Экспресс-знакомство с Новосибирском для тех, у кого мало времени, но хочется понять, как всего за несколько десятилетий посёлок на берегу Оби стал столицей Сибири. Мы пройдём по маршруту первых инженеров, строителей и купцов — тех, кто возводил железную дорогу, мост и город, который вырос вокруг них.

Описание экскурсии

Рождение города у реки Оби

Начнём в парке «Городское начало», где 132 года назад сошли на берег первые мостостроители Транссибирской магистрали. Здесь — памятный камень и макет моста, с которого началась история Новосибирска.

Символы инженерного подвига

Увидим знаменитый железнодорожный мост и обсудим, как строительство дороги изменило карту Сибири. Посетим собор Александра Невского — один из первых каменных храмов города, построенный инженером-железнодорожником.

Город, выросший из дороги

Проедем по Красному проспекту — главной артерии Новосибирска. Вы узнаете, как на месте палаток строителей появились первые купеческие дома, а город за 70 лет превратился в миллионник.

Главный символ города

Завершим прогулку у Оперного театра — крупнейшего театра России, символа нового Новосибирска. Здесь вы услышите, какую роль сыграли железнодорожники в годы войны и почему город по праву зовут «сердцем Сибири».

