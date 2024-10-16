Индивидуальная
до 1 чел.
Новосибирск: Неформально-атмосферный
Начало: Центральный парк, ул. Каменская 43
Завтра в 09:00
13 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Велопрогулка по окрестностям Новосибирска
Начало: Ул. Жуковского, 100а
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00.
15 апр в 10:00
16 апр в 18:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Мощь и красота Новосибирска
Начало: Площадь Ленина, ул. Ленина,1/Красный проспект, 25
Расписание: Ежедневно.
13 апр в 09:00
14 апр в 09:00
16 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 октября 2024Добрый день, экскурсию рекомендую. Город открывается с новой стороны. Увидела атмосферные места, про которые в интернете не прочитать. Гуляйте с экскурсоводом - это очень правильное вложение во впечатления и знания. Спасибо Светлане и Новосибирску.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Зоопарк Новосибирска»
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