Однодневное путешествие в Барнаул предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Алтайского края.



Тур включает посещение руин завода, экскурсию в музей «Мир Камня» и прогулку по купеческим улицам 18-19 веков.



Также вас ждёт захватывающий вид с Нагорного парка и визит в Горную Аптеку, где можно попробовать традиционные сибирские блюда. Это путешествие обещает быть насыщенным и познавательным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Барнаула - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В октябре и апреле также можно посетить город, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой Барнаул тоже привлекателен, особенно для тех, кто любит зимние пейзажи, но некоторые объекты могут быть недоступны.

Сейчас август — это идеальное время.