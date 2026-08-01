Откройте для себя волшебство Алтая — рай для любителей приключений и природы! Вас ждет увлекательное
Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Гейзерное озеро. Прибытие на базу отдыха
9:00 Выезд по Чуйскому тракту.
Путешествие по одной из самых красивых дорог мира.
Перевал Семинский — высшая точка тракта, откуда открываются захватывающие панорамы Алтая.
Алтайский базар и кедровый латте на высоте 1717 м.
Перевал Чике-Таман — знаменитый серпантин с впечатляющими видами на долины и горы.
Песчаные столбы — уникальные природные образования, созданные ветром и водой.
Слияние Чуи и Катуни — место, где две мощные реки встречаются, создавая неповторимый природный контраст.
Обед (не входит в стоимость).
Вкусный обед в кафе с блюдами алтайской национальной кухни.
Гейзерное озеро — «жемчужина Алтая», появившаяся в 2003 году после землетрясения.
Северо-Чуйский хребет — величественные ледниковые вершины.
Фотостоп на знаменитой дороге, уходящей в горы — любимое место фотографов и блогеров.
18:00 Заселение и отдых.
Заезд в магазин за всем необходимым.
Заселение на атмосферной высокогорной базе отдыха с живописным видом на ледниковые шапки гор.
Ужин, баня по желанию (не входит в стоимость).
К Софийскому леднику
7:00 Завтрак.
Сытный завтрак на базе отдыха, чтобы зарядиться энергией перед путешествием к леднику.
7:40 Выезд на Софийский ледник.
Софийский (Аккольский) ледник — один из крупнейших и самых впечатляющих на Алтае.
Он расположен на северном склоне Южно-Чуйского хребта и поражает своей суровой красотой и масштабами.
Это целая система мощных ледовых потоков, сползающих с высоты 3885 м.
Площадь ледника — около 17,6 км², а толщина льда достигает 150 метров!
Его поверхность испещрена трещинами, а с вершин часто сходят лавины, обновляя ледяное поле.
У подножия раскинулась долина с кристальным озером Аккол и бурной рекой Чаган-Узун.
Вокруг — альпийские луга с эдельвейсами и маками, а соседнее озеро Караколь с водой изумрудного цвета создает невероятный контраст с белоснежной гладью.
Путешествие к Софийскому леднику — это возможность увидеть настоящую, дикую и величественную природу Алтая.
Наш путь лежит к горам Южно-Чуйского хребта, где раскинулся величественный Софийский ледник — второй по величине ледник Алтая.
Едем на УАЗах, затем пересаживаемся на болотоходы, чтобы добраться до самых живописных мест.
От конечной точки маршрута идём пешком около 3 км в одну сторону, наслаждаясь горными пейзажами и чистейшим воздухом.
Обед в формате ланч-бокса с собой — пикник с видом на ледник.
21:00 Возвращение на базу.
После насыщенного дня возвращаемся на базу отдыха.
Для всех участников — баня по желанию, чтобы расслабиться и согреться после долгого путешествия (не входит в стоимость).
Обратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. Отъезд
8:00 Завтрак.
09:00 Выезд с вещами, готовясь к незабываемому дню.
Первая остановка – памятник Кольке Снегиреву, который расскажет о замечательной истории региона.
Затем мы отправимся к водопаду Девичьи слезы, где вас ждут живописные виды и возможность насладиться атмосферой природы.
После этого – обед в уютном кафе, где вы сможете отдохнуть и зарядиться энергией (не входит в стоимость).
Далее мы направимся к Семинскому перевалу, где открываются захватывающие виды на горные ландшафты, и к Камышлинскому водопаду, который порадует своей красотой.
Для желающих – моторафтинг через Катунь, который добавит адреналина и подарит новые эмоции (экскурсия оплачивается дополнительно).
Возвращение в путь.
Ориентировочное время прибытия: в Горно-Алтайск – 17:30, в Барнаул (кафе "Облепиха") – 23:00, в Новосибирск – 02:00.
Для туристов из других регионов предусмотрена возможность дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт (по согласованию, оплачивается дополнительно).
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Курайские Зори" или аналогичной.
Стоимость тура на 1 человека в 2-3-х местном номере с полным комфортом – 35 900 рублей.
Одноместное проживание по запросу. Возможно доп. место.
Варианты проживания
Гостевой дом «Курайские Зори»
«Курайские зори» — гостевой двор в селе Курай Кош-Агачского района Республики Алтай. Расположен на окраине села, с видом на белки и ледники Северо-Чуйского хребта. Работает круглогодично.
На территории гостевого двора есть несколько типов жилья:
- Двухэтажные дома А-фрейм (на 7 человек). В доме 4 односпальные кровати на втором этаже, на первом этаже — двуспальная кровать и раскладной диван. Есть телевизор, Wi-Fi, мини-кухня (холодильник, чайник, электроплита). В доме санузел с душем, туалетом и раковиной.
- Двухместные дома с дополнительным местом. В доме 1 двуспальная и 1 односпальная кровати, стол, Wi-Fi, обогреватель. Есть санузел с душем, туалетом и раковиной.
- Четырёхместные номера. В номере 1 двуспальная и 2 односпальные кровати, стол, холодильник, телевизор, электрический чайник, Wi-Fi, центральное отопление. В номере санузел с душем, туалетом и раковиной.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автобусе 8-50 мест
- Проживание на базе отдыха
- Экскурсионная программа
- Завтраки (кроме дня приезда)
- Комбинированный тур на экскурсию к Софийскому леднику (УАЗ, болотоход, пешком 6 км)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Барнаул, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
- Трансфер из Новосибирска/Барнаула и обратно за дополнительную плату 3 000 руб. /чел. по согласованию
- Завтрак в день приезда - средний чек 800 руб
- Обеды, ужины - средний чек 1000 руб
- BBQ, бани (скидываемся в зависимости от количества желающих)
- Страховка от клеща - 400 руб
- Входные билеты - 450 руб. /чел. /все
- Камышлинский водопад моторафтинг - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
- Трекинговая обувь.
- Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
- Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
- Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
- Средства личной гигиены.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
- тип транспорта (автобус: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес Спринтер или Хагер);
- по внедорожью: автомобили Тойлта Лэнд Крузер, УАЗик, болотоход;
- количество посадочных мест и наличие кондиционера: 16-50 мест, кондиционер есть.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Скидки на детей: В тур допускаются дети от 10 лет в сопровождении законных представителей.
Скидка на детей 10-12 лет:
- при размещении взрослый + ребенок – 3%
- при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка
- при размещении 2 взрослых + ребенок – 10% на ребенка.
Также, рассчитываются индивидуально.