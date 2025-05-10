Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерние огни Новосибирска
Проведите вечер в Новосибирске, наслаждаясь его ночной красотой и узнавая историю города в свете огней. Идеально для вечернего отдыха
Начало: По согласованию с гостями
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
6 июл в 18:00
8000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
Погрузитесь в мир науки с экскурсией по наукоградам Новосибирска: Кольцово, Нижняя Ельцовка и Краснообск
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
6 июл в 14:00
8 июл в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Велопрогулка по окрестностям Новосибирска
Начало: Ул. Жуковского, 100а
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00.
Завтра в 14:00
6 июл в 10:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 мая 2025Все отлично, гид супер! Машина комфортабельная, чистенькая, удобная Остались довольны! Большое спасибо Ольге!
- ААлександр18 февраля 2025молодец водитель и экскурсовод
- ДДолганина18 ноября 2024Вечерние огни Новосибирска мы увидели. Исторические факты услышали. Город красивый, просторный, много современных новостроек. Экскурсовод Светлана- знаток города, прекрасно все
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Парк «Заельцовский»»
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