Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Новосибирска.



Участники посетят площадь Ленина, прогуляются по старинным улочкам и насладятся видами Михайловской набережной. Важные остановки включают часовню Николая Чудотворца и церковь Покрова Пресвятой Богородицы.



Особое внимание уделяется парку «Городское начало», где установлен памятник Александру III и Памятник мосту. Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом и оставит незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учесть возможные дожди. Зимой прогулки по городу имеют свой шарм, но стоит подготовиться к холодной погоде.

Сейчас август — это идеальное время.