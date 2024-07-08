Вы знали, что в Барнауле есть Арбат и Голливуд? Граничащий с реликтовым бором город хранит сотни уникальных достопримечательностей.
Мы устроим для вас знакомство с лучшими из них, а также интересными подробностями из жизни столицы Алтайского края. Удивительные архитектурные постройки, старинные храмы и необычные музеи — в нашей программе!
Мы устроим для вас знакомство с лучшими из них, а также интересными подробностями из жизни столицы Алтайского края. Удивительные архитектурные постройки, старинные храмы и необычные музеи — в нашей программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Такая разная Сибирь
За один день мы перенесём вас в столицу Алтайского края — город Барнаул — и с комфортом привезём обратно в Новосибирск. Во время путевой экскурсии гид подробно расскажет о местах, которые вы будете проезжать:
- Тракт Томск-Барнаул
- Город Бердск и Обское море
- Город Искитим и Алтайскую железную дорогу
- Старые сёла и Новоалтайск
- Водоёмы вокруг Барнаула
Обзорная экскурсия пройдёт по историческому центру города, где каждое здание хранит множество удивительных фактов. Вы успеете:
- Прогуляться по улицам Барнаула среди памятников архитектуры 18 века
- Познакомиться с наследием уральского промышленника Акинфия Демидова
- Сфотографироваться у основных исторических объектов: Горного госпиталя, Богадельни, храма Святого Дмитрия Ростовского
- Рассмотреть минералы и горные породы в музее «Мир камня»
- Побывать в Горной аптеке и прикоснуться к культурным и медицинским аспектам прошлого
- Услышать увлекательные городские истории и легенды
Завершит насыщенный день в Барнауле визит в ресторацию, где вы сможете оценить сибирскую кухню — разнообразие мясных блюд, сыров, мёда, ягод и трав.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне
- В стоимость включены трансфер, услуги гида, питьевая вода
- Дополнительные расходы:
— музей «Мир камня» — 200 руб. /чел. или 1000 руб. /группа мин. 5 чел.
— музей «Горная аптека» — 200 руб. /чел или 1000 руб. /группа мин. 5 чел.
— питание в дороге
— обед в кафе (от 500 руб. /чел.)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор в Новосибирске
Провела экскурсии для 161 туриста
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем детские экскурсии и приём школьных групп в Новосибирске. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!Задать вопрос
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