Развитие Ново-Николаевска, ныне Новосибирска, тесно связано с именами купцов и меценатов, дома которых до сих пор украшают Красный проспект и уютные улочки тихого центра. Вы увидите известный стоквартирный дом, старинные усадьбы и соборы, узнаете, где обитает призрак женщины, и какой скандал прославил город на весь мир.

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Описание экскурсии

Дома, где жили купцы

До революции вся торговля Сибири была сосредоточена в частных руках, а государство контролировало лишь винную монополию. Дворян в нашем регионе было очень мало: именно купцы управляли городом. Мы покажем вам места, где создавалась история.

Не будем раскрывать все карты, но некоторые объекты на маршруте всё же назовём. Вы увидите знаменитый стоквартирный дом, училище Дома Романовых, любопытный столб-указатель со старыми названиями улиц, Театр оперы и балета, собор Александра Невского, площадь Ленина, дом купца Бузолина, в архитектуре которого тесно сплелись традиции деревянного народного зодчества и барокко, а также дома купцов Вягина, Розенфельда, Крюкова, Мировича, Кагана. И это далеко не всё!

Вы узнаете:

как из маленького посёлка строителей железнодорожного моста через Обь Новосибирск стремительно вырос в третий по численности город России и стал столицей Сибири

в каком здании раньше была сосредоточена вся городская власть

что сейчас находится в доме, где обитает призрак молодой женщины

где находится Еврейский квартал

как здесь строили самый большой театр России и развивали образование

и многое другое!

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

В зимнее время при температуре ниже 25°С пешеходная экскурсия не проводится.