Прогуляться по страницам истории города и узнать, как он стал столицей Сибири
Развитие Ново-Николаевска, ныне Новосибирска, тесно связано с именами купцов и меценатов, дома которых до сих пор украшают Красный проспект и уютные улочки тихого центра.
Вы увидите известный стоквартирный дом, старинные усадьбы и соборы, узнаете, где обитает призрак женщины, и какой скандал прославил город на весь мир.
Вы увидите известный стоквартирный дом, старинные усадьбы и соборы, узнаете, где обитает призрак женщины, и какой скандал прославил город на весь мир.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дома, где жили купцы
До революции вся торговля Сибири была сосредоточена в частных руках, а государство контролировало лишь винную монополию. Дворян в нашем регионе было очень мало: именно купцы управляли городом. Мы покажем вам места, где создавалась история.
Не будем раскрывать все карты, но некоторые объекты на маршруте всё же назовём. Вы увидите знаменитый стоквартирный дом, училище Дома Романовых, любопытный столб-указатель со старыми названиями улиц, Театр оперы и балета, собор Александра Невского, площадь Ленина, дом купца Бузолина, в архитектуре которого тесно сплелись традиции деревянного народного зодчества и барокко, а также дома купцов Вягина, Розенфельда, Крюкова, Мировича, Кагана. И это далеко не всё!
Вы узнаете:
- как из маленького посёлка строителей железнодорожного моста через Обь Новосибирск стремительно вырос в третий по численности город России и стал столицей Сибири;
- в каком здании раньше была сосредоточена вся городская власть;
- что сейчас находится в доме, где обитает призрак молодой женщины;
- где находится Еврейский квартал;
- какой скандал прославил Ново-Николаевск на весь мир;
- как здесь строили самый большой театр России и развивали образование;
- и многое другое!
Организационные детали
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в сквере им. Крячкова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор в Новосибирске
Провела экскурсии для 32 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем детские экскурсии и приём школьных групп в Новосибирске. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рамиль
25 сен 2023
Первый экскурсионный опыт по Новосибирску (Новониколаевску) не получился «комом». Узнали историю создания, познакомились с историей купеческих домов, еврейского квартала, познакомились с архитектурными объектами в стиле конструктивизма. Взглянули на город через призму не долгой, но насыщенной истории. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Евгению!
Люба
14 сен 2023
Увлекательная двухчасовая прогулка по центру Новосибирска, было интересно. Гид сопровождала рассказ показом фотографий старого города с экрана планшета, это позволило погрузиться на сто лет назад и лучше узнать город. Благодарны гиду Екатерине за вводную часть про освоение Сибири, подробный рассказ о зарождении Новосибирска. За интересные факты и возможность сложить собственное мнение об исторических событиях.
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