Мы начнём с места его рождения и пройдёмся по набережной Оби с видом на легендарный железнодорожный мост, благодаря которому появился Новосибирск.



Посетим собор, построенный инженерами-железнодорожниками, и заглянем на величественный вокзал — один из символов города. Проедем по местам, где жили первые купцы, и узнаем, как они повлияли на развитие города. Завершим маршрут у главного символа Новосибирска — Оперного театра.

Описание экскурсии Приглашаю вас на экспресс-экскурсию по Новосибирску — идеальный вариант для тех, у кого мало времени, но есть желание познакомиться с городом. Мы начнём с места, где он зародился, и прогуляемся по набережной Оби, откуда открываются живописные виды. Увидим знаменитый железнодорожный мост, благодаря которому Новосибирск появился на карте, и узнаем, как его строительство изменило судьбу региона. Затем посетим собор, возведённый инженерами-железнодорожниками, и заглянем на величественный железнодорожный вокзал — один из символов города. Проедем по маршруту, где жили первые купцы и инженеры, оставившие свой след в истории. В завершение прогуляемся по площади перед Оперным театром — главным символом Новосибирска и культурным сердцем города.

