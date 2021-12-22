Каждый день по предварительной договорённости с гидом

Экскурсия займёт целый день, выезд – утром, завтрак в районе границы Новосибирской области и Алтайского края.

Барнаул – это город, который гораздо больше похож на поселения Урала, нежели Сибири. Даже основывал его один из рода Демидовых, сын знаменитого Никиты, Акинфий.

Собственно, с горнозаводской истории начнётся и наша экскурсия. Начнём мы с Демидовской площади, откуда проследуем главной когда-то улицей, на петербургский манер названной Петропавловской линией. По пути посмотрим на здания, бывшие частью Барнаульского сереброплавильного завода, сходим и на сам завод – сейчас это живописные руины с остатками плотины, мостиками и заводскими корпусами постройки XVIII – XIX веков. Там же, в заводской части, мы посетим ещё и старейший в Сибири краеведческий музей.

Через небольшой район деревянной застройки мы поднимемся в Нагорный парк, откуда открывается великолепный вид на реку Обь и на весь город. А после «горы» мы посмотрим достопримечательности бывшей улицы Московской (ныне проспекта Ленина): конторы Алтайского горнозаводского округа, особняки и магазины богатых барнаульских купцов (со второй половины XIX века город стал ведущим зерновым центром Сибири), здания советской архитектуры 30-50-х годов. В частности, мы посетим знаменитую Октябрьскую площадь, на которой находится архитектурный символ города, Дом под Шпилем.

Завершится наша экскурсия по Барнаулу вблизи железнодорожного вокзала, где располагается мемориал воинской славы, один из лучших в городе книжных магазинов, а также памятник рок-кумиру 80-х годов Виктору Цою.