Вечерняя экскурсия по Новосибирску открывает город с новой стороны.
Под светом иллюминации вы увидите знаменитые достопримечательности: Красный проспект, импозантное здание театра на площади Ленина, мост через реку Обь.
Узнайте, как предприниматели влияли
Под светом иллюминации вы увидите знаменитые достопримечательности: Красный проспект, импозантное здание театра на площади Ленина, мост через реку Обь.
Узнайте, как предприниматели влияли
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы проедем по Красному проспекту — главной улице города — и самым нарядным улицам Тихого центра. Полюбуемся современными зданиями Октябрьского района в свете иллюминации. Оценим импозантное здание крупнейшего театра в стране на площади Ленина. Насладимся видами на реку Обь с правого и левого берегов. А также посетим парк «Арена» при новом ледовом дворце спорта. В пути вы узнаете:
- Что сделали для города предприниматели прошлого и настоящего
- Какую роль играет в Новосибирске железная дорога
- Кто и когда принял решение о строительстве ж/д моста через Обь
- Что спасло собор Александра Невского от разрушения в годы религиозных гонений
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Можно с детьми от 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 504 туристов
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюблённых в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, ежедневно находить в нём многоЗадать вопрос
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