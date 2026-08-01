2 день

К Софийскому леднику

7:00 Завтрак.

Сытный завтрак на базе отдыха, чтобы зарядиться энергией перед путешествием к леднику.

7:40 Выезд на Софийский ледник.

Софийский (Аккольский) ледник — один из крупнейших и самых впечатляющих на Алтае.

Он расположен на северном склоне Южно-Чуйского хребта и поражает своей суровой красотой и масштабами.

Это целая система мощных ледовых потоков, сползающих с высоты 3885 м.

Площадь ледника — около 17,6 км², а толщина льда достигает 150 метров!

Его поверхность испещрена трещинами, а с вершин часто сходят лавины, обновляя ледяное поле.

У подножия раскинулась долина с кристальным озером Аккол и бурной рекой Чаган-Узун.

Вокруг — альпийские луга с эдельвейсами и маками, а соседнее озеро Караколь с водой изумрудного цвета создает невероятный контраст с белоснежной гладью.

Путешествие к Софийскому леднику — это возможность увидеть настоящую, дикую и величественную природу Алтая.

Наш путь лежит к горам Южно-Чуйского хребта, где раскинулся величественный Софийский ледник — второй по величине ледник Алтая.

Едем на УАЗах, затем пересаживаемся на болотоходы, чтобы добраться до самых живописных мест.

От конечной точки маршрута идём пешком около 3 км в одну сторону, наслаждаясь горными пейзажами и чистейшим воздухом.

Обед в формате ланч-бокса с собой — пикник с видом на ледник.

21:00 Возвращение на базу.

После насыщенного дня возвращаемся на базу отдыха.

Для всех участников — баня по желанию, чтобы расслабиться и согреться после долгого путешествия (не входит в стоимость).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160