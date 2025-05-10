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рассказала и показала. Водитель максимально подвозил нас к достопримечательностям на теплом микроавтобусе. Звезду сняла за обзор из окон микроавтобуса. Видно было плохо, особенно высотки. Для первого знакомства с городом очень хорошая экскурсия.