«Столичные» и военные кварталы

Начав около символа города, оперного театра, мы пройдём мимо изящно стилизованной под архитектуру столетней давности гостиницы «Мариотт» к улицам с настоящей купеческой застройкой — Мичурина и Ядринцевской. Далее мы выйдем на центральную городскую магистраль, Красный проспект, в этом месте застраивавшийся по-столичному, в стиле русского авангарда, конструктивизма.

«Столичные» кварталы (а Новосибирск, действительно, в 20-30-е годы целых 12 лет был административным центром Сибири) сменятся кварталами Министерства обороны: штаб Сибирского военного округа, генеральские и офицерские дома.

Уютные домики и парк

Свернув на улицу Гоголя, мы попадём к одному из самых уютных городских парков, Нарымскому скверу, по соседству с которым находится кафедральный Вознесенский собор. Затем мы проследуем к величественному вокзалу «Новосибирск-главный» и историческому району проживания железнодорожников.

Наконец, по современной и прямой, как стрела, улице Вокзальная магистраль (во дворах которой тем не менее спрятались интересные домики) мы пройдём к исходной точке нашей прогулки, площади Ленина.

Важная информация: