Мои заказы

Велопрогулка по окрестностям Новосибирска

Велопрогулка по окрестностям Новосибирска — это идеальный вариант для тех, кто увлекается историей и любит активный отдых на природе.

В рамках экскурсии мы прокатимся по территории зоопарка и Заельцовского парка — знаковых мест для новосибирцев, где вы узнаете об истории города и об истории каждого места, которое мы будем проезжать.
Велопрогулка по окрестностям Новосибирска
Велопрогулка по окрестностям Новосибирска
Велопрогулка по окрестностям Новосибирска
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Новосибирский дендропарк — это территория бывшего ботанического сада СО РАН, где со времён строительства Академгородка осталось множество растений, которые даже занесены в Красную книгу.
  • Новосибирский зоопарк — одно из популярных мест, которое посещают местные жители и гости города. Пока едем вдоль него, вы узнаете о том, как он строился, и чем так завлекает гостей нашего города.
  • Заельцовский парк — ещё одно популярное место отдыха для наших местных жителей, но не все знают о том, кто здесь жил и чем еще может похвастаться современный парк культуры и отдыха.

• Лыжная база им. Ф. Ивачёва — интересное место со своей историей. Здесь вы узнаете о том, как отличились наши железнодорожники в годы Великой Отечественной войны. Важная информация:

  • Стоимость экскурсии указана уже с учётом аренды велосипедов на время экскурсии (3 часа).
  • Итоговая стоимость экскурсии может измениться в меньшую сторону из-за стоимости арендованного велосипеда в зависимости от дня недели и возраста туриста.

Ежедневно с 10:00 до 18:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новосибирский дендропарк
  • Новосибирский зоопарк
  • Заельцовский парк
  • Лыжная база ИМ.Ф. Ивачёва
Что включено
  • Услуги гида
  • Аренда велосипеда
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Жуковского, 100а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Стоимость экскурсии указана уже с учётом аренды велосипедов на время экскурсии (3 часа)
  • Итоговая стоимость экскурсии может измениться в меньшую сторону из-за стоимости арендованного велосипеда в зависимости от дня недели и возраста туриста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Новосибирска

Похожие экскурсии из Новосибирска

Водопады и скалы Новосибирской области
На машине
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области
Однодневное путешествие по живописным местам: водопады, скалы и реки. Подходит для всех, транспорт включен, маршрут несложный
11 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
19 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мощь и красота Новосибирска
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Мощь и красота Новосибирска
Начало: Площадь Ленина, ул. Ленина,1/Красный проспект, 25
Расписание: Ежедневно.
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
16 800 ₽ за всё до 5 чел.
Велопрогулка по окрестностям Новосибирска
На велосипеде
1 час
Индивидуальная
Велопрогулка по окрестностям Новосибирска
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска на велосипеде. Узнайте историю города и его природные уголки в дружеской компании
Начало: У дендропарка
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
5000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Новосибирске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Новосибирске