Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Прибытие на базу отдыха
9:00 Выезд по Чуйскому тракту.
Путешествие по одной из самых красивых дорог мира.
Перевал Семинский — высшая точка тракта, откуда открываются захватывающие панорамы Алтая.
Алтайский базар и кедровый латте на высоте 1717 м.
Перевал Чике-Таман — знаменитый серпантин с впечатляющими видами на долины и горы.
Песчаные столбы — уникальные природные образования, созданные ветром и водой.
Слияние Чуи и Катуни — место, где две мощные реки встречаются, создавая неповторимый природный контраст.
Обед (не входит в стоимость).
Вкусный обед в кафе с блюдами алтайской национальной кухни.
17:00 Заселение и отдых.
Заезд в магазин за всем необходимым.
Заселение на атмосферной базе отдыха с живописным видом на горы.
Ужин на мангале, баня по желанию (не входит в стоимость).
Чулышманская долина
9:00 Завтрак.
Сытный завтрак на базе отдыха для заряда энергией перед насыщенным днём.
10:00 Экскурсия по Улаганскому тракту.
Путешествие по живописным местам Алтая: Улаганский перевал — захватывающие панорамы Курайского хребта.
Озеро Киделю — горное озеро с кристально чистой водой.
Озеро Уч-Кёль — одно из самых красивых и чистых озёр региона.
Перевал Кату-Ярык — легендарный серпантин с видом на долину Чулышмана с высоты птичьего полёта, отличная точка для фотосессии у обрыва.
Спуск в Чулышманскую долину.
Прогулка к водопаду Куркуре — одному из самых красивых на Алтае.
Переправа через реку Чулышман (доп. плата), чтобы оказаться в самом сердце долины.
18:00 Ужин в стилизованном кафе (не входит в стоимость).
Вкусный ужин в кафе с алтайским колоритом и национальными блюдами.
19:00 Возвращение на базу.
Вечерний отдых.
Для желающих — баня (оплата дополнительно).
Для всех — уютный костёр, обмен впечатлениями и тёплая атмосфера.
Обратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами, готовясь к незабываемому дню.
Первая остановка — памятник Кольке Снегиреву, который расскажет о замечательной истории региона.
Затем мы отправимся к водопаду Девичьи слезы, где вас ждут живописные виды и возможность насладиться атмосферой природы.
После этого — обед в уютном кафе, где вы сможете отдохнуть и зарядиться энергией (не входит в стоимость).
Далее мы направимся к Семинскому перевалу, где открываются захватывающие виды на горные ландшафты, и к Камышлинскому водопаду, который порадует своей красотой.
Для желающих — моторафтинг через Катунь, который добавит адреналина и подарит новые эмоции (экскурсия оплачивается дополнительно).
Возвращение в путь.
Ориентировочное время прибытия: в Горно-Алтайск — 17:30, в Барнаул (кафе "Облепиха") – 23:00, в Новосибирск — 02:00.
Для туристов из других регионов предусмотрена возможность дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт (по согласованию, оплачивается дополнительно).
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Кара Суу" или аналогичной.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|в 2-х местном номере с полным комфортом
|в 3-х местном номере с полным комфортом
|34 900
|31 900
Одноместное проживание по запросу. Возможно доп. место.
Варианты проживания
Мини-гостиница «Кара-Суу»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автобусе 8-50 мест
- Проживание на базе отдыха
- Экскурсионная программа
- Завтраки (кроме дня приезда)
- Джипинг на экскурсии в долину Чулышмана
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Барнаул, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
- Трансфер из Новосибирска/Барнаула и обратно за дополнительную плату 3 000 руб. /чел. по согласованию
- Завтрак в день приезда - средний чек 800 руб
- Обеды, ужины - средний чек 1000 руб
- BBQ, бани (скидываемся в зависимости от количества желающих)
- Страховка от клеща - 400 руб
- Входные билеты - 450 руб. /чел. /все
- Переправа через Чулышман (300 руб. за две переправы)
- Дополнительные экскурсии: джип-тур Ретранслятор - 3 500 руб. /чел. джип-тур Ретранслятор + Чуйские меандры - 5 500 руб. /чел. Камышлинский водопад моторафтинг - 800 руб. /чел
- Джип-тур Ретранслятор - 3 500 руб. /чел
- Джип-тур Ретранслятор + Чуйские меандры - 5 500 руб. /чел
- Камышлинский водопад моторафтинг - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
- Трекинговая обувь.
- Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
- Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
- Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
- Средства личной гигиены.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
- тип транспорта (автобус: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес Спринтер или Хагер);
- по внедорожью: автомобили Тойлта Лэнд Крузер, УАЗик;
- количество посадочных мест и наличие кондиционера: 16-50 мест, кондиционер есть.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Скидки на детей: В тур допускаются дети от 7 лет в сопровождении законных представителей.
Скидка на детей 7-12 лет:
- при размещении взрослый + ребенок – 3%
- при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка
- при размещении 2 взрослых + ребенок – 10% на ребенка.
Также, рассчитываются индивидуально.