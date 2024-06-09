Вечерние огни Новосибирска

Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Вечерняя экскурсия по Новосибирску открывает город с новой стороны.

Под светом иллюминации вы увидите знаменитые достопримечательности: Красный проспект, импозантное здание театра на площади Ленина, мост через реку Обь.

Узнайте, как предприниматели влияли
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на развитие города, какую роль играет железная дорога и почему собор Александра Невского уцелел в годы религиозных гонений.

Эта экскурсия позволит вам не только насладиться красотой Новосибирска, но и погрузиться в его историю, услышать увлекательные истории и легенды, которые живут в сердце Сибири

Вечерние огни Новосибирска
Вечерние огни Новосибирска
Вечерние огни Новосибирска
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы проедем по Красному проспекту — главной улице города — и самым нарядным улицам Тихого центра. Полюбуемся современными зданиями Октябрьского района в свете иллюминации. Оценим импозантное здание крупнейшего театра в стране на площади Ленина. Насладимся видами на реку Обь с правого и левого берегов. А также посетим парк «Арена» при новом ледовом дворце спорта. В пути вы узнаете:

  • Что сделали для города предприниматели прошлого и настоящего
  • Какую роль играет в Новосибирске железная дорога
  • Кто и когда принял решение о строительстве ж/д моста через Обь
  • Что спасло собор Александра Невского от разрушения в годы религиозных гонений

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Можно с детьми от 7 лет

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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