Экскурсию по Новосибирскому метрополитену можно назвать важной составляющей в изучении и знакомстве с Новосибирском, так как речь пойдёт про определённое десятилетие в истории Новосибирска и про важное предприятие города, без которого он не может существовать. Гости экскурсии узнают об истории появления подземки в Новосибирске и о том, как она работает.
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Станция метро «Площадь Гарина-Михайловского»: место начала экскурсии и, в какой-то степени, — начало города Новосибирска. Отсюда начну рассказ об истории города и о том, что из себя представляет метрополитен в Новосибирске.
- Станция метро «Сибирская»: самая красивая станция новосибирского метрополитена.
- Станция метро «Площадь Ленина» и «Октябрьская»: станции, оформленные в единой стилистике. Это пешеходная часть экскурсии с рассказом о событиях, которые увековечены на барельефах этих станций.
- Станция метро «Речной вокзал»: самая неоднозначная станция новосибирского метрополитена.
- Новосибирский метромост, который занесён в Книгу рекордов Гиннеса: вы узнаете, по какому критерию он занесён в Книгу рекордов и каким он мог быть изначально.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Станция метро «Площадь Гарина-Михайловского»
- Станция метро «Сибирская»
- Станция метро "Площадь Ленина" и "Октябрьская"
- Станция метро «Речной вокзал»
- Новосибирский метромост
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Гарина-Михайловского
Завершение: Метро «Карла Маркса»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 20:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
