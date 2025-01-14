Новосибирск: первое свидание

На этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с самыми популярными местами Новосибирска. Прогулка по Красному проспекту, посещение Театра оперы и балета, осмотр купеческих особняков и Николаевской часовни подарят вам уникальные впечатления. Узнайте, как связаны с городом Ленин, Колчак и Булгаков. Экскурсия подходит для тех, кто впервые в Новосибирске и хочет получить максимум информации за короткое время

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Новосибирске

Ольга Ваш гид в Новосибирске

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

Красный проспект — длинную и оживлённую улицу Новосибирска с разнообразной архитектурой

— длинную и оживлённую улицу Новосибирска с разнообразной архитектурой Театр оперы и балета — один из самых красивых театров России

— один из самых красивых театров России Здание железнодорожного вокзала — знаковый образец архитектуры начала 20 века

— знаковый образец архитектуры начала 20 века Купеческие особняки начала 20 века — по их изразцам можно читать историю развития купечества в городе

— по их изразцам можно читать историю развития купечества в городе Николаевскую часовню — с условным названием «Центр Российской империи»

— с условным названием «Центр Российской империи» Здание Богородско—Глуховской мануфактуры

Кинотеатр «Победа» — на его примере интересно изучать отличия сибирского сталинского ампира от классического

— на его примере интересно изучать отличия сибирского сталинского ампира от классического Сохранившуюся мостовую старого города и кварталы НКВД

Я расскажу:

Что было на месте современного города

Как развивался Ново-Николаевск (современный Новосибирск)

Как Ленин, Колчак, Булгаков и Косыгин связаны с Новосибирском

Что случилось с городскими зданиям во время войны

Какие тайны советского и императорского времени хранит Новосибирск

Кому подойдёт экскурсия

Эта экскурсия рассчитана на тех, кто приехал в Новосибирск впервые и хочет получить максимум информации за небольшой промежуток времени. Программа не подойдёт местным жителям.

Организационные детали

Между некоторыми точками маршрута мы можем проехать на общественном транспорте. Билеты оплачиваются дополнительно.