в центре России, это очень мило было.
- ЛЛюдмила29 мая 2024Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
- ООльга26 мая 2024Наталья обладает глубокими знаниями историей своего города, постоянно их расширяет, чувствуется профессионализм, понравилась ясное изложение и культурная речь. Рекомендую и благодарю Наталью за знаклмство с городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Для школьников»
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