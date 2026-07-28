До революции вся торговля Сибири была сосредоточена в частных руках, а государство контролировало лишь винную монополию. Дворян в нашем регионе было очень мало: именно купцы управляли городом. Мы покажем вам места, где создавалась история.
Не будем раскрывать все карты, но некоторые объекты на маршруте всё же назовём. Вы увидите знаменитый стоквартирный дом, училище Дома Романовых, любопытный столб-указатель со старыми названиями улиц, Театр оперы и балета, собор Александра Невского, площадь Ленина, дом купца Бузолина, в архитектуре которого тесно сплелись традиции деревянного народного зодчества и барокко, а также дома купцов Вягина, Розенфельда, Крюкова, Мировича, Кагана. И это далеко не всё!
Вы узнаете:
как из маленького посёлка строителей железнодорожного моста через Обь Новосибирск стремительно вырос в третий по численности город России и стал столицей Сибири
в каком здании раньше была сосредоточена вся городская власть
что сейчас находится в доме, где обитает призрак молодой женщины
где находится Еврейский квартал
как здесь строили самый большой театр России и развивали образование
и многое другое!
Организационные детали
Дополнительные расходы не предусмотрены
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
В зимнее время при температуре ниже 25°С пешеходная экскурсия не проводится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере им. Крячкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1438 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем экскурсии и приём групп, в том числе детских. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Были на экскурсии у обалденного гида Анастасии! Это просто восторг: динамично, интересно, в формате диалога, с юмором - одно наслаждение. Сердечно благодарим за классную экскурсию, за организацию! Анастасия Николаевна прям в самое сердечко попала, о Новосибирске только с теплом теперь вспоминаем 😊🤗
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Л
Лилия
Здравствуйте, уважаемая команда! Название экскурсии полностью отражает и ее содержание, и маршрут, и работу экскурсовода Нины. Было очень интересно, приятно общаться, тепло, несмотря на не по весеннему холодный день. Нескучно читать дальшеуменьшить
еще и потому, что нечаянно, вплелась очень маленькая экскурсия по маленькой частной галерее, где нас напоили горячим чаем 🤗🥰‼️ Спасибо огромное, передайте привет от нас всех нашему милому экскурсоводу Нине 🥰🌹‼️
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Люба
Увлекательная двухчасовая прогулка по центру Новосибирска, было интересно. Гид сопровождала рассказ показом фотографий старого города с экрана планшета, это позволило погрузиться на сто лет назад и лучше узнать город. Благодарны гиду Екатерине за вводную часть про освоение Сибири, подробный рассказ о зарождении Новосибирска. За интересные факты и возможность сложить собственное мнение об исторических событиях.
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Н
Наталья
Это была очень приятная и познавательная прогулка. Мой гид Анастасия не просто водила меня по разным улицам города, но очень интересно и с большой любовью рассказывала про его историю, разные забавные байки, делилась секретными знаниями и неочевидными местами. Мне кажется что за несколько часов мне показали почти все важное, интересное и значимое что есть в Новосибирске
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А
Анжела
Экскурсию проводил экскурсовод Михаил. Потрясающе приятный и очень эрудированный молодой человек! 2,5 часа пролетели незаметно. Много интересной информации и по истории Новосибирска в целом, и по архитектуре в частности, по читать дальшеуменьшить
известным жителям и в целом для развития кругозора. Видно, что экскурсовод не выдает заученный текст, а владеет материалом,"горит" им. Так же хотелось бы отметить организационную поддержку (Галина) - оперативность, доброжелательность. Огромная благодарность и, конечно, однозначная рекомендация к посещению! ❤️
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К
Катерина
Здравствуйте. Посетили экскурсию по нескучным кварталам. Я - житель города и решила узнать историю Новосибирска. К сожалению, история не так богата как в других городах.
Строения представлены примерно одним периодом и читать дальшеуменьшить
от того однотипны. Красивые и многие сохранились прекрасно.
Особо порадовало,. что Ольга показала места в городе, которые стоит посетить (музеи и замечательный дворик у музея Рериха).
Очень испортило экскурсию шумность нашего города. Это просто ужасно: даже в Тихом центре шумно и от того не очень хорошо слышно.
В любом случае радует, что в нашем городе стараются проводить экскурсии, хотя НСК сильно проигрывает в историческом плане другим городам.
Очень понравился квартал (ну это сильно сказано) домов обычных жителей начала 20 века. Было бы здорово добавить в рассказ истории быта. Хотя очень интересно про то, как по устройству сруба можно определить кто был деревенским, а кто более продвинутым))
Мои личные пожелания: хотелось бы больше историй про жизнь и быт. Архитектура это прекрасно, но всегда интереснее знать какие то обыденные вещи из прошлых времён.
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