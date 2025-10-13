читать дальше

нём ничего привлекательного или интересного с туристической точки зрения. Но волею судьбы, вновь оказавшись в столице Сибири проездом, я поддалась на уговоры своей семьи наиболее досконально познакомить их с городом. И вот наступила назначенная дата экскурсии. Буквально с первых минут знакомства молодой гид Михаил захватил нас своим увлекательным рассказом про Новосибирск, удивляя своими глубокими знаниями истории города и искренней любовью к нему. Отдельное спасибо Галине, которая на протяжении всего дня была за рулем нашего экскурсионного авто и обеспечивала нам безопасное перемещение по городу. Экскурсия длилась порядка 6-7 часов, но в компании профессионалов и время пролетело незаметно и очень интересно! Новосибирск заново открылся для меня совершенно с другой, самой положительной стороны, оставив приятные воспоминания. Спасибо большое команде "Спутника" Михаилу и Галине за их профессионализм, любовь к работе, чуткости к своим гостям! Удачи!