Осенние пейзажи Алтая: фототур по топовым локациям с лёгкими треккингами, банькой и ледяной купелью
Провести отпуск в компании фотографа, увидеть мёртвый лес и каменные грибы и покататься на лодках
Начало: Новосибирск / Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск, точ...
4 сен в 06:00
25 сен в 06:00
49 200 ₽ за человека
Из Новосибирска в Горный Алтай. Летнее путешествие по топовым локациям
Пройти по мосту между краем и республикой, проехать по Чуйскому тракту и увидеть главные места
Начало: Новосибирск, аэропорт, 8:30
15 мая в 08:30
21 мая в 08:30
33 500 ₽ за человека
Экспресс-путешествие по цветущему Алтаю с выездом из Новосибирска: топовые места
Погулять по "Марсу" и "Луне", прокатиться по Чуйскому тракту и полюбоваться фиолетовым маральником
Начало: Новосибирск, 8:30
27 апр в 08:30
1 мая в 08:30
33 500 ₽ за человека
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