Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Новосибирска.
Участники посетят площадь Ленина, прогуляются по старинным улочкам и насладятся видами Михайловской набережной. Важные остановки включают часовню Николая Чудотворца и церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Особое внимание уделяется парку «Городское начало», где установлен памятник Александру III и Памятник мосту. Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом и оставит незабываемые впечатления
Участники посетят площадь Ленина, прогуляются по старинным улочкам и насладятся видами Михайловской набережной. Важные остановки включают часовню Николая Чудотворца и церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Особое внимание уделяется парку «Городское начало», где установлен памятник Александру III и Памятник мосту. Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом и оставит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать историю города
- 🏛️ Посетить знаковые места
- 🌉 Прогуляться по набережной
- 🕍 Увидеть старинные здания
- 🏞️ Насладиться парком
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учесть возможные дожди. Зимой прогулки по городу имеют свой шарм, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Ленина
- Михайловская набережная
- Часовня Николая Чудотворца
- Гостиница «Метрополитен»
- Дом Ленина
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
- Парк «Городское начало»
- Памятник мосту
Описание экскурсииВ рамках экскурсии по историческому центру Новосибирска вы познакомитесь с основными вехами его развития от времен купечества до наших дней. Вас ждет посещение площади Ленина, осмотр старинных улочек города, прогулка по парку «Городское начало» и Михайловской набережной. Вы посмотрите на часовню Николая Чудотворца, гостиницу «Метрополитен», доходный дом Н. В. Бузолиной (старейшую городскую аптеку). Мы побываем у дома Ленина, пройдемся по площади Свердлова с ее «Стоквартирным домом» и остановимся у церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В нашу экскурсию входит посещение парка «Городское начало» — самого молодого в городе. Свое название он получил из-за расположения на том месте, где начинался Новосибирск. Здесь вы увидите памятник Александру III и оригинальный Памятник мосту, который представляет собой пролет исторического моста через Обь постройки 1897 года. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Парк «Городское начало»
- Михайловская набережная
- Часовня Николая Чудотворца
- Доходный дом Н.В. Бузолиной
- Площадь Свердлова
- Стоквартирный дом
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
- Памятник Александру III
- Памятник мосту
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии на «Экскурсия по историческому центру Новосибирска»
Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе жд вокзала или Оперного театра
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Исследовать исторический центр с аудиогидом и раскрыть главные городские тайны
Начало: В районе Красного проспекта
Завтра в 15:30
11 авг в 06:00
от 1200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
12 авг в 15:00
13 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Новосибирску - от шумного перрона к тихому центру
Увидеть Главный вокзал, именной паровоз и колоритные здания города
Начало: На площади Гарина-Михайловского
25 авг в 11:00
26 авг в 11:00
от 3000 ₽ за человека
6500 ₽ за экскурсию