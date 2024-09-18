Дендрологический парк – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Дендрологический парк» в Новосибирске, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Невероятный Академгородок и Обское море
Пешая
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за экскурсию
Прогулка в беличий лес - с биологом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Прогулка в беличий лес - с биологом
Узнать больше о самых красивых грызунах Сибири, научиться правильно их кормить и собрать гербарий
Начало: У входа в Дендропарк
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
от 5000 ₽ за человека
Велопрогулка по окрестностям Новосибирска
3 часа
Индивидуальная
Велопрогулка по окрестностям Новосибирска
Начало: Ул. Жуковского, 100а
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00.
15 апр в 10:00
16 апр в 18:00
3200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    18 сентября 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Эта экскурсия, пожалуй, обязательна к посещению для тех, кто хочет познакомиться с Академгородком, его историей и окрестностями, но при этом
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    не хочет добираться туда самостоятельно и просто ходить от проспекта к проспекту, ориентируясь по путеводителям: все равно про самое интересное и про то, что отличает одно место от другого — на что нужно обратить внимание, где остановиться подольше, куда заглянуть — там не напишут) На этой экскурсии, благодаря Наталье, ее умелой организации маршрута, мы и про Новосибирск узнали много интересных фактов, и посмотрели Обское море, и погуляли по Академгородку - без суеты, напряжения и ощущения "Галочку поставили — дальше поехали". Конечно, там можно гулять хоть целый день и больше, но за несколько часов у нас создалось целостное впечатление об Академгородке, мы посмотрели, пожалуй, все ключевые места, и приехав еще раз мы точно сориентируемся и пройдём по уже интересующим нас адресам. Большое спасибо Наталье!

  • Ю
    Юрий
    26 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Всё очень познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Дендрологический парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Невероятный Академгородок и Обское море
  2. Прогулка в беличий лес - с биологом
  3. Велопрогулка по окрестностям Новосибирска
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Ленина
  3. Театр оперы и балета
  4. Собор Александра Невского
  5. Стоквартирный дом
  6. Академгородок
  7. Красный Проспект
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. Часовня Николая Чудотворца
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в апреле 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Дендрологический парк" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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