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Ледяное сердце Алтая. Софийский ледник

Ледяное сердце Алтая
Величественный Софийский ледник, с его сверкающими ледяными пейзажами, оставит незабываемые впечатления и подарит моменты истинного восторга.

Откройте для себя волшебство Алтая — рай для любителей приключений и природы! Вас ждет увлекательное
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путешествие по Чуйскому тракту, с остановками на смотровых площадках, прогулкой к загадочному Гейзерному озеру, алтайским базаром и кедровым латте на высоте 1717 метров. Захватывающие виды горных хребтов, кристально чистые реки и бескрайние зелёные луга.

Будете жить на уютной базе отдыха, а вечера проводить у костра, наслаждаясь душевными разговорами и звездным небом, вдали от цивилизации.

Ледяное сердце Алтая. Софийский ледникФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ледяное сердце Алтая. Софийский ледникФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ледяное сердце Алтая. Софийский ледникФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Гейзерное озеро. Прибытие на базу отдыха

9:00 Выезд по Чуйскому тракту.

Путешествие по одной из самых красивых дорог мира.

Перевал Семинский — высшая точка тракта, откуда открываются захватывающие панорамы Алтая.

Алтайский базар и кедровый латте на высоте 1717 м.

Перевал Чике-Таман — знаменитый серпантин с впечатляющими видами на долины и горы.

Песчаные столбы — уникальные природные образования, созданные ветром и водой.

Слияние Чуи и Катуни — место, где две мощные реки встречаются, создавая неповторимый природный контраст.

Обед (не входит в стоимость).

Вкусный обед в кафе с блюдами алтайской национальной кухни.

Гейзерное озеро — «жемчужина Алтая», появившаяся в 2003 году после землетрясения.

Северо-Чуйский хребет — величественные ледниковые вершины.

Фотостоп на знаменитой дороге, уходящей в горы — любимое место фотографов и блогеров.

18:00 Заселение и отдых.

Заезд в магазин за всем необходимым.

Заселение на атмосферной высокогорной базе отдыха с живописным видом на ледниковые шапки гор.

Ужин, баня по желанию (не входит в стоимость).

Прибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Гейзерное озеро. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Гейзерное озеро. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Гейзерное озеро. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Гейзерное озеро. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Гейзерное озеро. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Гейзерное озеро. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Гейзерное озеро. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Гейзерное озеро. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Гейзерное озеро. Прибытие на базу отдыха
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

К Софийскому леднику

7:00 Завтрак.

Сытный завтрак на базе отдыха, чтобы зарядиться энергией перед путешествием к леднику.

7:40 Выезд на Софийский ледник.

Софийский (Аккольский) ледник — один из крупнейших и самых впечатляющих на Алтае.

Он расположен на северном склоне Южно-Чуйского хребта и поражает своей суровой красотой и масштабами.

Это целая система мощных ледовых потоков, сползающих с высоты 3885 м.

Площадь ледника — около 17,6 км², а толщина льда достигает 150 метров!

Его поверхность испещрена трещинами, а с вершин часто сходят лавины, обновляя ледяное поле.

У подножия раскинулась долина с кристальным озером Аккол и бурной рекой Чаган-Узун.

Вокруг — альпийские луга с эдельвейсами и маками, а соседнее озеро Караколь с водой изумрудного цвета создает невероятный контраст с белоснежной гладью.

Путешествие к Софийскому леднику — это возможность увидеть настоящую, дикую и величественную природу Алтая.

Наш путь лежит к горам Южно-Чуйского хребта, где раскинулся величественный Софийский ледник — второй по величине ледник Алтая.

Едем на УАЗах, затем пересаживаемся на болотоходы, чтобы добраться до самых живописных мест.

От конечной точки маршрута идём пешком около 3 км в одну сторону, наслаждаясь горными пейзажами и чистейшим воздухом.

Обед в формате ланч-бокса с собой — пикник с видом на ледник.

21:00 Возвращение на базу.

После насыщенного дня возвращаемся на базу отдыха.

Для всех участников — баня по желанию, чтобы расслабиться и согреться после долгого путешествия (не входит в стоимость).

К Софийскому ледникуК Софийскому ледникуК Софийскому ледникуК Софийскому леднику
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Обратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. Отъезд

8:00 Завтрак.

09:00 Выезд с вещами, готовясь к незабываемому дню.

Первая остановка – памятник Кольке Снегиреву, который расскажет о замечательной истории региона.

Затем мы отправимся к водопаду Девичьи слезы, где вас ждут живописные виды и возможность насладиться атмосферой природы.

После этого – обед в уютном кафе, где вы сможете отдохнуть и зарядиться энергией (не входит в стоимость).

Далее мы направимся к Семинскому перевалу, где открываются захватывающие виды на горные ландшафты, и к Камышлинскому водопаду, который порадует своей красотой.

Для желающих – моторафтинг через Катунь, который добавит адреналина и подарит новые эмоции (экскурсия оплачивается дополнительно).

Возвращение в путь.

Ориентировочное время прибытия: в Горно-Алтайск – 17:30, в Барнаул (кафе "Облепиха") – 23:00, в Новосибирск – 02:00.

Для туристов из других регионов предусмотрена возможность дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт (по согласованию, оплачивается дополнительно).

Обратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. ОтъездОбратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. ОтъездОбратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. ОтъездОбратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. ОтъездОбратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. ОтъездОбратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. ОтъездОбратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. ОтъездОбратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Курайские Зори" или аналогичной.

Стоимость тура на 1 человека в 2-3-х местном номере с полным комфортом – 35 900 рублей.

Одноместное проживание по запросу. Возможно доп. место.

Варианты проживания

Гостевой дом «Курайские Зори»

2 ночи

«Курайские зори» — гостевой двор в селе Курай Кош-Агачского района Республики Алтай. Расположен на окраине села, с видом на белки и ледники Северо-Чуйского хребта. Работает круглогодично.

На территории гостевого двора есть несколько типов жилья:

  • Двухэтажные дома А-фрейм (на 7 человек). В доме 4 односпальные кровати на втором этаже, на первом этаже — двуспальная кровать и раскладной диван. Есть телевизор, Wi-Fi, мини-кухня (холодильник, чайник, электроплита). В доме санузел с душем, туалетом и раковиной.
  • Двухместные дома с дополнительным местом. В доме 1 двуспальная и 1 односпальная кровати, стол, Wi-Fi, обогреватель. Есть санузел с душем, туалетом и раковиной.
  • Четырёхместные номера. В номере 1 двуспальная и 2 односпальные кровати, стол, холодильник, телевизор, электрический чайник, Wi-Fi, центральное отопление. В номере санузел с душем, туалетом и раковиной.
Гостевой дом «Курайские Зори»Гостевой дом «Курайские Зори»Гостевой дом «Курайские Зори»Гостевой дом «Курайские Зори»Гостевой дом «Курайские Зори»Гостевой дом «Курайские Зори»Гостевой дом «Курайские Зори»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на автобусе 8-50 мест
  • Проживание на базе отдыха
  • Экскурсионная программа
  • Завтраки (кроме дня приезда)
  • Комбинированный тур на экскурсию к Софийскому леднику (УАЗ, болотоход, пешком 6 км)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Барнаул, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
  • Трансфер из Новосибирска/Барнаула и обратно за дополнительную плату 3 000 руб. /чел. по согласованию
  • Завтрак в день приезда - средний чек 800 руб
  • Обеды, ужины - средний чек 1000 руб
  • BBQ, бани (скидываемся в зависимости от количества желающих)
  • Страховка от клеща - 400 руб
  • Входные билеты - 450 руб. /чел. /все
  • Камышлинский водопад моторафтинг - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск / г. Барнаул / г. Новосибирск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
  2. Трекинговая обувь.
  3. Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
  4. Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
  5. Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
  6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
  7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  8. Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
  9. Средства личной гигиены.

Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.

На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
  • тип транспорта (автобус: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес Спринтер или Хагер);
  • по внедорожью: автомобили Тойлта Лэнд Крузер, УАЗик, болотоход;
  • количество посадочных мест и наличие кондиционера: 16-50 мест, кондиционер есть.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Скидки на детей: В тур допускаются дети от 10 лет в сопровождении законных представителей.

Скидка на детей 10-12 лет:

  • при размещении взрослый + ребенок – 3%
  • при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка
  • при размещении 2 взрослых + ребенок – 10% на ребенка.

Также, рассчитываются индивидуально.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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Тур входит в следующие категории Новосибирска

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