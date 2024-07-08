Вы знали, что в Барнауле есть Арбат и Голливуд? Граничащий с реликтовым бором город хранит сотни уникальных достопримечательностей. Мы устроим для вас знакомство с лучшими из них, а также интересными подробностями из жизни столицы Алтайского края. Удивительные архитектурные постройки, старинные храмы и необычные музеи — в нашей программе!

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Такая разная Сибирь

За один день мы перенесём вас в столицу Алтайского края — город Барнаул — и с комфортом привезём обратно в Новосибирск. Во время путевой экскурсии гид подробно расскажет о местах, которые вы будете проезжать:

Тракт Томск-Барнаул

Город Бердск и Обское море

Город Искитим и Алтайскую железную дорогу

Старые сёла и Новоалтайск

Водоёмы вокруг Барнаула

Обзорная экскурсия пройдёт по историческому центру города, где каждое здание хранит множество удивительных фактов. Вы успеете:

Прогуляться по улицам Барнаула среди памятников архитектуры 18 века

Познакомиться с наследием уральского промышленника Акинфия Демидова

Сфотографироваться у основных исторических объектов: Горного госпиталя, Богадельни, храма Святого Дмитрия Ростовского

Рассмотреть минералы и горные породы в музее «Мир камня»

Побывать в Горной аптеке и прикоснуться к культурным и медицинским аспектам прошлого

Услышать увлекательные городские истории и легенды

Завершит насыщенный день в Барнауле визит в ресторацию, где вы сможете оценить сибирскую кухню — разнообразие мясных блюд, сыров, мёда, ягод и трав.

Организационные детали