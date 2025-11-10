Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Экскурсию по Новосибирскому метрополитену можно назвать важной составляющей в изучении и знакомстве с Новосибирском, так как речь пойдёт про определённое десятилетие в истории Новосибирска и про важное предприятие города, без которого он не может существовать. Гости экскурсии узнают об истории появления подземки в Новосибирске и о том, как она работает.