Велопрогулка по окрестностям Новосибирска — это идеальный вариант для тех, кто увлекается историей и любит активный отдых на природе.
В рамках экскурсии мы прокатимся по территории зоопарка и Заельцовского парка — знаковых мест для новосибирцев, где вы узнаете об истории города и об истории каждого места, которое мы будем проезжать.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Новосибирский дендропарк — это территория бывшего ботанического сада СО РАН, где со времён строительства Академгородка осталось множество растений, которые даже занесены в Красную книгу.
- Новосибирский зоопарк — одно из популярных мест, которое посещают местные жители и гости города. Пока едем вдоль него, вы узнаете о том, как он строился, и чем так завлекает гостей нашего города.
- Заельцовский парк — ещё одно популярное место отдыха для наших местных жителей, но не все знают о том, кто здесь жил и чем еще может похвастаться современный парк культуры и отдыха.
• Лыжная база им. Ф. Ивачёва — интересное место со своей историей. Здесь вы узнаете о том, как отличились наши железнодорожники в годы Великой Отечественной войны. Важная информация:
- Стоимость экскурсии указана уже с учётом аренды велосипедов на время экскурсии (3 часа).
- Итоговая стоимость экскурсии может измениться в меньшую сторону из-за стоимости арендованного велосипеда в зависимости от дня недели и возраста туриста.
Ежедневно с 10:00 до 18:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новосибирский дендропарк
- Новосибирский зоопарк
- Заельцовский парк
- Лыжная база ИМ.Ф. Ивачёва
Что включено
- Услуги гида
- Аренда велосипеда
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Жуковского, 100а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
