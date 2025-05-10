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Парк «Заельцовский» – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк «Заельцовский»» в Новосибирске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Вечерние огни Новосибирска
На машине
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерние огни Новосибирска
Проведите вечер в Новосибирске, наслаждаясь его ночной красотой и узнавая историю города в свете огней. Идеально для вечернего отдыха
Начало: По согласованию с гостями
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
6 июл в 18:00
8000 ₽ за экскурсию
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
Погрузитесь в мир науки с экскурсией по наукоградам Новосибирска: Кольцово, Нижняя Ельцовка и Краснообск
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
6 июл в 14:00
8 июл в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Велопрогулка по окрестностям Новосибирска
3 часа
Индивидуальная
Велопрогулка по окрестностям Новосибирска
Начало: Ул. Жуковского, 100а
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00.
Завтра в 14:00
6 июл в 10:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    10 мая 2025
    Вечерние огни Новосибирска
    Все отлично, гид супер! Машина комфортабельная, чистенькая, удобная Остались довольны! Большое спасибо Ольге!
  • А
    Александр
    18 февраля 2025
    Вечерние огни Новосибирска
    молодец водитель и экскурсовод
  • Д
    Долганина
    18 ноября 2024
    Вечерние огни Новосибирска
    Вечерние огни Новосибирска мы увидели. Исторические факты услышали. Город красивый, просторный, много современных новостроек. Экскурсовод Светлана- знаток города, прекрасно все
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    рассказала и показала. Водитель максимально подвозил нас к достопримечательностям на теплом микроавтобусе. Звезду сняла за обзор из окон микроавтобуса. Видно было плохо, особенно высотки. Для первого знакомства с городом очень хорошая экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Парк «Заельцовский»»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерние огни Новосибирска
  2. «Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
  3. Велопрогулка по окрестностям Новосибирска
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  1. Самое главное
  2. Площадь Ленина
  3. Театр оперы и балета
  4. Собор Александра Невского
  5. Стоквартирный дом
  6. Академгородок
  7. Красный Проспект
  8. Набережная
  9. Часовня Николая Чудотворца
  10. Вокзал Главный
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июле 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Парк «Заельцовский»" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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