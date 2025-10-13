Новосибирск – это город, который восхищает своей историей, наукой и современной атмосферой.
На этой экскурсии вы посетите все ключевые места города и его окрестностей, чтобы получить полное представление о столице Сибири.
Описание экскурсииЭкскурсия сочетает историческое наследие, современные достижения и природные красоты, создавая полное погружение в атмосферу столицы Сибири. Она рассчитана на тех, кто ценит насыщенные маршруты и увлекательные истории о прошлом и настоящем города. О чём поговорим:
- Малоизвестные факты и легенды, связанные с Новосибирском.
- Как город сохраняет баланс между историей, наукой и динамичным развитием.
- Традиции, особенности местной жизни и характер сибиряков.
- Интересные моменты из жизни известных людей, связанных с городом.
- Раскроем секреты города и поделимся редкими фактами и фотографиями.
- Программа включает как исторические, так и современные достопримечательности.
• Вы сделаете множество фотографий в самых красивых местах города. Темы, которые мы раскроем на экскурсии:
- История Новосибирска: как небольшой посёлок превратился в крупнейший город Сибири. Влияние Транссибирской магистрали на развитие города. Уникальные моменты становления Новосибирска в XX веке.
- Архитектура и знаковые здания: особенности конструктивизма. История и значение купеческих домов как символа торгового и промышленного расцвета. Вклад А. Д. Крячкова в архитектурное наследие и облик Новосибирска.
- Инженерные достижения: Новосибирская ГЭС — её роль для региона. Метромост через Обь и его уникальность среди мостов мира. Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный как пример синтеза архитектуры и инфраструктуры.
- Наука и технологии: Академгородок — центр научных открытий и инноваций. Музей ж/д техники: эволюция транспорта и его роль в истории. Полное погружение в сердце Сибири • Площадь Ленина и Новосибирский театр оперы и балета. Сердце города! Вы увидите величественное здание театра, крупнейшего в России, и узнаете его историю. Площадь Ленина – место, где сочетаются история и современность.
- Красный проспект. Проедем и прогуляемся по главной улице города с её историческими зданиями, магазинами и кафе. Это идеальное место, чтобы почувствовать ритм жизни Новосибирска.
- Зоопарк Новосибирска. Один из лучших зоопарков России, где обитает множество редких животных. Это место одинаково интересно и детям, и взрослым. Мы подъедем к главному входу, и я расскажу вам о его истории. Мировой лидер по сохранению редких видов животных, один из лучших зоопарков страны. А посетить зоопарк вы сможете самостоятельно после экскурсии или в другой день.
- Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный». Одно из крупнейших вокзальных зданий страны, где сочетаются масштаб и красота. Его архитектура и значение как ключевого узла Транссибирской магистрали впечатляют.
- Часовня Святого Николая. Есть мнение, что она расположена в географическом центре России: поговорим об этом и определим, правда это или легенда.
- Купеческие дома. Историческая застройка города: здания, которые помнят времена становления Новосибирска. Вы услышите истории о том, как жили купцы и торговцы.
- Дом с часами. Один из лучших образцов конструктивизма в городе. Построен в 1934 году при участии инженера Н. В. Никитина, будущего автора Останкинской телебашни и других уникальных конструкций.
- Стоквартирный дом. Единственное здание в Новосибирске, которое официально признано мировым архитектурным шедевром.
- Собор Александра Невского. Одна из первых каменных построек Новосибирска. Собор восхищает своей монументальностью, изящными куполами и атмосферой духовного умиротворения. Это место, где можно ощутить единство истории, веры и культуры.
- Первый мост через Обь. Один из символов города, соединивший его берега и открывший новую страницу в развитии Сибири.
- Метромост через Обь. Является самым длинным крытым метромостом в мире.
- Парк Арена. Современный парк с площадками для отдыха и активностей. Здесь вы увидите Снежную Бабу летом и сможете сделать красивые фотографии. Из парка можно выйти на берег Оби и полюбоваться панорамой города.
- Левый берег Новосибирска. Познакомьтесь с этой оживлённой частью города, её уникальной атмосферой и видами на величественную Обь.
- Монумент Славы. Почтите память героев Великой Отечественной войны у этого впечатляющего памятника. Это место пропитано гордостью и уважением к прошлому.
- Новосибирская ГЭС. Посетите одно из крупнейших гидротехнических сооружений России. Насладитесь панорамой Обского моря и узнайте, как эта ГЭС изменила жизнь региона. Панорамные виды на Обское море завораживают.
- Академгородок. Погрузитесь в атмосферу одного из самых известных научных центров России. Место, где встречаются наука, технология и образование. Узнайте об истории и инновациях, рождающихся здесь, прогуляйтесь по его уютным улицам.
- Музей железнодорожной техники им. Н. А. Акулинина. Здесь вы увидите уникальные экспонаты, поезда разных эпох, специальные составы, коллекция раритетных автомобилей. которые рассказывают историю развития железнодорожного транспорта.
• Бугринский мост. На данный момент самый красивый мост Новосибирска. Является самым крупным арочным мостом в России: мы увидим его со смотровой площадки. Важная информация:
- Мы всегда готовы адаптировать экскурсию под ваши предпочтения и ожидания, чтобы сделать ваш день в Новосибирске незабываемым!
- Экскурсия подойдёт любителям истории, архитектуры, науки и технологий, а также семьям с детьми и путешественникам, которые хотят за один день увидеть основные достопримечательности Новосибирска.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, ул. Ленина,1/Красный проспект, 25
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
М
Марина
13 окт 2025
О
Ольга
11 сен 2025
Изначально я очень скептически относилась к идее приобрести обзорную экскурсию по Новосибирску, ведь я подарила этому городу 7 лет своей студенческой жизни в далеких нулевых и никогда не находила в
А
Алена
8 авг 2025
Экскурсия понравилась! Интересно, охватили весь город и Академгородок! Стоит отметить индивидуальный подход и учет всех особенностей клиента. Экскурсия пролетела быстро) были с маленькими детьми и экскурсовод старалась заинтересовать всех!
Входит в следующие категории Новосибирска
