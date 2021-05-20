Пешеходная экскурсия «Три эпохи Ново-Николаевска - Новосибирска»

Пешеходная экскурсия для тех, кто хочет оценить ритм и динамику города Новосибирск, который никогда не поспевал за

Пешеходная экскурсия для тех, кто хочет оценить ритм и динамику города Новосибирск, который никогда не поспевал за собственной историей.
Пешеходная экскурсия «Три эпохи Ново-Николаевска - Новосибирска»
Пешеходная экскурсия «Три эпохи Ново-Николаевска - Новосибирска»
Пешеходная экскурсия «Три эпохи Ново-Николаевска - Новосибирска»
Пешеходная экскурсия «Три эпохи Ново-Николаевска - Новосибирска»
Пешеходная экскурсия «Три эпохи Ново-Николаевска - Новосибирска»
Пешеходная экскурсия «Три эпохи Ново-Николаевска - Новосибирска»

Что вас ожидает 🤩

  • Пл. Ленина
  • Гостиница «Мариотт»
  • Центральный парк
  • Красный проспект
  • Ул. Гоголя
  • Вознесенский собор
  • Нарымский сквер
  • Бизнес-центр «Гринвич»
  • Вокзал «Новосибирск-главный»
  • Вокзальная магистраль

«Столичные» и военные кварталы

Начав около символа города, оперного театра, мы пройдём мимо изящно стилизованной под архитектуру столетней давности гостиницы «Мариотт» к улицам с настоящей купеческой застройкой — Мичурина и Ядринцевской. Далее мы выйдем на центральную городскую магистраль, Красный проспект, в этом месте застраивавшийся по-столичному, в стиле русского авангарда, конструктивизма.
«Столичные» кварталы (а Новосибирск, действительно, в 20-30-е годы целых 12 лет был административным центром Сибири) сменятся кварталами Министерства обороны: штаб Сибирского военного округа, генеральские и офицерские дома.

Уютные домики и парк

Свернув на улицу Гоголя, мы попадём к одному из самых уютных городских парков, Нарымскому скверу, по соседству с которым находится кафедральный Вознесенский собор. Затем мы проследуем к величественному вокзалу «Новосибирск-главный» и историческому району проживания железнодорожников.
Наконец, по современной и прямой, как стрела, улице Вокзальная магистраль (во дворах которой тем не менее спрятались интересные домики) мы пройдём к исходной точке нашей прогулки, площади Ленина.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида-экскурсовода
  • Экскурсионная программа, адаптированная под возраст детей
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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