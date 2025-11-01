На Алтай из Новосибирска в мини-группе с проживанием в экодоме: топовые места и фермы
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Экскурсионный тур на Алтай с джипингом в долину Чулышмана
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31 июл в 10:00
31 900 ₽ за человека
Бархатный сезон с фотографом
Краски осени в уединённых высокогорных долинах
29 авг в 10:00
от 73 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Развлечения»
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