Индивидуальная
до 1 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Прогулка в беличий лес - с биологом
Узнать больше о самых красивых грызунах Сибири, научиться правильно их кормить и собрать гербарий
Начало: У входа в Дендропарк
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
от 5000 ₽ за человека
Индивидуальная
Велопрогулка по окрестностям Новосибирска
Начало: Ул. Жуковского, 100а
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00.
15 апр в 10:00
16 апр в 18:00
3200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья18 сентября 2024Эта экскурсия, пожалуй, обязательна к посещению для тех, кто хочет познакомиться с Академгородком, его историей и окрестностями, но при этом
- ЮЮрий26 мая 2024Всё очень познавательно
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Дендрологический парк»
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