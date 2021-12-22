Каждый день по предварительной договорённости с гидом

Барнаул | Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири

Наша экскурсия начнется с Демидовской площади, она известна как уголок Санкт-Петербурга в Барнауле

Индивидуально
для 3 чел.
Наша экскурсия начнется с Демидовской площади, она известна как уголок Санкт-Петербурга в Барнауле.

Далее мы пройдём к руинам сереброплавильного завода, где сейчас остались только плотины, мостики и заводские корпусы постройки XVIII — XIX веков.

Там же, в заводской части, мы посетим старейший в Сибири краеведческий музей.

После поднимемся в Нагорный парк, откуда открывается великолепный вид на реку Обь и на весь город.

Завершится наша экскурсия по Барнаулу вблизи железнодорожного вокзала, где располагается мемориал воинской славы и памятник Виктору Цою.
Барнаул | Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул | Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул | Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул | Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул | Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул | Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул | Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул | Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул | Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия займёт целый день, выезд – утром, завтрак в районе границы Новосибирской области и Алтайского края.
Барнаул – это город, который гораздо больше похож на поселения Урала, нежели Сибири. Даже основывал его один из рода Демидовых, сын знаменитого Никиты, Акинфий.
Собственно, с горнозаводской истории начнётся и наша экскурсия. Начнём мы с Демидовской площади, откуда проследуем главной когда-то улицей, на петербургский манер названной Петропавловской линией. По пути посмотрим на здания, бывшие частью Барнаульского сереброплавильного завода, сходим и на сам завод – сейчас это живописные руины с остатками плотины, мостиками и заводскими корпусами постройки XVIII – XIX веков. Там же, в заводской части, мы посетим ещё и старейший в Сибири краеведческий музей.
Через небольшой район деревянной застройки мы поднимемся в Нагорный парк, откуда открывается великолепный вид на реку Обь и на весь город. А после «горы» мы посмотрим достопримечательности бывшей улицы Московской (ныне проспекта Ленина): конторы Алтайского горнозаводского округа, особняки и магазины богатых барнаульских купцов (со второй половины XIX века город стал ведущим зерновым центром Сибири), здания советской архитектуры 30-50-х годов. В частности, мы посетим знаменитую Октябрьскую площадь, на которой находится архитектурный символ города, Дом под Шпилем.
Завершится наша экскурсия по Барнаулу вблизи железнодорожного вокзала, где располагается мемориал воинской славы, один из лучших в городе книжных магазинов, а также памятник рок-кумиру 80-х годов Виктору Цою.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Посещение музея и руин сереброплавильного завода
  • Транспорт (при заказе соответствующей услуги)
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день по предварительной договорённости с гидом
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • В зависимости от количества туристов возможен вариант доставки автомобилем (1-3 человека) – в этом случае стоимость тура составит 15.000 руб., и разными типами микроавтобусов (4 – 12 человек) – в этом случае цена составит от 20.000 до 33.000 руб., расчёт индивидуальный. В стоимость включены входные билеты и экскурсия по сереброплавильному заводу, посещение краеведческого музея – бесплатно, работает со среды по воскресенье.
  • Гид может присоединиться к вашей компании, путешествующей самостоятельно на автомобиле, автобусе или поезде (или подъехать к вам сам). Стоимость дня работы составит 7.000 руб. (без стоимости входных билетов) + стоимость проезда.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день по предварительной договорённости с гидом

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