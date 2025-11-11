Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Велопрогулка по окрестностям Новосибирска — это идеальный вариант для тех, кто увлекается историей и любит активный отдых на природе.



В рамках экскурсии мы прокатимся по территории зоопарка и Заельцовского парка — знаковых мест для новосибирцев, где вы узнаете об истории города и об истории каждого места, которое мы будем проезжать.