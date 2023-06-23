Откройте для себя исторический Барнаул, его купеческие дома и уникальные музеи. Прогулка по Нагорному парку оставит незабываемые впечатления
Однодневное путешествие в Барнаул предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Алтайского края.
Тур включает посещение руин завода, экскурсию в музей «Мир Камня» и прогулку по купеческим улицам 18-19 веков.
Также вас ждёт захватывающий вид с Нагорного парка и визит в Горную Аптеку, где можно попробовать традиционные сибирские блюда. Это путешествие обещает быть насыщенным и познавательным
5
1 оценка
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Историческая архитектура
🗺️ Уникальные музеи
🌄 Живописные виды
🍽️ Традиционная кухня
🎁 Сувениры из Алтая
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Барнаула - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В октябре и апреле также можно посетить город, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой Барнаул тоже привлекателен, особенно для тех, кто любит зимние пейзажи, но некоторые объекты могут быть недоступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Руины завода
Музей «Мир Камня»
Нагорный парк
Горная Аптека
Описание экскурсии
Промышленный центр Сибири
Сибирь славится своими уникальными городами, и одним из них является место, основанное как промышленный центр. В первой половине 18 века выдающийся бизнесмен Акинфий Демидов заложил основы этого города, открыв медеплавильный и позже сереброплавильный заводы. Его деятельность послужила стартом для динамичного развития региона.
Экологически чистая продукция
Здесь, в нашем городе, мы рады предложить вам чашечку горячего шоколада. Это не только приятное угощение, но и часть культуры нашего региона. Вы сможете насладиться разными вкусами, которые подарят вам тепло и комфорт.
Сувениры из Алтайского Края
Кроме того, у нас есть возможность приобрести оздоровительную продукцию, изготовленную из экологически чистых ингредиентов. Эти компоненты происходят из уникальных природных ресурсов Алтайского Края и Горного Алтая. Не упустите шанс выбрать полезные сувениры, которые будут служить вам долго и дарить ощущение связи с природой.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Демидовский столп
Горная аптека
Сереброплавильный завод
Нагорный парк
Здание канцелярии сереброплавильного завода
Что включено
Трансфер
Услуги гида
Входные билеты в музей Мир Камня и на сереброплавильный завод
Что не входит в цену
Обед
Сувениры
Входные билеты в другие музеи
Место начала и завершения?
По согласованию с гостями
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
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