О Ольга

Добрый день, экскурсию рекомендую. Город открывается с новой стороны. Увидела атмосферные места, про которые в интернете не прочитать. Гуляйте с экскурсоводом - это очень правильное вложение во впечатления и знания. Спасибо Светлане и Новосибирску.