Новосибирск: первое свидание

Познакомьтесь с Новосибирском через его историю и архитектуру. Прогулка по Красному проспекту и другим знаковым местам ждёт вас
На этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с самыми популярными местами Новосибирска.

Прогулка по Красному проспекту, посещение Театра оперы и балета, осмотр купеческих особняков и Николаевской часовни подарят вам уникальные впечатления. Узнайте, как связаны с городом Ленин, Колчак и Булгаков.

Экскурсия подходит для тех, кто впервые в Новосибирске и хочет получить максимум информации за короткое время
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать историю города
  • 🏛️ Посетить знаковые места
  • 🎭 Увидеть красивый театр
  • 🏙️ Прогуляться по Красному проспекту
  • 📚 Послушать увлекательные истории
Новосибирск: первое свидание
Новосибирск: первое свидание
Новосибирск: первое свидание
Ближайшие даты:
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фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Красный проспект
  • Театр оперы и балета
  • Купеческие особняки начала 20 века
  • Николаевская часовня
  • Здание железнодорожного вокзала

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Красный проспект — длинную и оживлённую улицу Новосибирска с разнообразной архитектурой
  • Театр оперы и балета — один из самых красивых театров России
  • Здание железнодорожного вокзала — знаковый образец архитектуры начала 20 века
  • Купеческие особняки начала 20 века — по их изразцам можно читать историю развития купечества в городе
  • Николаевскую часовню — с условным названием «Центр Российской империи»
  • Здание Богородско—Глуховской мануфактуры
  • Кинотеатр «Победа» — на его примере интересно изучать отличия сибирского сталинского ампира от классического
  • Сохранившуюся мостовую старого города и кварталы НКВД

Я расскажу:

  • Что было на месте современного города
  • Как развивался Ново-Николаевск (современный Новосибирск)
  • Как Ленин, Колчак, Булгаков и Косыгин связаны с Новосибирском
  • Что случилось с городскими зданиям во время войны
  • Какие тайны советского и императорского времени хранит Новосибирск

Кому подойдёт экскурсия

Эта экскурсия рассчитана на тех, кто приехал в Новосибирск впервые и хочет получить максимум информации за небольшой промежуток времени. Программа не подойдёт местным жителям.

Организационные детали

Между некоторыми точками маршрута мы можем проехать на общественном транспорте. Билеты оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
Т
14 янв 2025
Хочу выразить огромную благодарность Ольге за экскурсию! Была уставшая, после ночного перелёта, но её знания о Новосибирске, любовь к нему, компетентность не только в исторических, но и в современных фактах
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сняло сон, как рукой) Ольга заинтересовала меня, дала много новой информации, внимательно слушала вопросы и подробно на них отвечала. А её забота о том, чтобы мы не замёрзли (заходили в помещения, где можно было рассмотреть сохранившуюся внутреннюю красоту) сразила меня! Я в восторге! Искренне рекомендую для знакомства с Новосибирском её экскурсию!

Елена
14 дек 2024
Мы совершили замечательную прогулку по Новосибирску с экскурсоводом Ольгой, и у меня остались только положительные впечатления! 🌟

Ольга поделилась множеством интересных фактов о городе и его истории, ее познавательный рассказ был
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увлекательным и захватывающим. Поскольку на улице было прохладно, она даже заводила нас в теплые места, чтобы мы могли согреться, продолжая рассказывать о достопримечательностях. Это было очень удобно!

Особенно хочу отметить, что Ольга дала исчерпывающие рекомендации по покупке сувениров, что оказалось очень полезно. Теперь у меня есть не только приятные воспоминания о прогулке, но и замечательные сувениры для дома!

Я однозначно рекомендую Ольгу в качестве экскурсовода — это была незабываемая экскурсия! 💖

А
2 ноя 2024
Ольга - отличный гид! Два часа пролетели незаметно. Рекомендую
Т
16 окт 2024
Мы были первый раз в Новосибирске,проездом. Решили узнать историю возникновения города,заказали экскурсию гиду Ольге. Ольга молодец,постаралась дать максимум информации,показала и рассказала о всех знаковых объектах центральной части города. Очень приятная в общении,два часа полетели незаметно. Рекомендуем эту экскурсию всем,кто интересуется историей.
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