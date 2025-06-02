Экспресс-экскурсия по Новосибирску позволит увидеть город всего за несколько часов.
Мы начнём с места его рождения и пройдёмся по набережной Оби с видом на легендарный железнодорожный мост, благодаря которому появился Новосибирск.
Посетим
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииПриглашаю вас на экспресс-экскурсию по Новосибирску — идеальный вариант для тех, у кого мало времени, но есть желание познакомиться с городом. Мы начнём с места, где он зародился, и прогуляемся по набережной Оби, откуда открываются живописные виды. Увидим знаменитый железнодорожный мост, благодаря которому Новосибирск появился на карте, и узнаем, как его строительство изменило судьбу региона. Затем посетим собор, возведённый инженерами-железнодорожниками, и заглянем на величественный железнодорожный вокзал — один из символов города. Проедем по маршруту, где жили первые купцы и инженеры, оставившие свой след в истории. В завершение прогуляемся по площади перед Оперным театром — главным символом Новосибирска и культурным сердцем города.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро «Речной вокзал»
Завершение: Площадь Ленина. Красный проспект 23
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
2 июн 2025
Мы первый раз были в Новосибирске. Экскурсию проводила гид Ирина. Мы много узнали о вашем городе. С чего он начался и как стремительно развивался дальше. Также узнали чем сейчас живёт Новосибирск. Понравились и новые районы и старые купеческие дома, широкие проспекты. Ирина отличный гид. Искренне влюблена в свой город. Спасибо за интересный рассказ о вашем городе.
Входит в следующие категории Новосибирска
