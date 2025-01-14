Новосибирск: первое свидание

На этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с самыми популярными местами Новосибирска.
Прогулка по Красному проспекту, посещение Театра оперы и балета, осмотр купеческих особняков и Николаевской часовни подарят вам уникальные впечатления. Узнайте, как связаны с городом Ленин, Колчак и Булгаков.
Экскурсия подходит для тех, кто впервые в Новосибирске и хочет получить максимум информации за короткое время
Прогулка по Красному проспекту, посещение Театра оперы и балета, осмотр купеческих особняков и Николаевской часовни подарят вам уникальные впечатления. Узнайте, как связаны с городом Ленин, Колчак и Булгаков.
Экскурсия подходит для тех, кто впервые в Новосибирске и хочет получить максимум информации за короткое время
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать историю города
- 🏛️ Посетить знаковые места
- 🎭 Увидеть красивый театр
- 🏙️ Прогуляться по Красному проспекту
- 📚 Послушать увлекательные истории
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Красный проспект
- Театр оперы и балета
- Купеческие особняки начала 20 века
- Николаевская часовня
- Здание железнодорожного вокзала
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Красный проспект — длинную и оживлённую улицу Новосибирска с разнообразной архитектурой
- Театр оперы и балета — один из самых красивых театров России
- Здание железнодорожного вокзала — знаковый образец архитектуры начала 20 века
- Купеческие особняки начала 20 века — по их изразцам можно читать историю развития купечества в городе
- Николаевскую часовню — с условным названием «Центр Российской империи»
- Здание Богородско—Глуховской мануфактуры
- Кинотеатр «Победа» — на его примере интересно изучать отличия сибирского сталинского ампира от классического
- Сохранившуюся мостовую старого города и кварталы НКВД
Я расскажу:
- Что было на месте современного города
- Как развивался Ново-Николаевск (современный Новосибирск)
- Как Ленин, Колчак, Булгаков и Косыгин связаны с Новосибирском
- Что случилось с городскими зданиям во время войны
- Какие тайны советского и императорского времени хранит Новосибирск
Кому подойдёт экскурсия
Эта экскурсия рассчитана на тех, кто приехал в Новосибирск впервые и хочет получить максимум информации за небольшой промежуток времени. Программа не подойдёт местным жителям.
Организационные детали
Между некоторыми точками маршрута мы можем проехать на общественном транспорте. Билеты оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 134 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я приглашаю открыть невероятные сокровища Новосибирска с моими креативными экскурсиями. Почему стоит выбрать именно мои экскурсии? Во-первых, я обладаю глубоким знанием истории и культурыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тронина
14 янв 2025
Хочу выразить огромную благодарность Ольге за экскурсию! Была уставшая, после ночного перелёта, но её знания о Новосибирске, любовь к нему, компетентность не только в исторических, но и в современных фактах
Елена
14 дек 2024
Мы совершили замечательную прогулку по Новосибирску с экскурсоводом Ольгой, и у меня остались только положительные впечатления! 🌟
Ольга поделилась множеством интересных фактов о городе и его истории, ее познавательный рассказ был
Ольга поделилась множеством интересных фактов о городе и его истории, ее познавательный рассказ был
А
Анна
2 ноя 2024
Ольга - отличный гид! Два часа пролетели незаметно. Рекомендую
Т
Татьяна
16 окт 2024
Мы были первый раз в Новосибирске,проездом. Решили узнать историю возникновения города,заказали экскурсию гиду Ольге. Ольга молодец,постаралась дать максимум информации,показала и рассказала о всех знаковых объектах центральной части города. Очень приятная в общении,два часа полетели незаметно. Рекомендуем эту экскурсию всем,кто интересуется историей.
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