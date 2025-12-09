Мои заказы

Так начинался Новосибирск: по следам инженеров-железнодорожников

Увидеть, как из посёлка мостостроителей вырос третий город России
Экспресс-знакомство с Новосибирском для тех, у кого мало времени, но хочется понять, как всего за несколько десятилетий посёлок на берегу Оби стал столицей Сибири.

Мы пройдём по маршруту первых инженеров, строителей и купцов — тех, кто возводил железную дорогу, мост и город, который вырос вокруг них.
Описание экскурсии

Рождение города у реки Оби

Начнём в парке «Городское начало», где 132 года назад сошли на берег первые мостостроители Транссибирской магистрали. Здесь — памятный камень и макет моста, с которого началась история Новосибирска.

Символы инженерного подвига

Увидим знаменитый железнодорожный мост и обсудим, как строительство дороги изменило карту Сибири. Посетим собор Александра Невского — один из первых каменных храмов города, построенный инженером-железнодорожником.

Город, выросший из дороги

Проедем по Красному проспекту — главной артерии Новосибирска. Вы узнаете, как на месте палаток строителей появились первые купеческие дома, а город за 70 лет превратился в миллионник.

Главный символ города

Завершим прогулку у Оперного театра — крупнейшего театра России, символа нового Новосибирска. Здесь вы услышите, какую роль сыграли железнодорожники в годы войны и почему город по праву зовут «сердцем Сибири».

Организационные детали

  • Поедем на авто Toyota Estima
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 105 туристов
Дипломированный гид, коренной житель Новосибирска. К деятельности гидом меня привела любовь к своему краю и городу. Более 15 лет занимаюсь изучением Новосибирской области, её историей, и поиском потрясающе красивых мест. В
читать дальше

2024 году прошла обязательную аттестацию для гидов-экскурсоводов. Являюсь востребованным гидом Новосибирска. Все свои экскурсии провожу на комфортабельном автомобиле. Мои экскурсии насыщенные, легко воспринимаются путешественниками, наполненные показом многих интересных, красивых и исторических объектов. Всегда учитываю пожелания гостей по логистике маршрута и осмотру иных локаций города, не предусмотренных маршрутом. Я всегда найду, что показать в городе, даже тем, кто неоднократно посещал Новосибирск. На моих экскурсиях вы узнаете об истории города и области. О том, как жил город в разные эпохи прошлого столетия, об индустриализации, о жизни в годы ВОВ. О строительстве ГЭС, Обском водохранилище, и самое важное — об Академгородке. Об интересных фактах, мифах и рекордах. И конечно же конструктивизм. После моей экскурсии у вас сложится полная картина развития Новосибирска, вы увидите красоту улиц, узнаете, чем известен сибирский город.

Е
Екатерина
9 дек 2025
Интересная подача. Много разных точек.

Истрия, архитектура, особенности менталитета.

